منافس مصر.. تعرف على قائمة الكونغو الديمقراطية

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

منتخب الكونغو

أعلن فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، القائمة استبعدت كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، والذي غاب عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب مشاكل في التأشيرة.

وجاءت قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية كالتالي: حراسة المرمى: لي ماتامبي، بارفايت مانداندا، أنتوني موسي. خط الدفاع: إيساما مبيكو، مارفيل بوكادي، مارسيل تيسيراند، بوبو أونجيندا، نجوندا موزينجا، كريستيان لوينداما، آرثر ماسواكو، دجوما شاباني. خط الوسط: تريسور مبوتو، شانسيل مبيمبا، يوسف مولومبو، جاك ماجوما،