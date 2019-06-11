ترامب يغزو معاقل الديمقراطيين للفوز بانتخابات 2020

قبل نحو عام من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكي، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التفكير في طريقة للفوز بإعادة انتخابه، وسط مؤشرات بتأخره في استطلاعات الرأي

تحرير:أحمد سليمان ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

دونالد ترامب

تقرير جديد من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه إنكار استطلاعات الرأي الداخلية التي أظهرت أنه يأتي متأخرا عن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق، في الولايات الرئيسة، وفي محاولة لتأمين فوزه في الانتخابات المقرر لها نوفمبر من العام المقبل، تدرس حملة ترامب تخصيص موارد هائلة للفوز في ولاية "أوريجون" وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي ولاية فازت فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرئيس بفارق 11 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة عام 2016.

وتعد "أوريجون" ولاية ديمقراطية باقتدار، لدرجة أنها لم تصوت لصالح أي مرشح جمهوري في انتخابات الرئاسة منذ عام 1984، إلا أن حملة ترامب تسعى لاستثمار أموالها الهائلة ووقتها بحكمة للفوز بالولاية، في الوقت الذي يتنافس فيه الديموقراطيون للفوز بفرصة للترشح ضد ترامب. وحصلت "سي إن إن" على مذكرة موجهة إلى حملة