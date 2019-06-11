لينين الرملي| كتب سك على بناتك وقاطع صبحي لهذا السبب

من منا لم يشاهد مسرحية سك على بناتك للراحل فؤاد المهندس وغرق فيها ضحكا، ومازال يتذكر إفيهات أبطالها التي تتردد في أذنه... هي من تأليف لينين الرملي صاحب الإبداعات الكثيرة

تحرير:كريم محجوب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

لينين الرملي

حالة من الحزن انتابت محبي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عقب معرفة خبر مرور الكاتب الكبير بأزمة صحية، فالكثيرون لم يعلموا بحالة المبدع الصحية الصعبة، إلا بعد مقال الكاتب صلاح منتصر في جريدة الأهرام تحت عنوان "أنصفوا هذا المبدع"، والذي أوضح فيه أن صاحب الباع الطويل في الإبداع المسرحي يرقد في المستشفى. وكتب في مقاله: "يعانى لينين الرملى منذ سنوات المرض ويرقد صامتا فى أحد المستشفيات، وتتولاه فى هدوء وإخلاص زوجته المكافحة السيدة فاطمة المعدول، والله أعلم كيف تحاول أن توفر لزوجها ما يكفل إقامته فى المستشفى".

وعلقت زوجة الكاتب، فاطمة المعدول على المقال، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قائلة: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ الكبير صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر بردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه، والحقيقة أن الدولة لم تقصر لأنني وأولاده لم نطلب علاجًا على