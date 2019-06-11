سلمى أبو ضيف تقلد السقا والنتيجة خلع في الفخذ(فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

سلمى أبو ضيف

حاولت الفنانة الشابة وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف، تقليد النجم أحمد السقا، في مشهده الشهير مع النجمة منى زكي بفيلم "أفريكانو" عام 2001، حينما قفز "بدر" من قمة أحد الشلالات لإثبات حبه لابنة عمه "جميلة". ونشرت سلمى أبو ضيف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها، أثناء استجمامها في مدينة سورينتو الإيطالية، تظهر فيه وهي تقفز من أعلى إحدى القمم الجبلية في الماء، معلّقةً: "لو ده هيثبت إني.. بحبك"، وكتبت ملاحظة جانبية لمتابعيها، ألا يحاول أحدهم تقليدها بالقفز في الماء من مكان مرتفع، لأنها أصيبت بخلع في الفخذ نتيجة لذلك.

سلمي أبو ضيف من مواليد الأول من يناير عام 1994، ولديها من العمر 25 عامًا، ودرست الإعلام، بدأت حياتها كعارضة أزياء منذ 3 أعوام، ثم عملت كمذيعة راديو عندما كان عمرها 16 عامًا، ثم قامت ببطولة فيديو كليب "شيروفوبيا" لفرقة "مسار إجباري" عام 2016، وأول مشاركاتها الفنية من خلال فيلم "الشيخ جاكسون". وشاركت