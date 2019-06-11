مصادر: 30% تغييرا في شكل امتحان اللغة الأجنبية غدا

تحرير:أمينة محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

امتحانات الثانوية العامة- صورة أرشيفية

يؤدي 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى صباح غد الأربعاء، إذ يؤدي طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 1999 طالبًا وطالبة. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%. وقالت المصادر: إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب

وأضافت المصادر أنه لأول مرة هذا العام يتم التغيير في وضع امتحان بوكليت اللغة الأجنبية الأولى، إذ يتكون الامتحان من 51 سؤالا مطلوب من الطالب الإجابة عن 48 منها. وأوضحت المصادر أنه تم التغيير في مواصفات الامتحان، إذ تم زيادة عدد أسئلة الاختيار من متعدد من 16 جزئية إلى قرابة 30 جزئية، إضافة إلى تضمين