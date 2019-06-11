فرانس فوتبول: عرض رسمي جديد لتريزيجيه

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

تريزيجيه

أكد موقع «فرانس فوتبول» الفرنسي، أن نادي قاسم باشا التركي، تلقى عرضًا رسميًا للحصول على خدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية وكشف موقع الصحيفة الشهيرة، أن نادي جالاتا سراي التركي، قدم عرضًا جديدًا لضم اللاعب الدولي المصري، وذلك بالتزامن مع التقارير المتداولة بشأن اقتراب نادي أولمبيك ليون الفرنسي من خطف اللاعب في الميركاتو الصيفي، وتلقي قاسم باشا عرضًا آخر من روما الإيطالي. وأوضح، أن جالاتا سراي يعتبر هو الأقرب لضم تريزيجيه، والمتوقع أن تتخطى قيمته العرض الأول الذي رفضه قاسم باشا والبالغة قيمته 6 ملايين يورو.

يذكر أن «فرانس فوتبول»، أشارت في وقت سابق إلى أن نادي ليون حدد 7 ملايين يورو كمقابل لضم تريزيجيه من قاسم باشا، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2021، كما أنه من المنتظر ظهوره بمستوى لافت مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى