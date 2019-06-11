أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

منتخب مصر

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".

وواصل أبو جيل تصريحاته: "الجهاز الفني تحدث معي بعد قرار استبعادي، وطلبت الخروج من المعسكر لرفع الحرج عنهم، إلا أنهم رفضوا ذلك وأصروا على استمراري حتى مباراة تنزانيا الودية المقرر لها بعد غدٍ الخميس". واختتم حارس سموحة: "التواجد مع المنتخب في أي وقت شرف كبير، حتى لو تم الطلب مني أن أحمل الكرات، لذلك