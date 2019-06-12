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هل استعدت مصر لاستغلال بطولة إفريقيا سياحيا؟

السياحة مصدر دخل رئيسي من النقد الأجنبي لمصر، والدولة في أشد الحاجة إليها حاليا، وبعد فوز مصر بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 أصبحت فرصة جديدة سانحة لتعظيم عائدات مصر
تحرير:كريم ربيع ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
باقٍ من الزمن 9 أيام فقط لبداية العرس الكروي الأهم في قارة إفريقيا. إنها الأميرة الإفريقية التي تعود إلى مصر بعد 13 عاما بمشاركة 24 منتخبا، ويعد تنظيم بطولة لكرة القدم الحدث الأبرز خلال 2019، والذي يعول عليه العاملون بالقطاع السياحي كي يكون بوابة انتعاش للقطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فكيف استعدت وزارة السياحة لاستغلال أحداث البطولة بالشكل الأمثل للترويج لمصر؟ وهل تناسب هذه الاستعدادات هذا الحدث الكبير؟ وهل فاتنا شيء أم لا؟ وهل يمكن تداركه؟
  السياحة: سنرعى البطولة قالت رنا جوهر، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، إن وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وقعت عقدًا مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لتكون راعيا إقليميا رسميا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2019، وذلك فى ضوء استضافة مصر لهذه البطولة
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عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

بدء التعامل برقم التسجيل الضريبي الموحد يونيو الجاري

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، أنه بداية من أول يونيو 2019 تم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد وليس من خلال رقم الملف، وتم استبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018، بهدف تحديث البيانات الضريبية، والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، بحسب مصلحة الضرائب.
جمارك

بعد الإعلان عن إنشائه لأول مرة.. ما الميناء الجاف؟

تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والنقل، للبدء في مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية عن فوز ثلاثة تحالفات دولية بتنفيذ هذا المشروع، ومن المقرر أن تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر، اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. ومن المقرر أن يعقب تنفيذ هذا المشروع، طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.
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تجار: قرار حظر بيع الدواجن الحية خارج نطاق التنفيذ

قبل حلول شهر رمضان بنحو 10 أيام أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال اللجنة المشكلة لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية وشعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن إرجاء تنفيذ قرار حظر بيع الدواجن الحية لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وبعد انتهاء الشهر وجد التجار أنفسهم حائرين هل عليهم الانتهاء من تنفيذ إجراءات تحويل النشاط، أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه ولن يتم منع البيع أو اتخاذ إجراء عقابي تجاه المخالفين؟ وهو ما سيتضح تفصيلا فى التقرير التالى.
الصادرات-المصريه

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4 مليارات دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2019 بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العجز نحو 4.15 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار في مارس 2018. وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.
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