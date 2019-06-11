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وزير الداخلية يتفقد تأمين منتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ (صور)

تحرير:محمد عبد الجليل ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
جولة وزير الداخلية
جولة وزير الداخلية
زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتفقد في جولة ميدانية التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة، لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد. كما تفقد الوزير عددًا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يُسهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
واطمأن وزير الداخلية على كفاءة وفعالية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.ووجه باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وبخاصةً مدينة شرم الشيخ، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة.كما وجّه القيادات الأمنية بالمتابعة
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مصادر: 30% تغييرا في شكل امتحان اللغة الأجنبية غدا

يؤدي 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى صباح غد الأربعاء، إذ يؤدي طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 1999 طالبًا وطالبة. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%. وقالت المصادر: إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب
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البرلمان يوافق على البحث عن البترول بمنطقة تنمية خير

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة العامة للبترول، من أجل البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية. جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

رئيس أول وفد مصري يزور إثيوبيا: لم نشعر أننا خارج الوطن

لم تمض أشهر قليلة على تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، حتى بدأت الأنظار تتوجه صوب القارة السمراء، لزيادة التعاون المشترك وإذابة الجليد بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي، وهو النهج الذي بدأت تسلكه العديد من الوزارات والأجهزة التنفيذية، وبدا جليا في إرسال أول وفد شبابي مصري من وزارة الشباب والرياضة لزيارة إثيوبيا تزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. "التحرير" التقت أعضاء من الوفد الشبابي المصري، الذي شارك في زيارة إثيوبيا، للتعرف على كواليس الزيارة وأهدافها وما تحقق من ورائها وانطباعاتهم عن الزيارة.
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النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
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سوق-الخضار (1)

تعرف على أسعار السلع والخضراوات بمنافذ الحكومة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تطرح سلعا غذائية وخضراوات منخفضة عن السوق الخارجية بنحو 20% فى منافذها المتنقلة المتمثلة فى السيارات السلعية ومنافذها الثابتة المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية، كما أعلنت وزارة الزراعة عن طرحها لمنتجات غذائية متنوعة بأسعار تنخفض عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك جهاز الخدمة الوطنية والمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كلها محاولات من الوزارات المختلفة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرح بديل منافس فى السوق المحلية.
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عريس العريش.. المنوفية تزف الشهيد عمر القاضي إلى السماء

شيع الآلاف من أهالي ساقية المنقدي وقرى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مسا الأربعاء، جنازة الشهيد الملازم شرطة عمر إبراهيم كمال القاضي، 24 عاما، الذى استشهد في أثناء تأديته الواجب الوطنى بشمال سيناء صباح اليوم هو وكل أفراد الكمين. وفي موكب جنائزي مهيب، تقدم المشيعين العديد من القيادات الأمنية منهم مساعد مدير أمن المنوفية والعميد محمد حسنين مأمور مركز شرطة أشمون واللواء جمال الخشن واللواء هاني السعيد ورجال مباحث أشمون بقيادة العميد محمد علي مفتش المباحث والعميد نوح مقلد مدير العلاقات العامه والإعلام بمديرية أمن المنوفية، وغريهم.
كمين-العريش

مقتل 14 إرهابيا.. «الداخلية» تثأر لشهداء العريش

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن رجال الأمن بوزارة الداخلية، تتبعوا مسار منفذي حادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في حي المساعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين،
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الداخلية: الإفراج عن 2002 سجين بمناسبة عيد الفطر

أفرج قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 2002 من نزلاء السجون، من بينهم 139 غارمًا وغارمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال قطاع السجون، في بيان اليوم، الأربعاء: إن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد القطاع لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
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