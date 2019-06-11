رياضة

منافس مصر.. تعرف على قائمة الكونغو الديمقراطية

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
منتخب الكونغو
منتخب الكونغو
أعلن فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، القائمة استبعدت كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، والذي غاب عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب مشاكل في التأشيرة.
وجاءت قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية كالتالي: حراسة المرمى: لي ماتامبي، بارفايت مانداندا، أنتوني موسي. خط الدفاع: إيساما مبيكو، مارفيل بوكادي، مارسيل تيسيراند، بوبو أونجيندا، نجوندا موزينجا، كريستيان لوينداما، آرثر ماسواكو، دجوما شاباني. خط الوسط: تريسور مبوتو، شانسيل مبيمبا، يوسف مولومبو، جاك ماجوما،
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عمرو-زكى-فى-ويجان

عمرو زكي لمحمد صلاح: إنت عارف الباركودا؟

أعلن عمرو زكى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، التحدي مع الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في صيد السمك، حيث نشر البلدوزر صورًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مع أحد أنواع الأسماك معلقًا: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي..إنت عارف الباركودا مش هضغط عليك يا صلاح". وواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بتويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد،
بول بوجبا

بوجبا يتحدث عن اعتناقه للدين الإسلامي

"أن أكون مسلما؟ إنه يعني كل شيء لي، هذا ما يجعلني شاكرًا تجاه كل شيء، جعلني ذلك أتغير وألاحظ أشياء في الحياة، أصبح لدي سلام داخلي أكثر، لقد كان تغييرًا جيدًا في حياتي لأنني لم أولد مسلما، حتى وإن كانت والدتي مسلمة لم أكن كذلك، نشأت على ذلك أن أحترم الجميع، الدين الإسلامي ليس بالصورة التي يتصورها البعض، نسمع في الإعلام أشياء مختلفة، لكن الإسلام دين جميل".. بهذه الكلمات تحدث بوجبا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة تايمز الإنجليزية.
منتخب مصر (2)

أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
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محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
صامويل-ايتو (2)

إيتو وميدو في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات

علم «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الثنائي صامويل إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون، وأحمد حسام «ميدو» نجم المنتخب الوطني السابق، سيقومان بتصوير حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وذلك بمناسبة استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
منتخب مصر (2)

اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم

أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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