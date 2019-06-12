شامبوهات الأحصنة.. خيار جيد للشعر التالف

كأن منتجات الأحصنة هي الحل السحري من أجل عناية كاملة للشعر، فوُجد أن لها قدرة هائلة على العناية الجيدة بنهايات الشعر التالفة، إضافة إلى أنها تمنع تلف الشعر بشكل عام

تحرير:إسراء سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

شامبو الأحصنة

من وقت لآخر نحب تغيير نوع الشامبو للحصول على شعر صحي خالٍ من التلف، فإذا كنت من محبي الأحصنة وشكلها المميز وشعرها المنسدل، وخاصة الخيول العربية، فستجد أن مالكيها يستغرقون الكثير من الوقت لأجل العناية بشعورها التي تتطلب شامبو مخصصا، فشامبوهات الأحصنة أصبحت شائعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حتى إن الكثير من الأشخاص أصبحوا يستخدمونها ويقبلون عليها، لذا قبل أن تقوم بشراء شامبو الحصان الخاص بك، عليك أولا وضع الآثار الجانبية في الحسبان، وإذا كان شعرك سيستفيد من هذه العناية الجديدة أم لا.

ما مكونات شامبو الحصان؟ عندما يتعلق الأمر باختيار نوع الشامبو المناسب لشعرك، عليك اختيار منتج يتميز بمكونات فعالة ونشطة، فعلى سبيل المثال، جميع أنواع الشامبو تحتوي على ما يقرب من 80% إلى 90% ماء، مع بعض المكونات الأخرى التي قد تختلف من شامبو لآخر، أما بالنسبة لشامبو الحصان فهو يحتوي على المكونات الآتية،