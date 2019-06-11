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ترامب يغزو معاقل الديمقراطيين للفوز بانتخابات 2020

قبل نحو عام من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكي، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التفكير في طريقة للفوز بإعادة انتخابه، وسط مؤشرات بتأخره في استطلاعات الرأي
تحرير:أحمد سليمان ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
تقرير جديد من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه إنكار استطلاعات الرأي الداخلية التي أظهرت أنه يأتي متأخرا عن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق، في الولايات الرئيسة، وفي محاولة لتأمين فوزه في الانتخابات المقرر لها نوفمبر من العام المقبل، تدرس حملة ترامب تخصيص موارد هائلة للفوز في ولاية "أوريجون" وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي ولاية فازت فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرئيس بفارق 11 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة عام 2016.
وتعد "أوريجون" ولاية ديمقراطية باقتدار، لدرجة أنها لم تصوت لصالح أي مرشح جمهوري في انتخابات الرئاسة منذ عام 1984، إلا أن حملة ترامب تسعى لاستثمار أموالها الهائلة ووقتها بحكمة للفوز بالولاية، في الوقت الذي يتنافس فيه الديموقراطيون للفوز بفرصة للترشح ضد ترامب. وحصلت "سي إن إن" على مذكرة موجهة إلى حملة
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إف 35 بي

البنتاجون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على «إف 35»

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب وكالة «رويترز». يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية. وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون: «دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35».
ترامب

أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

في أول تعليق له على حادث اصطدام طائرة بمنى في نيويورك، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث، معبرا عن شكره لفرق خدمات الطوارئ الذين يتعاملون معه. وكانت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك أعلنت مصرع شخص جراء اصطدام مروحية بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" في أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة. وأضافت الخدمة في منشور على حسابها في على "تويتر" أن أفرادا من فرق الإطفاء يعملون في مكان الحادث. وأشارت شرطة نيويورك إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أخمد لاحقا.
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اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك (فيديو وصور)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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ترامب يتفق مع الصين ضد الصحافة الأمريكية

عجز فريقا التفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية والصين على السواء، في إيجاد أرضية مشتركة بينهما في العديد من الملفات التي شهدت حالة من الصراع بين الجانبين، وبالأخص في الأمور التجارية التي تمثل أزمة كبيرة بين الجانبين. وعلى الرغم من صعوبة إيجاد نقطة توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، فإن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة حديثًا بحجب عدد من المواقع والصحف الإخبارية الغربية، كان هو الأمر الوحيد الذي استطاع توحيد الجبهتين ضد وسائل الإعلام الأمريكية على وجه التحديد.
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جاريد كوشنر

كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
هواوى-وجوجل

كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
حسن-روحانى

في أول رد رسمي.. إيران تحرج ترامب وترفض عرضه الجديد

في أول رد رسمي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الحوار وتأكيده الحفاظ على استقارار السلطة في طهران مع الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لإنهاء الأزمة الراهنة، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من تصريحات ترامب، إن طهران لا ترى مجالا أو أي فرصة لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.
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صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
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