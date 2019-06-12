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يعالج التهابات المفاصل.. ما فوائد النحاس؟

يعمل النحاس على التقليل من الكوليسترول الضار في الدم، ويساعد أيضًا في زيادة الكوليسترول الجيد في الجسم، ومن ثم يُقلل من معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
تحرير:إسراء سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد النحاس
فوائد النحاس
تتكون أجسامنا من مجموعة من المعادن المهمة، وعند حدوث أي خلل ستجد جسمك يعطيك بعض المؤشرات بأن هناك خطأ ما، ومن المعادن المهمة للجسم، النحاس، فدائمًا نتحدث عن فوائد الكالسيوم والماغنسيوم والفوسفور، ولكن النحاس لم يأخذ حقه في الأهمية، على الرغم من أنه يحقق نموا سليما للجسم، ويحسن من صحة الأنسجة والشعر والعينين، كما أنه يزيد من إنتاج الطاقة؛ لذا عليك الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، مثل الأفوكادو والشعير واللحوم والمكسرات والشوفان، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
قبل الحديث عن أهمية معدن الحديد في جسم الإنسان، عليك أن تدرك كيف يمكن أن يؤثر نقص هذا المعدن فى صحتك؛ فعلى سبيل المثال يؤدي انخفاض معدلات الحديد في الدم إلى الإصابة بالأنيميا وانخفاض درجة حرارة الجسم وهشاشة العظام والأوردة المتسعة، إضافةً إلى العيوب الخلقية والاضطرابات في الغدة الدرقية، وعدم القدرة
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السكر إدمان كالمخدرات.. وهذا العلاج الطبيعي يساعدك

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يقلل من النوبات.. دواء جديد للصداع الانتحاري

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تناول كوب من الطماطم يحميك من أمراض القلب

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