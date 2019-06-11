جريمة

الإعدام لـ3 أشخاص اغتصبوا سيدة وطفلة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
اغتصاب - صورة أرشيفية
اغتصاب - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال وعضوية كلّ من المستشار أيمن محمد، والمستشار محمد إبراهيم وبأمانة سر صلاح بدر بمعاقبة كلّ من "عدلي ب. ع"، و"أحمد. م. م" و"فؤاد. ع. ح"، بالإعدام شنقا، وبمعاقبة كلّ من "محمد ع" و"كريم م"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بعد خطفهم سيدة وطفلة واغتصابهما داخل أحد المنازل في محافظة الاسماعيلية، وتهديدهم لهما بسلاح أبيض في القضية رقم 8293 جنايات ثان الإسماعيلية لسنة 2014، وذلك بعد أن استطلعت هيئة المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
ترجع تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2014 عندما تبلّغ إلى قسم ثان الإسماعيلية عن خطف كلّ من "س م ا" لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها والسيدة "ف . ف .ب" عن طريق المتهمين السابق ذكر أسمائهم بعد اصطحابهما داخل سيارة قيادة المتهم الثاني بزعم توصيلهما إلى مقصدهما فبادروا بتغيير خط سير السيارة فاقصوهما بذلك
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النيابة-تنهى-استخراج-تصريح-دفن-جثث-ضحايا-حادث-البحيرة (1)

إنهاء تصاريح دفن ضحايا حادث التصادم في البحيرة

انتهى فريق النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، منذ قليل من استخراج تصريح دفن 7 جثث ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نصف نقل على طريق الدلنجات حوش عيسى، والذي أسفر عن إصابة 15 آخرين وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى حوش عيسى المركزى بالبحيرة باستخدام 7 سيارات إسعاف وعدد من سيارات الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء إجراءات تسليم الجثث وتصاريح الدفن لذويهم بعد معاينة الطب الشرعي والنيابة، كما أمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء إجراءات التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
مصابين-حادث-البحيرة-فى-مستشفى-حوش-عيسى

أنا الطيار.. مصابة بـ«تصادم البحيرة» تروي تفاصيل الحادث

روت "ن م" إحدى المصابات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية على طريق الدلنجات حوش عيسى، اللحظات الأخيرة قبل انقلاب السيارة وحدوث الكارثة التي تسببت في مصرع 7 من زملائها وإصابة 15 آخرين. وقالت المصابة، إنهم كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي، وكان السائق يسير بسرعة جنونية وعندما طالبناه بأن يبطئ، قال: "أنا الطيار ماحدش يخاف". وأضافت: "رغم صراخنا لأجل إبطاء السرعة، فإنه استمر بالسير بسرعة عالية، مع العلم أن الطريق (اتجاهين) وضيق وبه منحنيات كثيرة وتحده من الناحيتين ترعة الحاجر ومصرف".
اغتصاب (4)

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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ضبط صاحب «سماعات الغش» في امتحان الثانوية بالخصوص

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات، طالبا بمدينة الخصوص لقيامه بعرض وبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة عبر أحد المواقع الإلكترونية. تم التحفظ على المتهم وبحوزته علب فارغة لسماعات بعد بيعها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. كانت معلومات وردت لمباحث التوثيق والمعلومات تفيد قيام "طالب - 24 سنة" مقيم بمدينة الخصوص، بالاتجار في سماعات تستخدم في عملية الغش بالامتحانات، ويقوم بترويجها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط 29 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، من ممارسي أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وضبط مروجي المواد المخدرة، وأسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة، ضٌبط بحوزتهم 1610 جرامات حشيش، 371 قرصا، 237 جرام هيروين، 120 جرام فوتو، 150 جرام أفيون، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة، 1 طبنجة، تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حمله-ازاله (3)

ضبط 9 مشتبه فيهم و35 حالة تعد على مرافق بالهرم

شنت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هام، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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بعد التنكيل به عاريًا.. حبس خاطف طفلة الصف

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية، لكنهم لم يمهلوه فرصة وضبطوه خلال دقائق معدودة من الواقعة، بينما أشار إلى قيام الأهالي بتجريده من جميع ملابسه، وضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، وشرح المتهم صاحب العقد الثالث من العمر، أنه شاهد طفلة صغيرة تبحث عن محل تشترى منه حلوى فى نهار رمضان.
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إحالة عامل هتك عرض نجل شقيقته في الإسكندرية للجنايات

قررت نيابة المنتزه أول شرق الإسكندرية، إحالة المدعو "أ. ع. ع- عامل" إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قضب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في اتهامه بهتك عرض ابن شقيقته "ي. ع. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 10579 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم المنتزه أول بورود بلاغ من المدعوة "ن. ع. ع" ربة منزل، بقيام شقيقها بهتك عرض نجلها الطفل داخل شقته بدائرة القسم.
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