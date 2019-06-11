ماذا قال عمرو أديب لمحمد صلاح بعد صورته مع السمكة؟

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

عمرو أديب

علّق الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc masr على الصور التي نشرها الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام، والتي ظهر فيها خلال تواجده في الجونة ممسكًا بسمكة كبيرة قام باصطيادها، حيث نشر أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "كلك بركة يا أبو مكة أنا بقعد بالأيام في المركب ما بيطلعش معايا سردينة واحدة.. حتى السمك بيحب يطلع يتصور معاك سيلفي".

واستبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه غينيا يوم 16 يونيو الجاري. ويفضل جهاز المنتخب منح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز خاصة