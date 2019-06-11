سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الإخصاء الكيميائي عقوبة للمتحرشين بالأطفال في أمريكا

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
التحرش بأطفال - صورة أرشيفية
التحرش بأطفال - صورة أرشيفية
في خطوة تشريعية جديدة بشأن معاقبة المعتدين جنسيا على الأطفال، أقرّت ولاية ألاباما الأمريكية قانونًا يعاقب بعض المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالإخصاء الكيميائي، بحسب موقع "بي بي سي عربي". ويفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عامًا البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط، وتقرر المحكمة بعدها متى يكون تناول العقاقير غير ضروري. وبموجب هذا القانون تعد ألاباما هي الولاية الثامنة التي تُطبق قانون الإخصاء الكيميائي، وسوف يتعين على المدانين في ألاباما دفع ثمن عقاقير الإخصاء.
ووقعت على القانون الجديد حاكمة ولاية ألاباما، كي أيفي، التي وصفته بأنه "خطوة من أجل حماية الأطفال في ألاباما". واقترح القانون عضو مجلس النواب الجمهوري، ستيف هيرست، الذي قال إنه تأثر بقصة سمعها من جمعية لرعاية الأطفال عن طفل صغير تعرض لاعتداء جنسي. أما اتحاد الحريات المدنية في ألاباما فانتقد هذا القانون،
اقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يغزو معاقل الديمقراطيين للفوز بانتخابات 2020

تقرير جديد من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه إنكار استطلاعات الرأي الداخلية التي أظهرت أنه يأتي متأخرا عن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق، في الولايات الرئيسة، وفي محاولة لتأمين فوزه في الانتخابات المقرر لها نوفمبر من العام المقبل، تدرس حملة ترامب تخصيص موارد هائلة للفوز في ولاية "أوريجون" وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي ولاية فازت فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرئيس بفارق 11 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة عام 2016.
إف 35 بي

البنتاجون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على «إف 35»

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب وكالة «رويترز». يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية. وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون: «دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35».
ترامب

أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

في أول تعليق له على حادث اصطدام طائرة بمنى في نيويورك، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث، معبرا عن شكره لفرق خدمات الطوارئ الذين يتعاملون معه. وكانت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك أعلنت مصرع شخص جراء اصطدام مروحية بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" في أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة. وأضافت الخدمة في منشور على حسابها في على "تويتر" أن أفرادا من فرق الإطفاء يعملون في مكان الحادث. وأشارت شرطة نيويورك إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أخمد لاحقا.
اصتدام-طائرة

اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك (فيديو وصور)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

اعتراف ناقص.. بوينج تقر بخلل في «737 ماكس» لأول مره

بعد تكرار كوارث طائراتها طراز 737 ماكس، أعلنت شركة بوينج الأمريكية، أنها أرغمت على تصحيح خلل في أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس، التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا، وقالت الشركة في رسالة أوردتها قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد، إن بوينج قامت بتصحيحات في برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة، ولم تحدد بوينج التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل، وما إذا كانت أبلغت المنظمين.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-24

أردوغان: تركيا ستصنع صواريخ «إس 500»

أكد الرئيس التركي، رجب أردوغان، أن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا اتفاق لا رجعة فيه، مضيفا أن بلاده ستشترك أيضا مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع إس-500. وأشار في لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول، إلى أن الدراسات الفنية التي أجرتها تركيا تظهر أنه ليست هناك مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام إس-400 وطائرات إف-35. وشدد على أن تركيا ستتسلم طائرات إف-35 "عاجلا أم آجلا". وكان مسؤولون أمريكيون وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 بأنه "إشكالية كبيرة" قائلين إنه سيهدد أمن مقاتلات إف-35 الأمريكية، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
عادل الجبير

السعودية: إيران لا تبحث عن الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب. وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في الرياض، تأكيد المملكة في الوقت ذاته، أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها. وأكد الجبير، أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
هايكو ماس

ألمانيا: من الصعب إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

أجرت صحيفة "باساور نويه بريسه"، اليوم السبت، مقابلة مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعرب فيها عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على الصفقة النووية بين المجتمع الدولي وإيران، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد، قائلا: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه. وما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين من الصفقة من جانب واحد"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org