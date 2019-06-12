يعالج التهابات المفاصل.. ما فوائد النحاس؟

يعمل النحاس على التقليل من الكوليسترول الضار في الدم، ويساعد أيضًا في زيادة الكوليسترول الجيد في الجسم، ومن ثم يُقلل من معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
تتكون أجسامنا من مجموعة من المعادن المهمة، وعند حدوث أي خلل ستجد جسمك يعطيك بعض المؤشرات بأن هناك خطأ ما، ومن المعادن المهمة للجسم، النحاس، فدائمًا نتحدث عن فوائد الكالسيوم والماغنسيوم والفوسفور، ولكن النحاس لم يأخذ حقه في الأهمية، على الرغم من أنه يحقق نموا سليما للجسم، ويحسن من صحة الأنسجة والشعر والعينين، كما أنه يزيد من إنتاج الطاقة؛ لذا عليك الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، مثل الأفوكادو والشعير واللحوم والمكسرات والشوفان، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
قبل الحديث عن أهمية معدن الحديد في جسم الإنسان، عليك أن تدرك كيف يمكن أن يؤثر نقص هذا المعدن فى صحتك؛ فعلى سبيل المثال يؤدي انخفاض معدلات الحديد في الدم إلى الإصابة بالأنيميا وانخفاض درجة حرارة الجسم وهشاشة العظام والأوردة المتسعة، إضافةً إلى العيوب الخلقية والاضطرابات في الغدة الدرقية، وعدم القدرة
قبل الحديث عن أهمية معدن الحديد في جسم الإنسان، عليك أن تدرك كيف يمكن أن يؤثر نقص هذا المعدن فى صحتك؛ فعلى سبيل المثال يؤدي انخفاض معدلات الحديد في الدم إلى الإصابة بالأنيميا وانخفاض درجة حرارة الجسم وهشاشة العظام والأوردة المتسعة، إضافةً إلى العيوب الخلقية والاضطرابات في الغدة الدرقية، وعدم القدرة على مكافحة العدوى، وتوجد أعراض أخرى تتمثل في الخمول والقرح وتساقط الشعر وفقدان الشهية والإسهال والتهاب الجلد.
أما إذا تحدثنا عن المصادر الجيدة للحديد، فينصح الأطباء بتناول الكبدة والثوم والعسل الأسود والبنجر والعدس، وفي ما يلي بعض الفوائد المهمة للحديد، فكل معدن يتميز ببعض الخصائص:
1- يعالج التهاب المفاصل
ترتبط الفوائد الصحية للنحاس بقدرته على مكافحة الالتهابات، ومن ثم فهو يساعد بطريقة مميزة في التقليل من أعراض التهاب المفاصل المزمن، كما أنه يتميز بقدرته على تقوية الجهاز العضلي في الجسم. كل ما عليك فعله أن تتناول كميات مناسبة من الطعام الغني بهذا المعدن، ولا تنسَ أن التهاب المفاصل من أكثر الأشياء المزعجة التي ستواجهك عند التقدم في العمر، فيجب الاستعداد الجيد له.
2- يضمن نموا طبيعيا
يعد هذا المعدن من أساسيات النمو الصحي، ويفيد صحتك بشكل عام، فمن المهم أن يشمل نظامك الغذائي معدلات متوازنة منه، كما أنه يساعد في حماية الهيكل العظمي والعصبي والأوعية الدموية، فإذا كنت تعاني نقصًا في هذا المعدن، ستجد أن النمو الصحي والطبيعي للأعضاء والأنسجة أمر مستحيل، ويوجد الكثير من دول العالم تعاني النقص في هذا المعدن ويظهر ذلك واضحًا في العيوب الخلقية التي تظهر فى الأطفال.
3- يحافظ على البشرة
يعد النحاس من العناصر الغذائية المهمة التي تلعب دورا مميزا في تخليق الهيموجلوبين والكولاجين والمايلين، كما أنه يساعد في حماية المايلين (مادة دهنية محاطة بالمحور العصبي) الذي يعد من المواد الدهنية الملتفة حول الأعصاب، كما أنه يتميز بفاعليته في إنتاج الإيلاستين، وهو عنصر من الأنسجة المهمة التي تحافظ على مرونة الجلد، ومن ثم يعمل واقيًا لبشرتك ويمنع ظهور علامات تقدم العمر.
4- يزيد من إنتاج الطاقة
يعد النحاس حيويا ومهما بشكل كبير من أجل تخليق أو إنتاج الأدينوسين ثلاثي الفوسفات، الذي يعد بمنزلة بيت لتخزين الطاقة في جسم الإنسان، لذا إذا كان لدينا وفرة من هذا المعدن في أجسامنا، فسنحصل على معدلات عالية من الطاقة تمنحنا قدرة كبيرة على مباشرة أعمالنا دون الشعور بخمول أو كسل.
5- يعزز من الجهاز المناعي
عند التحدث عن الجهاز المناعي، فإننا نتكلم عن نظام المقاومة في أجسامنا، وبالتالي فإن النحاس يعد جزءا مهما من عملية الشفاء، كما أنه يضمن التئاما سريعا للجروح، ويعمل كمعزز قوي للمناعة، ويعد وسيلة فعالة للشفاء من الأنيميا، فهو يسمح لجسمك بالدفاع عن نفسه ضد العدوى بطريقة غير مباشرة.
6- يقلل من معدلات الكوليسترول
أوضحت كثير من الدراسات قدرته على التقليل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم، ويساعد أيضًا في زيادة الكوليسترول الجيد في الجسم، ومن ثم يقلل من معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.