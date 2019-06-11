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مصادر: 30% تغييرا في شكل امتحان اللغة الأجنبية غدا

تحرير:أمينة محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
امتحانات الثانوية العامة- صورة أرشيفية
امتحانات الثانوية العامة- صورة أرشيفية
يؤدي 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى صباح غد الأربعاء، إذ يؤدي طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 1999 طالبًا وطالبة. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%. وقالت المصادر: إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب
وأضافت المصادر أنه لأول مرة هذا العام يتم التغيير في وضع امتحان بوكليت اللغة الأجنبية الأولى، إذ يتكون الامتحان من 51 سؤالا مطلوب من الطالب الإجابة عن 48 منها. وأوضحت المصادر أنه تم التغيير في مواصفات الامتحان، إذ تم زيادة عدد أسئلة الاختيار من متعدد من 16 جزئية إلى قرابة 30 جزئية، إضافة إلى تضمين
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وزير الداخلية يتفقد تأمين منتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ (صور)

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتفقد في جولة ميدانية التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة، لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد. كما تفقد الوزير عددًا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يُسهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على البحث عن البترول بمنطقة تنمية خير

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة العامة للبترول، من أجل البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية. جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

رئيس أول وفد مصري يزور إثيوبيا: لم نشعر أننا خارج الوطن

لم تمض أشهر قليلة على تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، حتى بدأت الأنظار تتوجه صوب القارة السمراء، لزيادة التعاون المشترك وإذابة الجليد بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي، وهو النهج الذي بدأت تسلكه العديد من الوزارات والأجهزة التنفيذية، وبدا جليا في إرسال أول وفد شبابي مصري من وزارة الشباب والرياضة لزيارة إثيوبيا تزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. "التحرير" التقت أعضاء من الوفد الشبابي المصري، الذي شارك في زيارة إثيوبيا، للتعرف على كواليس الزيارة وأهدافها وما تحقق من ورائها وانطباعاتهم عن الزيارة.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
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اجتماع-روؤساء-امتحانات-الثانوية-العامة (4)

اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
الثانوية-العامة-فى-المنيا (2)

التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
الثانوية-العامة-فى-المنيا (1)

تعرف على عقوبة تصوير ونشر الامتحانات

"ما عقوبة الطالب الذي يصور الامتحانات من داخل اللجنة، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟" سؤال يتردد كثيرا في اذهان الطلاب وأولياء الأمور ليجيب عنه خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العام، قائلا إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، تطبق على الطلاب الغشاشين في حالة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، ويُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.
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