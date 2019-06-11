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فضيحة لقيادي بحماس: أشعر بالقيء عند سماع كلمة فلسطين (فيديو)

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
محمود الزهار القيادي بحركة حماس
محمود الزهار القيادي بحركة حماس
نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو قالت إنه مسرب يكشف عن فضيحة كبرى لحركة حماس بشأن رؤيتها للدولة الفلسطينية. وأظهر الفيديو الذي نشرته القناة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القيادي بحركة حماس ووزير الخارجية السابق، محمود الزهار وهو يقول "أشعر بالتقيء عندما أسمع بالدولة الفلسطينية، وفلسطين بالنسبة لنا مجرد سواك أسنان". وأضاف "الزهار" أن هذا الشعور ينتابه عندما يسمع مقولة مشروع دولة فلسطينية على ‏حدود عام 1967، لأنه لا يوجد "مشروع ولا نيلة" على حد تعبيره.
وبحسب "الزهار" فإن مشروعهم (حركة حماس) أكبر من فلسطين، وأضاف وهو يضحك: "فلسطين لا ‏تظهر على الخريطة".وعقب نشر مقطع الفيديو، انهالت التعليقات التي هاجمت الزهار وحركة حماس وجماعة الإخوان.وقال عقل عبد الله: "سبحان الله كل أمر وقع على وجه الأرض لا بد البشر يعلمون عنه، وها هو الزهار يذكر أنه إذا سمع اسم
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مجلس الامن

بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد حظر بيع الأسلحة في ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر". ومن المقرر أن يمنح القرار الجديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "صلاحيات في تفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا". من جانبه، دعا ممثل بريطانيا في مجلس الأمن، المقدم لمشروع القرار "ستيفن هيكي" جميع الأطراف المشاركة في النزاع في ليبيا إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع الأنحاء.
حقل-نفطي-في-ليبيا

حريق حقل نفط في ليبيا.. و30 ألف برميل خسائر يومية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن حريقا نشب في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم. وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".
عصيان-السودان (2)

هل ينجح المجلس العسكري السوداني في إنهاء العصيان؟

رغم عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية، بدأ يلوح في الأفق توجه المعارضة السودانية إلى تعليق العصيان الذي بدأ منذ الأحد في الوقت الذي لم يتحقق فيه الهدف الرئيسي من العصيان وهو تسليم المجلس العسكري السلطة التي تسلمها منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير. تواصل العصيان الذي دعت إليه المعارضة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لليوم الثاني على التوالي حيث ظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها، وقامت مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات.
اقتحام المسجد الأقصى 1

وزير الزراعة الإسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وجاء في بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية، إن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري ارئيل برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وسط انتشار لقوات الاحتلال في ساحات الأقصى. ويقتحم المستوطنون يوميا -باستثناء الجمعة والسبت- المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، الذي تسيطر إسرائيل على مفاتيحه منذ احتلال القدس.
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الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سفير أمريكا بالقدس: يحق لإسرائيل ضم أراضٍ من الضفة

حاورت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول أراضي الضفة الغربية، إذ زعم بأحقية الكيان الصهيوني في ضم أجزاء من هذه الأراضي وليس كلها، لكنه رفض أن يدلي بأي تصريحات حول رد فعل الإدارة الأمريكية إزاء تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعده بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، واكتفى فريدمان بقوله: "الإدارة الأمريكية لن تنشر خطها بشأن السلام (صفقة القرن) في حال كانت ستشكل ضررا أكبر من النفع المرجو منها".
قصف سوريا

صواريخ إسرائيلية تقتل 3 جنود سوريين وتُصيب 7 آخرين

قال مصر عسكري، إن 3 جنود سوريين قتلوا، كما أصيب 7 آخرين نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية|، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية. وذكر التلفزيون السوري، أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وأوضح، أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في أمس السبت، إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.
ترامب ونتنياهو

خطة أمريكية جديدة.. تأجيل صفقة القرن لاغتصاب الضفة الغربية

على طريقة خطة تسليم الجولان المحتل منذ عام 1981، للكيان الإسرائيلي، تحدثت قناة إسرائيلية، عن ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمساعي الخبيثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض تل أبيب سيادتها على الضفة الغربية، مبديا دعم البيت الأبيض لهذه للخطوة وعدم الممانعة لها، إذ كشف مراسل "القناة 12" الإسرائيلية، عميت سيجل، في تقرير الأحد، ملامح الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عن طريق ما تسمى "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن ترامب قرر تأجيل صفقة القرن لتمكين نتنياهو من تشكيل حكومته.
شرطة-الاحتلال-فى-المسجد-الاقصى (1)

قوات الاحتلال تخرج المعتكفين من الأقصى بالقوة(فيديو)

لليوم الثاني على التوالي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المسجد الأقصى وأخرجت منه المعتكفين، فيما اعتقلت فتية من منطقة باب العمود بمدينة القدس. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الخاصة والضباط اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وأجْلوا المعتكفين من المسجد الأقصى. وقال الشهود إن القوات تمركزت بعد انتهاء صلاة التراويح في ساحة باب المغاربة، ثم تقدمت باتجاه الساحة المقابلة للمسجد القبلي، وهددت باعتقال المتواجدين في حال عدم خروجهم من الأقصى.
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