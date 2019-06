هل استعدت مصر لاستغلال بطولة إفريقيا سياحيا؟

السياحة مصدر دخل رئيسي من النقد الأجنبي لمصر، والدولة في أشد الحاجة إليها حاليا، وبعد فوز مصر بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 أصبحت فرصة جديدة سانحة لتعظيم عائدات مصر

باقٍ من الزمن 9 أيام فقط لبداية العرس الكروي الأهم في قارة إفريقيا. إنها الأميرة الإفريقية التي تعود إلى مصر بعد 13 عاما بمشاركة 24 منتخبا، ويعد تنظيم بطولة لكرة القدم الحدث الأبرز خلال 2019، والذي يعول عليه العاملون بالقطاع السياحي كي يكون بوابة انتعاش للقطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فكيف استعدت وزارة السياحة لاستغلال أحداث البطولة بالشكل الأمثل للترويج لمصر؟ وهل تناسب هذه الاستعدادات هذا الحدث الكبير؟ وهل فاتنا شيء أم لا؟ وهل يمكن تداركه؟

قالت رنا جوهر، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، إن وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وقعت عقدًا مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لتكون راعيا إقليميا رسميا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2019، وذلك فى ضوء استضافة مصر لهذه البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، فى إطار حرص وزارة السياحة على استغلال الأحداث العالمية الكبرى للتسويق لمصر دوليا.

وأضافت في تصريحات لـ«التحرير» أن البروتوكول يمنح وزارة السياحة عددا من الحقوق لاستغلالها فى الترويج السياحى لمصر، منها استخدام «فيديوهات» للاعبين خلال زيارتهم للمناطق السياحية والأثرية على منصات الترويج المختلفة الخاصة بالوزارة، واستغلال شعبية وحب الجمهور لنجوم كرة القدم لنشر صورهم فى المقاصد السياحية.

وتابعت: «كما سيكون لنا الحق في وضع شعار Egypt where it all begins ورابط موقع هيئة تنشيط السياحة على موقع الاتحاد الإفريقى، واستخدام شعار كاف عبر كل وسائل الدعاية الخاصة بها، بخلاف وضع شعار الهيئة فى المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباريات وأي أحداث مصاحبة للبطولة، وصولا إلى استخدام لوحات الإعلانات فى الملاعب التى ستقام فيها المباريات كمنصات إعلانية، لعرض المواد الترويجية للتسويق لمصر لمدة دقيقة ونصف الدقيقة فى كل شوط».

الفنادق جاهزة

انتهى قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، من استعدادات الفنادق لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر قبل نهاية الشهر الجارى، خاصة فى المدن المستهدفة، وفى مقدمتها القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

وجاءت القاهرة فى مقدمة المدن المستهدفة التى ستشهد الكثافة العددية، حيث سيقام بها أغلب المباريات بـ35 ألف غرفة فندقية، منها 20 ألف غرفة لمستويات الأربعة والخمسة نجوم.

«سبق السيف العذل»

أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أنه عندما سألنا وزارة السياحة عن استعداداتها لاستغلال البطولة في الترويج للسياحة المصرية، لم يكن لهم ردود واضحة، إذ أجابوا: «وزعنا 4 آلاف كتيب على مسؤولي السياحة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، لتوزيعها على الفرق الرياضية المشاركة والجماهير التي بصحبتهم، وقالوا أيضًا إن دورهم محدود للغاية».

وتابع صدقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "سبق السيف العذل، لأن الوقت تأخر كثيرًا فلم يعد يتبقى سوى 9 أيام فقط على بدء البطولة، وإذا كنا نتحدث عن ما كان يجب فعله، فكان من المفترض إجراء دراسة كاملة عن كيفية استغلال هذا الحدث، وتكوين فريق عمل متكامل، لدراسة الميزات النسبية لكل مدينة من المدن التي ستقام بها أحداث البطولة، وإعداد أفلام قصيرة عن كل واحدة على حدة لجذب الجماهير، وغيرها من الأفكار الترويجية».

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه على يقين من أن الرئيس السيسي لن يسمح بأن تخرج البطولة بشكل غير لائق بحجم وتاريخ مصر، موضحًا أن ذلك سيكون له أثر بالغ مستقبلا فى السياحة الرياضية وقدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية الضخمة.



قال الدكتور باسم حلقة، الخبير السياحي، رئيس المجلس التأسيسي لنقابة السائحين المهنية، إن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، يمثل فرصة هائلة لاسترجاع مكانة مصر الكبيرة على المستويين السياحي والرياضي، موضحًا أن الفرق الرياضية التي ستأتي إلى مصر سيكون بصحبتها صحفيون وإعلاميون من مختلف دول العالم لتغطية الحدث، وقد يساهم ذلك في انتعاش حركة السياحة.