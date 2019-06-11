أول ظهور لزكي فطين عبدالوهاب بعد إصابة السرطان(صور)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

زكي فطين عبدالوهاب

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للاطمئنان على صحته بعد إصابته بمرض السرطان. ونشر بطرس دانيال، صورا من زيارته عبر حسابه على "فيسبوك" وعلّق قائلا: "نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان زكي فطين عبدالوهاب طالبين له من الله الصحة والعافية". وأعلن زكي فطين عبدالوهاب، مؤخرًا، إصابته بمرض سرطان الرئة، ونشر صورته وهو حليق الرأس على "فيسبوك"، وعلّق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي كأنه دور برد وهيعدي".

زكي فطين عبدالوهاب ولد في القاهرة في 18 فبراير 1961، لعائلة فنية عريقة، والدته النجمة ليلى مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وعمه النجم الراحل سراج منير، وخاله الملحن الكبير منير مراد، وجده الموسيقار زكي مراد. تزوج زكي فطين عبدالوهاب من السندريلا سعاد حسني عقب طلاقها من المخرج علي بدرخان عام