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سلمى أبو ضيف تقلد السقا والنتيجة خلع في الفخذ(فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
حاولت الفنانة الشابة وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف، تقليد النجم أحمد السقا، في مشهده الشهير مع النجمة منى زكي بفيلم "أفريكانو" عام 2001، حينما قفز "بدر" من قمة أحد الشلالات لإثبات حبه لابنة عمه "جميلة". ونشرت سلمى أبو ضيف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها، أثناء استجمامها في مدينة سورينتو الإيطالية، تظهر فيه وهي تقفز من أعلى إحدى القمم الجبلية في الماء، معلّقةً: "لو ده هيثبت إني.. بحبك"، وكتبت ملاحظة جانبية لمتابعيها، ألا يحاول أحدهم تقليدها بالقفز في الماء من مكان مرتفع، لأنها أصيبت بخلع في الفخذ نتيجة لذلك.
سلمي أبو ضيف من مواليد الأول من يناير عام 1994، ولديها من العمر 25 عامًا، ودرست الإعلام، بدأت حياتها كعارضة أزياء منذ 3 أعوام، ثم عملت كمذيعة راديو عندما كان عمرها 16 عامًا، ثم قامت ببطولة فيديو كليب "شيروفوبيا" لفرقة "مسار إجباري" عام 2016، وأول مشاركاتها الفنية من خلال فيلم "الشيخ جاكسون". وشاركت
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أول ظهور زكي فطين عبدالوهاب بعد إصابته بالسرطان(صور)

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للاطمئنان على صحته بعد إصابته بمرض السرطان. ونشر بطرس دانيال، صورا من زيارته عبر حسابه على "فيسبوك" وعلّق قائلا: "نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان زكي فطين عبدالوهاب طالبين له من الله الصحة والعافية". وأعلن زكي فطين عبدالوهاب، مؤخرًا، إصابته بمرض سرطان الرئة، ونشر صورته وهو حليق الرأس على "فيسبوك"، وعلّق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي كأنه دور برد وهيعدي".
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طرح برومو «الفيل الأزرق2»: لا تخافوا لكن احذروا

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الفيلم الأزرق، البروم الدعائي للعمل، وظهر من خلاله كريم عبدالعزيز بطل العمل، وهو يحاول أن يهرب من مخاوفه، والأشباح التى تطارده، والوصول للحقيقة، وكان هناك ظهور مميز للفنانة هند صبري، التى تقول جملة شهيرة يختتم بها البرومو "لا تخافوا.. لكن احذروا". ورغم طرح البرومو منذ دقائق إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوه بصورة كبيرة بينهم، وتجاوزت مشاهداته الـ100 ألف، وعلق بعضهم أنهم ينتظرون بفارغ الصبر عرض الفيلم.
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عمرو أديب لـ«صلاح»: حتى السمك بيحب يتصور معاك سيلفي

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ولد الغلابة 24.. عيسى ينجح في تهريب حمزة قبل إعدامه

دارت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "ولد الغلابة" الذي يذاع بشكل حصري عبر فضائية MBC مصر، حول خروج والد "فرح" (مي عمر) الذي يجسده الفنان محمد أبو داوود، من السجن، بعدما قضى فيه سنوات نظرًا لإفلاسه ورفض زوجها الراحل "عزت" الذي جسده هادي الجيار، أن يدفع ديونه حتى يخرج. كما شهدت الحلقة أيضًا تهريب "حمزة" الذي يُجسده الفنان كريم عفيفي، شقيق "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، في أثناء ترحيله قبل تنفيذ حكم الإعدام، واكتشاف منزل شقيقهما الآخر "صديق" الذي يُجسده الفنان إدوارد، وتقرر الشرطة مداهمته.
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«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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