رياضة

بوجبا يتحدث عن اعتناقه للدين الإسلامي

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
بوجبا
بوجبا
"أن أكون مسلما؟ إنه يعني كل شيء لي، هذا ما يجعلني شاكرًا تجاه كل شيء، جعلني ذلك أتغير وألاحظ أشياء في الحياة، أصبح لدي سلام داخلي أكثر، لقد كان تغييرًا جيدًا في حياتي لأنني لم أولد مسلما، حتى وإن كانت والدتي مسلمة لم أكن كذلك، نشأت على ذلك أن أحترم الجميع، الدين الإسلامي ليس بالصورة التي يتصورها البعض، نسمع في الإعلام أشياء مختلفة، لكن الإسلام دين جميل".. بهذه الكلمات تحدث بوجبا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة تايمز الإنجليزية.
وواصل بوجبا حديثه، قائلا: "كان لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين، دائما نتحدث، وسألت نفسي كثيرًا عن أشياء عديدة، بدأت في البحث بنفسي، أديت الصلاة مرة مع أصدقائي وشعرت بشيء مختلف، شعرت شعورا جيدا للغاية". وتابع: "منذ ذلك اليوم أصبحت مسلمًا، عليك أن تصلي 5 مرات في اليوم، هذه واحدة من أركان الإسلام وهو
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عمرو زكي لمحمد صلاح: إنت عارف الباركودا؟

أعلن عمرو زكى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، التحدي مع الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في صيد السمك، حيث نشر البلدوزر صورًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مع أحد أنواع الأسماك معلقًا: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي..إنت عارف الباركودا مش هضغط عليك يا صلاح". وواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بتويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد،
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منافس مصر.. تعرف على قائمة الكونغو الديمقراطية

أعلن فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، القائمة استبعدت كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، والذي غاب عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب مشاكل في التأشيرة.
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أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
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بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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تشيلسي يستعد للسماح لساري بالرحيل إلى يوفنتوس

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى اقتراب تشيلسي من السماح لمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بالرحيل الأسبوع المقبل، كي يتولى تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما أخبر ساري إدارة تشيلسي برغبته في العودة إلى إيطاليا بعد موسم واحد فقط قضاه على رأس القيادة الفنية للبلوز، ليؤكد تشيلسي أنه لن يقف أمام رغبته، وتتبقى في عقد ساري البالغ من العمر 60 عامًا، سنة واحدة مع وجود بند يتيح لتشيلسي التمديد لعام إضافي، إلا أن ساري لا يشعر بالراحة في العمل والعيش في إنجلترا، كما لا يتمتع بعلاقة طيبة مع صناع القرار في الفريق اللندني.
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يوفنتوس مهتم بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي بات مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك بحسب موقع "سكاس سبورتس"، وتواصلت إدارة اليوفي مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا، بشأن إمكانية ضمه هذا الصيف، وأكد "سكاي" على أن مانشستر يونايتد تم إخباره باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا مرة أخرى، والذي سبق وأن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بالمجان في عام 2012، بعد فشله في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.
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رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
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