نجم ليفربول: هازارد من أفضل لاعبي العالم

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

هازارد

أشاد الدولي الإسكتلندي أندي روبرتسون الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي ليفربول الإنجليزي بالبلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الحالي وتشيلسي الإنجليزي السابق، بأنه من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، حيث قال ‏روبرتسون في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إن إيدين هازارد على الأرجح أفضل لاعب واجهته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستحق الانتقال إلى فريق ريال مدريد... إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي نظرًا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر