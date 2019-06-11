رياضة

ماذا قال عمرو أديب لمحمد صلاح بعد صورته مع السمكة؟

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
عمرو أديب
عمرو أديب
علّق الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc masr على الصور التي نشرها الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام، والتي ظهر فيها خلال تواجده في الجونة ممسكًا بسمكة كبيرة قام باصطيادها، حيث نشر أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "كلك بركة يا أبو مكة أنا بقعد بالأيام في المركب ما بيطلعش معايا سردينة واحدة.. حتى السمك بيحب يطلع يتصور معاك سيلفي".
واستبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه غينيا يوم 16 يونيو الجاري. ويفضل جهاز المنتخب منح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز خاصة
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عمرو زكي لمحمد صلاح: إنت عارف الباركودا؟

أعلن عمرو زكى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، التحدي مع الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في صيد السمك، حيث نشر البلدوزر صورًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مع أحد أنواع الأسماك معلقًا: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي..إنت عارف الباركودا مش هضغط عليك يا صلاح". وواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بتويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد،
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منافس مصر.. تعرف على قائمة الكونغو الديمقراطية

أعلن فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، القائمة استبعدت كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، والذي غاب عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب مشاكل في التأشيرة.
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بوجبا يتحدث عن اعتناقه للدين الإسلامي

"أن أكون مسلما؟ إنه يعني كل شيء لي، هذا ما يجعلني شاكرًا تجاه كل شيء، جعلني ذلك أتغير وألاحظ أشياء في الحياة، أصبح لدي سلام داخلي أكثر، لقد كان تغييرًا جيدًا في حياتي لأنني لم أولد مسلما، حتى وإن كانت والدتي مسلمة لم أكن كذلك، نشأت على ذلك أن أحترم الجميع، الدين الإسلامي ليس بالصورة التي يتصورها البعض، نسمع في الإعلام أشياء مختلفة، لكن الإسلام دين جميل".. بهذه الكلمات تحدث بوجبا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة تايمز الإنجليزية.
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أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
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أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.
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أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
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محمد صلاح يسخر من اتهامات الغرور بهذه الطريقة

سخر الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب المغرور بعد تواجده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم غداً الجمعة للمعسكر الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونشر صلاح عبر قصته بموقع التواصل التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "محمد صلاح بقي مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
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