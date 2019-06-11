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أول ظهور لزكي فطين عبدالوهاب بعد إصابة السرطان(صور)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
زكي فطين عبدالوهاب
زكي فطين عبدالوهاب
زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للاطمئنان على صحته بعد إصابته بمرض السرطان. ونشر بطرس دانيال، صورا من زيارته عبر حسابه على "فيسبوك" وعلّق قائلا: "نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان زكي فطين عبدالوهاب طالبين له من الله الصحة والعافية". وأعلن زكي فطين عبدالوهاب، مؤخرًا، إصابته بمرض سرطان الرئة، ونشر صورته وهو حليق الرأس على "فيسبوك"، وعلّق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي كأنه دور برد وهيعدي".
زكي فطين عبدالوهاب ولد في القاهرة في 18 فبراير 1961، لعائلة فنية عريقة، والدته النجمة ليلى مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وعمه النجم الراحل سراج منير، وخاله الملحن الكبير منير مراد، وجده الموسيقار زكي مراد. تزوج زكي فطين عبدالوهاب من السندريلا سعاد حسني عقب طلاقها من المخرج علي بدرخان عام
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سلمي أبو ضيف

سلمى أبو ضيف تقلد السقا والنتيجة خلع في الفخذ(فيديو)

حاولت الفنانة الشابة وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف، تقليد النجم أحمد السقا، في مشهده الشهير مع النجمة منى زكي بفيلم "أفريكانو" عام 2001، حينما قفز "بدر" من قمة أحد الشلالات لإثبات حبه لابنة عمه "جميلة". ونشرت سلمى أبو ضيف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها، أثناء استجمامها في مدينة سورينتو الإيطالية، تظهر فيه وهي تقفز من أعلى إحدى القمم الجبلية في الماء، معلّقةً: "لو ده هيثبت إني.. بحبك"، وكتبت ملاحظة جانبية لمتابعيها، ألا يحاول أحدهم تقليدها بالقفز في الماء من مكان مرتفع، لأنها أصيبت بخلع في الفخذ نتيجة لذلك.
الفيل-الازرق-2

طرح برومو «الفيل الأزرق2»: لا تخافوا لكن احذروا

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الفيلم الأزرق، البروم الدعائي للعمل، وظهر من خلاله كريم عبدالعزيز بطل العمل، وهو يحاول أن يهرب من مخاوفه، والأشباح التى تطارده، والوصول للحقيقة، وكان هناك ظهور مميز للفنانة هند صبري، التى تقول جملة شهيرة يختتم بها البرومو "لا تخافوا.. لكن احذروا". ورغم طرح البرومو منذ دقائق إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوه بصورة كبيرة بينهم، وتجاوزت مشاهداته الـ100 ألف، وعلق بعضهم أنهم ينتظرون بفارغ الصبر عرض الفيلم.
عمرو-اديب (3)

عمرو أديب لـ«صلاح»: حتى السمك بيحب يتصور معاك سيلفي

يواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، الاستعراض صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الاستجمامية الحالية بمدينة الجونة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل. ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عددًا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات.
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محمد-فؤاد

رسالة محمد فؤاد لعزت أبو عوف في مرضه: أطيب قلب

بعث الفنان محمد فؤاد، برسالة دعم ومساندة للنجم الكبير عزت أبو عوف، والذي يعاني من فترة من أزمة صحية حرجة. ونشر محمد فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعه بالفنان عزت أبو عوف، من بينها واحدة تجمعهما في بداية "فؤاد" الفنية حينما اكتشف موهبته "أبو عوف" وقدّمه للجمهور، وأخرى تجمعهما بعدما تقدم بهما العمر، ووصف "فؤاد" أبو عوف بـ"أستاذه"، داعيًا له بالشفاء، وكتب: "أستاذي العزيز والغالي عزت أبو عوف.. ربنا يتمم شفاك على خير وتقوم لينا بألف سلامة يا أطيب قلب في الدنيا".
لينين-الرملي (1)

زوجة لينين الرملي عن مرضه: الدولة لم تقصر في علاجه

كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اليوم الأحد، حقيقة اتهام الحكومة المصرية، بالتقصير في التكفل بعلاجه حسبما أُشيع، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية. وتعلّيقًا على مقال للكاتب صلاح منتصر، نشره حول لينين الرملي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قالت فاطمة المعدول: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه".
اسعاد-يونس

إسعاد يونس: شريف مدكور حالة فريدة تشع نورا

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بسرطان القولون، تحدثت فيها عن مميزات يتمتع بها لا تتوفر في الكثير من الناس، وكتبت عبر "إنستجرام": "الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم".
هيفاء-وهبى (2)

تعرف على حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ إعلانها في رسالة كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أثار الجدل بتغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
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