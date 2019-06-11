رياضة

نجم ليفربول: هازارد من أفضل لاعبي العالم

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
هازارد
هازارد
أشاد الدولي الإسكتلندي أندي روبرتسون الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي ليفربول الإنجليزي بالبلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الحالي وتشيلسي الإنجليزي السابق، بأنه من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، حيث قال ‏روبرتسون في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إن إيدين هازارد على الأرجح أفضل لاعب واجهته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستحق الانتقال إلى فريق ريال مدريد... إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي نظرًا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة".
وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر
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لجنة التخطيط بالأهلي تناقش مستقبل قطاع الناشئين

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، اجتماعًا ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، مع فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي؛ في حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالقطاع؛ وفي مقدمتها استعدادات الفرق بمختلف مراحلها العمرية للموسم الجديد، وتوفير احتياجاتها كافّة من ملابس وأجهزة وأدوات، بما يخدم سير العمل داخل القطاع، ويحقق أقصى استفادة ممكنة خلال المرحلة القادمة.
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فرانس فوتبول: عرض رسمي جديد لتريزيجيه

أكد موقع «فرانس فوتبول» الفرنسي، أن نادي قاسم باشا التركي، تلقى عرضًا رسميًا للحصول على خدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية وكشف موقع الصحيفة الشهيرة، أن نادي جالاتا سراي التركي، قدم عرضًا جديدًا لضم اللاعب الدولي المصري، وذلك بالتزامن مع التقارير المتداولة بشأن اقتراب نادي أولمبيك ليون الفرنسي من خطف اللاعب في الميركاتو الصيفي، وتلقي قاسم باشا عرضًا آخر من روما الإيطالي. وأوضح، أن جالاتا سراي يعتبر هو الأقرب لضم تريزيجيه، والمتوقع أن تتخطى قيمته العرض الأول الذي رفضه قاسم باشا والبالغة قيمته 6 ملايين يورو.
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عمرو زكي لمحمد صلاح: إنت عارف الباركودا؟

أعلن عمرو زكى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، التحدي مع الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في صيد السمك، حيث نشر البلدوزر صورًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مع أحد أنواع الأسماك معلقًا: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي..إنت عارف الباركودا مش هضغط عليك يا صلاح". وواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بتويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد،
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إيدين-هازارد

مدرب بلجيكا عن هازارد: «قدوة لكل اللاعبين»

تحدث روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا لصحيفة "الآس" الإسبانية حول انتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن إيدين هازارد تطور بشكل سريع على مستوى الشخصية فهو الكابتن وقادر على تحمل المسئولية. وأكد مارتينيز أن طريقة هازارد في التعامل مع لاعبي المنتخب كانت بمثابة قدوة لباقي اللاعبين وهو ما ساهم في حصول المجموعة على الكثير من الصفاء عندما يتطلب الأمر ذلك فهو دائمًا لدية تناسق عاطفي، ما يعني إنه على استعداد لقيادة المنتخب في أي وقت.
إيدين-هازارد

ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.
ماوريسيو-ساري (2)

تشيلسي يستعد للسماح لساري بالرحيل إلى يوفنتوس

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى اقتراب تشيلسي من السماح لمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بالرحيل الأسبوع المقبل، كي يتولى تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما أخبر ساري إدارة تشيلسي برغبته في العودة إلى إيطاليا بعد موسم واحد فقط قضاه على رأس القيادة الفنية للبلوز، ليؤكد تشيلسي أنه لن يقف أمام رغبته، وتتبقى في عقد ساري البالغ من العمر 60 عامًا، سنة واحدة مع وجود بند يتيح لتشيلسي التمديد لعام إضافي، إلا أن ساري لا يشعر بالراحة في العمل والعيش في إنجلترا، كما لا يتمتع بعلاقة طيبة مع صناع القرار في الفريق اللندني.
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
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