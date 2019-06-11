بوجبا يتحدث عن اعتناقه للدين الإسلامي

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م

بوجبا

"أن أكون مسلما؟ إنه يعني كل شيء لي، هذا ما يجعلني شاكرًا تجاه كل شيء، جعلني ذلك أتغير وألاحظ أشياء في الحياة، أصبح لدي سلام داخلي أكثر، لقد كان تغييرًا جيدًا في حياتي لأنني لم أولد مسلما، حتى وإن كانت والدتي مسلمة لم أكن كذلك، نشأت على ذلك أن أحترم الجميع، الدين الإسلامي ليس بالصورة التي يتصورها البعض، نسمع في الإعلام أشياء مختلفة، لكن الإسلام دين جميل".. بهذه الكلمات تحدث بوجبا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة تايمز الإنجليزية.

وواصل بوجبا حديثه، قائلا: "كان لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين، دائما نتحدث، وسألت نفسي كثيرًا عن أشياء عديدة، بدأت في البحث بنفسي، أديت الصلاة مرة مع أصدقائي وشعرت بشيء مختلف، شعرت شعورا جيدا للغاية". وتابع: "منذ ذلك اليوم أصبحت مسلمًا، عليك أن تصلي 5 مرات في اليوم، هذه واحدة من أركان الإسلام وهو