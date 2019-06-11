الإخصاء الكيميائي عقوبة للمتحرشين بالأطفال في أمريكا

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

التحرش بأطفال - صورة أرشيفية

في خطوة تشريعية جديدة بشأن معاقبة المعتدين جنسيا على الأطفال، أقرّت ولاية ألاباما الأمريكية قانونًا يعاقب بعض المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالإخصاء الكيميائي، بحسب موقع "بي بي سي عربي". ويفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عامًا البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط، وتقرر المحكمة بعدها متى يكون تناول العقاقير غير ضروري. وبموجب هذا القانون تعد ألاباما هي الولاية الثامنة التي تُطبق قانون الإخصاء الكيميائي، وسوف يتعين على المدانين في ألاباما دفع ثمن عقاقير الإخصاء.

ووقعت على القانون الجديد حاكمة ولاية ألاباما، كي أيفي، التي وصفته بأنه "خطوة من أجل حماية الأطفال في ألاباما". واقترح القانون عضو مجلس النواب الجمهوري، ستيف هيرست، الذي قال إنه تأثر بقصة سمعها من جمعية لرعاية الأطفال عن طفل صغير تعرض لاعتداء جنسي. أما اتحاد الحريات المدنية في ألاباما فانتقد هذا القانون،