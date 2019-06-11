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لينين الرملي| كتب سك على بناتك وقاطع صبحي لهذا السبب

من منا لم يشاهد مسرحية سك على بناتك للراحل فؤاد المهندس وغرق فيها ضحكا، ومازال يتذكر إفيهات أبطالها التي تتردد في أذنه... هي من تأليف لينين الرملي صاحب الإبداعات الكثيرة
تحرير:كريم محجوب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
لينين الرملي
لينين الرملي
حالة من الحزن انتابت محبي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عقب معرفة خبر مرور الكاتب الكبير بأزمة صحية، فالكثيرون لم يعلموا بحالة المبدع الصحية الصعبة، إلا بعد مقال الكاتب صلاح منتصر في جريدة الأهرام تحت عنوان "أنصفوا هذا المبدع"، والذي أوضح فيه أن صاحب الباع الطويل في الإبداع المسرحي يرقد في المستشفى. وكتب في مقاله: "يعانى لينين الرملى منذ سنوات المرض ويرقد صامتا فى أحد المستشفيات، وتتولاه فى هدوء وإخلاص زوجته المكافحة السيدة فاطمة المعدول، والله أعلم كيف تحاول أن توفر لزوجها ما يكفل إقامته فى المستشفى".
وعلقت زوجة الكاتب، فاطمة المعدول على المقال، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قائلة: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ الكبير صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر بردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه، والحقيقة أن الدولة لم تقصر لأنني وأولاده لم نطلب علاجًا على
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لينين-الرملي (1)

جائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم لينين الرملي

صرح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد عبدالعزيز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، بأن الدورة الثانية عشرة المرتقبة من عمر المهرجان، ستشهد لأول مرة وجود مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي. واستكمل عبدالعزيز في بيانه أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد أسماء مبدعيها، وبالأخص تقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الذاخر.
الكاتب-السوري-خالد-خليفة

سوريون نوروا مصر| هذه الرواية فازت بجائزة نجيب محفوظ

بعدما بلغت الأزمة السورية ذروتها وباتت الفصائل المتصارعة تضرب بقوة كل الأخضر قبل اليابس، دون حلول سياسية تذكر، وفي خضم تلك الأحداث لم يكن أمام المواطن السوري سوى أن يجمع ما تبقى من عائلته ليهاجروا منها، بعضهم هرب من موت إلى موت ومن فقر إلى فقر ومن منازل محطمة إلى مخيمات، ومنهم من أتى إلى مصر واعتبرها وطنًا له، أصبحت لهم استثماراتهم الخاصة بل وهناك أحياء وشوارع أطلق عليها أسماء سورية، مما يؤكد على التلاحم والانخراط القائم على المحبة بين شعبي البلدين.
أحمد-خالد-توفيق

أحمد خالد توفيق حيا في قلوب محبيه.. رسالة من ابنه

حرص عدد من محبي العراب أحمد خالد توفيق، على إحياء ذكرى ميلاده الـ57، بكتابة رسائل له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان على رأسهم نجله محمد الذي نشر صورة من احتفال جوجل بوالده عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي رحمة الله عليه العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم، شكرًا جوجل، وكل من تواصل معي من فريق تنفيذ المشروع"، وكتب أحد محبيه مقولة شهيرة للعراب على "تويتر" تقول: "أما أنا فأريد أن يكتب على قبري جعل الشباب يقرؤون"، وعلقت: "المهمة انتهت".
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لينين-الرملي (1)

جائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم لينين الرملي

صرح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد عبدالعزيز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، بأن الدورة الثانية عشرة المرتقبة من عمر المهرجان، ستشهد لأول مرة وجود مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي. واستكمل عبدالعزيز في بيانه أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد أسماء مبدعيها، وبالأخص تقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الذاخر.
لينين-الرملي (2)

زوجة لينين الرملي تكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

كشفت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي لينين الرملي، تفاصيل حالته الصحية في الفترة الماضية، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية من قبل. وأوضحت المعدول، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، أن زوجها المؤلف الكبير، مريض منذ عامين، لكن الأسرة لم تعلن عن ذلك بإرادتها، وهو مصاب بتصلب الشرايين، وجلطات في المخ، إلى جانب تراجع كبير في الوعي.
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زوجة لينين الرملي عن مرضه: الدولة لم تقصر في علاجه

كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اليوم الأحد، حقيقة اتهام الحكومة المصرية، بالتقصير في التكفل بعلاجه حسبما أُشيع، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية. وتعلّيقًا على مقال للكاتب صلاح منتصر، نشره حول لينين الرملي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قالت فاطمة المعدول: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه".
مسرحيه شباك مكسور تصوير هاني شمشون (78)

إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.
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