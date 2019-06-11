ترامب يغزو معاقل الديمقراطيين للفوز بانتخابات 2020

قبل نحو عام من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكي، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التفكير في طريقة للفوز بإعادة انتخابه، وسط مؤشرات بتأخره في استطلاعات الرأي
تقرير جديد من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه إنكار استطلاعات الرأي الداخلية التي أظهرت أنه يأتي متأخرا عن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق، في الولايات الرئيسة، وفي محاولة لتأمين فوزه في الانتخابات المقرر لها نوفمبر من العام المقبل، تدرس حملة ترامب تخصيص موارد هائلة للفوز في ولاية "أوريجون" وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي ولاية فازت فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرئيس بفارق 11 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة عام 2016.
وتعد "أوريجون" ولاية ديمقراطية باقتدار، لدرجة أنها لم تصوت لصالح أي مرشح جمهوري في انتخابات الرئاسة منذ عام 1984، إلا أن حملة ترامب تسعى لاستثمار أموالها الهائلة ووقتها بحكمة للفوز بالولاية، في الوقت الذي يتنافس فيه الديموقراطيون للفوز بفرصة للترشح ضد ترامب.
وحصلت "سي إن إن" على مذكرة موجهة إلى حملة
وتعد "أوريجون" ولاية ديمقراطية باقتدار، لدرجة أنها لم تصوت لصالح أي مرشح جمهوري في انتخابات الرئاسة منذ عام 1984، إلا أن حملة ترامب تسعى لاستثمار أموالها الهائلة ووقتها بحكمة للفوز بالولاية، في الوقت الذي يتنافس فيه الديموقراطيون للفوز بفرصة للترشح ضد ترامب.
وحصلت "سي إن إن" على مذكرة موجهة إلى حملة ترامب من خبير استطلاعات الرأي توني فابريزيو حول أفكار "توسيع الخريطة" لمنح الرئيس خيارات أكثر للحصول على 270 صوتا انتخابيا لازمًا للفوز بإعادة انتخابه، حيث يشير فيها إلى أهمية أخذ ولاية أوريجون في الاعتبار.
في المذكرة، يؤكد فابريزيو أن ولايات نيو هامبشاير ونيو مكسيكو ونيفادا، والتي خسر فيها ترامب عام 2016، ستشهد منافسة حامية للغاية، وهي ولايات تمتلك فيها حملة ترامب بالفعل موارد على الأرض.
وينطبق الشيء نفسه على ولاية مينيسوتا، وهي ولاية أخرى فازت بها كلينتون على ترامب في عام 2016، ولكن فابريزيو يقول إنه من الممكن النظر في هذه الولاية.
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إلا أن ولاية أوريجون، تعد منطقة محظورة بالنسبة للحزب الجمهوري، وكان آخر مرشح جمهوري حاول الفوز بأوريجون كان جورج دبليو بوش خلال محاولة إعادة انتخابه عام 2004، حيث حصل هناك على 8 آلاف صوت من منافسه الديمقراطي "آل جور" عام 2000، إلا أن بوش خسر في أوريجون أمام جون كيري بأربع نقاط مئوية.
ومع ذلك، كشف مصدر بارز في حملة ترامب لشبكة "سي إن إن" أنهم يفكرون في تعيين موظفين في ولاية أوريغون لتفقد الأوضاع هناك، بعد استشارة فابريزيو ونظرائهم في لجنة الكونجرس الجمهورية.
في الوقت نفسه تأمل اللجنة في اختيار مرشح قوي من الحزب الجمهوري لمنافسة النائب الديمقراطي بيتر ديفازيو، الذي يسيطر على مقعد الولاية في مجلس النواب منذ فترة طويلة.
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ومن المؤكد أن حملة ترامب متأكدة أنه من الصعب الفوز بولاية أوريجون في هذه المرحلة، لكنهم يعلمون أيضًا أن ولايات ضمان الفوز مثل بنسلفانيا أو ميشيجان أو أيوا، ليست مضمونة هي الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يعرف فريق ترامب من خلال التجربة أن السير ضد التيار يمكن أن يؤتي ثماره، فعندما أنفقوا أموالا هائلة في ويسكونسن وميشيجان عام 2016، وعقدوا مؤتمرات انتخابية هناك، اعتقد الكثيرون أنها كانت مهمة فاشلة، حتى تمكن ترامب من الفوز بتلك الولايات.
ويسيطر الديمقراطيون، الآن على مقعد الحاكم وكل مقاعد الكونجرس ما عدا مقعدا واحدا في مجلس النواب بولاية أوريجون، ومع ذلك، يصر مصدر من الحزب الجمهوري في ولاية أوريجون على أن هناك "تيارا خفيا" لحالة من عدم الرضا عن الحزب الديمقراطي بسبب أسعار المنازل المتزايدة في المدن، وارتفاع نسب الجريمة والتشرد وغيرها من المشاكل.
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في المقابل يصر مسؤول بالحزب الديمقراطي في ولاية أوريجون على أن ترامب لا يملك فرصة في ولايته، حيث قالت مولي وون، نائب مدير الحزب الديمقراطي في ولاية أوريجون: "من المنطقي أن يهتم الحزب الجمهوري بتجديد سمعته هنا، لقد دافع حزبهم عن وضع الأطفال في أقفاص، وإلغاء الرعاية الصحية عن الأسر الفقيرة، لا يحب السكان في أوريجون هذه الطريقة".
وأضافت وون: "نحن نرحب بزيارة الجمهوريين للولاية، لكن يجب أن يكونوا مستعدين لاستقبال بارد من الناخبين في ولاية أوريجون".