الإعدام لـ3 أشخاص اغتصبوا سيدة وطفلة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

اغتصاب - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال وعضوية كلّ من المستشار أيمن محمد، والمستشار محمد إبراهيم وبأمانة سر صلاح بدر بمعاقبة كلّ من "عدلي ب. ع"، و"أحمد. م. م" و"فؤاد. ع. ح"، بالإعدام شنقا، وبمعاقبة كلّ من "محمد ع" و"كريم م"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بعد خطفهم سيدة وطفلة واغتصابهما داخل أحد المنازل في محافظة الاسماعيلية، وتهديدهم لهما بسلاح أبيض في القضية رقم 8293 جنايات ثان الإسماعيلية لسنة 2014، وذلك بعد أن استطلعت هيئة المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

ترجع تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2014 عندما تبلّغ إلى قسم ثان الإسماعيلية عن خطف كلّ من "س م ا" لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها والسيدة "ف . ف .ب" عن طريق المتهمين السابق ذكر أسمائهم بعد اصطحابهما داخل سيارة قيادة المتهم الثاني بزعم توصيلهما إلى مقصدهما فبادروا بتغيير خط سير السيارة فاقصوهما بذلك