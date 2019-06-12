شامبوهات الأحصنة.. خيار جيد للشعر التالف

كأن منتجات الأحصنة هي الحل السحري من أجل عناية كاملة للشعر، فوُجد أن لها قدرة هائلة على العناية الجيدة بنهايات الشعر التالفة، إضافة إلى أنها تمنع تلف الشعر بشكل عام
من وقت لآخر نحب تغيير نوع الشامبو للحصول على شعر صحي خالٍ من التلف، فإذا كنت من محبي الأحصنة وشكلها المميز وشعرها المنسدل، وخاصة الخيول العربية، فستجد أن مالكيها يستغرقون الكثير من الوقت لأجل العناية بشعورها التي تتطلب شامبو مخصصا، فشامبوهات الأحصنة أصبحت شائعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حتى إن الكثير من الأشخاص أصبحوا يستخدمونها ويقبلون عليها، لذا قبل أن تقوم بشراء شامبو الحصان الخاص بك، عليك أولا وضع الآثار الجانبية في الحسبان، وإذا كان شعرك سيستفيد من هذه العناية الجديدة أم لا.
ما مكونات شامبو الحصان؟
عندما يتعلق الأمر باختيار نوع الشامبو المناسب لشعرك، عليك اختيار منتج يتميز بمكونات فعالة ونشطة، فعلى سبيل المثال، جميع أنواع الشامبو تحتوي على ما يقرب من 80% إلى 90% ماء، مع بعض المكونات الأخرى التي قد تختلف من شامبو لآخر، أما بالنسبة لشامبو الحصان فهو يحتوي على المكونات الآتية،
ما مكونات شامبو الحصان؟
عندما يتعلق الأمر باختيار نوع الشامبو المناسب لشعرك، عليك اختيار منتج يتميز بمكونات فعالة ونشطة، فعلى سبيل المثال، جميع أنواع الشامبو تحتوي على ما يقرب من 80% إلى 90% ماء، مع بعض المكونات الأخرى التي قد تختلف من شامبو لآخر، أما بالنسبة لشامبو الحصان فهو يحتوي على المكونات الآتية، نقلًا عن "healthline":
1- الكيراتين: هو بروتين يوجد بشكل طبيعي في جذع الشعر، ولكن قد يتحلل بمرور الوقت من العمر واستخدام الصبغات التي تحرق بصيلات الشعر، إضافة إلى استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة.
2- الأفوكادو وزيوت عباد الشمس: تعمل على تنعيم الشعر وإعادة الرطوبة له.
3- زيت الزيتون: معروف بفوائده العلاجية والغذائية في الطهي، وبالنسبة للشعر فهو يعمل على الترطيب بطريقة فعالة.
4- البانثينول: أحد مشتقات فيتامين B-5 ويساعد في تنعيم وتليين جذع الشعر.
5- بيريثيون الزنك: هو من أهم المكونات التي توجد في معظم منتجات الأحصنة، حيث يعد مضادا جيدا للقشرة.
6- كلوريد بنزالكونيوم: مكون مضاد للبكتيريا.
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فوائد شامبو الحصان
يتميز بالكثير من الفوائد العلاجية للشعر، فالكثير يعاني من الشعر المقصف أو الشعر الخفيف، إضافة إلى تلف بصيلات الشعر، فشامبو الحصان من أفضل الخيارات للحصول على شعر رطب؛ لأنه:
1- يعزز من نمو الشعر
إذا كان شعرك يعاني من نقص في الأحماض الأمينية، إذن فأنت تعاني بشكل كبير من عدم نمو شعرك بشكل صحي وسريع، وربما ذلك سيشعرك بالقلق، فشامبو الحصان سيساعدك بشكل فعال لأنه يحتوي على كميات مناسبة من الكيراتين الذي يعمل على تعزيز نمو الشعر، وهو من أهم المكونات التي يحتاج إليها الشعر، فالآن تذهب كثير من الفتيات إلى صالونات التجميل وتنفق الكثير من الأموال من أجل تغليف بصيلات الشعر بالكيراتين.
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2- إصلاح نهايات الشعر التالفة
وكأن منتجات الأحصنة هي الحل السحري من أجل عناية كاملة للشعر، فوجد أن لها قدرة هائلة على العناية الجيدة بنهايات الشعر التالفة، إضافة إلى أنها تمنع تلف الشعر بشكل كبير، ومن أجل الحصول على نتيجة مرضية، عليك قص نهايات شعرك كل 6 أو 8 أسابيع.
3- يجعل الشعر أكثر إشراقا
نظرًا لأنه يحتوي على زيت الزيتون، فإنه يجعل شعرك أكثر لمعانًا، إضافة إلى أن هذه الأنواع من الشامبوهات تعطي تنظيفا عميقا للشعر.
4- يجعل الشعر أكثر كثافة
لا يوجد شامبو يحفز من كثافة الشعر، ومع ذلك مثل هذه الشامبوهات تعطي شعرك مظهرا أكثر كثافة، وذلك بسبب خصائصه التي تعطي تنظيفا عميقا للشعر، ما يعطيك شعرا منسدلا.
5- التخلص من الشعر الدهني
أكثر من يعانون هم من يمتلكون شعرا دهنيا أو شعرا جافا، ومن أجل التخفيف من تلك المعاناة وُجد أن شامبوهات الأحصنة الغنية بزنك بيريثيون تساعد بشكل كبير في التخلص من هذا الشكل الدهني، وبالتالي فهو يوفر لك الاستمتاع بشعر حيوي في كل مرة تقوم بغسل شعرك به.
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