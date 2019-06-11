وزير الداخلية يتفقد تأمين منتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ (صور)

تحرير:محمد عبد الجليل ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

جولة وزير الداخلية

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتفقد في جولة ميدانية التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة، لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد. كما تفقد الوزير عددًا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يُسهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.

واطمأن وزير الداخلية على كفاءة وفعالية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.ووجه باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وبخاصةً مدينة شرم الشيخ، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة.كما وجّه القيادات الأمنية بالمتابعة