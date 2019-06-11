رياضة

أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
منتخب مصر
منتخب مصر
علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
وواصل أبو جيل تصريحاته: "الجهاز الفني تحدث معي بعد قرار استبعادي، وطلبت الخروج من المعسكر لرفع الحرج عنهم، إلا أنهم رفضوا ذلك وأصروا على استمراري حتى مباراة تنزانيا الودية المقرر لها بعد غدٍ الخميس". واختتم حارس سموحة: "التواجد مع المنتخب في أي وقت شرف كبير، حتى لو تم الطلب مني أن أحمل الكرات، لذلك
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عمرو-زكى-فى-ويجان

عمرو زكي لمحمد صلاح: إنت عارف الباركودا؟

أعلن عمرو زكى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، التحدي مع الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في صيد السمك، حيث نشر البلدوزر صورًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مع أحد أنواع الأسماك معلقًا: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي..إنت عارف الباركودا مش هضغط عليك يا صلاح". وواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بتويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد،
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منافس مصر.. تعرف على قائمة الكونغو الديمقراطية

أعلن فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، القائمة استبعدت كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، والذي غاب عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب مشاكل في التأشيرة.
بول بوجبا

بوجبا يتحدث عن اعتناقه للدين الإسلامي

"أن أكون مسلما؟ إنه يعني كل شيء لي، هذا ما يجعلني شاكرًا تجاه كل شيء، جعلني ذلك أتغير وألاحظ أشياء في الحياة، أصبح لدي سلام داخلي أكثر، لقد كان تغييرًا جيدًا في حياتي لأنني لم أولد مسلما، حتى وإن كانت والدتي مسلمة لم أكن كذلك، نشأت على ذلك أن أحترم الجميع، الدين الإسلامي ليس بالصورة التي يتصورها البعض، نسمع في الإعلام أشياء مختلفة، لكن الإسلام دين جميل".. بهذه الكلمات تحدث بوجبا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة تايمز الإنجليزية.
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ماذا قال عمرو أديب لمحمد صلاح بعد صورته مع السمكة؟

علّق الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc masr على الصور التي نشرها الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام، والتي ظهر فيها خلال تواجده في الجونة ممسكًا بسمكة كبيرة قام باصطيادها، حيث نشر أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "كلك بركة يا أبو مكة أنا بقعد بالأيام في المركب ما بيطلعش معايا سردينة واحدة.. حتى السمك بيحب يطلع يتصور معاك سيلفي".
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محمد صلاح يسخر من اتهامات الغرور بهذه الطريقة

سخر الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب المغرور بعد تواجده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم غداً الجمعة للمعسكر الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونشر صلاح عبر قصته بموقع التواصل التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "محمد صلاح بقي مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
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محمد صلاح يغيب عن معسكر المنتخب في برج العرب

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيجتمع في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، لبدء معسكره التحضيري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق خلال الشهر الجاري، وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن منتخب الفراعنة سيتدرب في السابعة مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن جميع اللاعبين سيحضرون اليوم ما عدا محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، بعد حصولهما على إذن بالغياب يومين قبل الانضمام لصفوف معسكر المنتخب.
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ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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