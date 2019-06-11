فضيحة لقيادي بحماس: أشعر بالقيء عند سماع كلمة فلسطين (فيديو)

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

محمود الزهار القيادي بحركة حماس

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو قالت إنه مسرب يكشف عن فضيحة كبرى لحركة حماس بشأن رؤيتها للدولة الفلسطينية. وأظهر الفيديو الذي نشرته القناة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القيادي بحركة حماس ووزير الخارجية السابق، محمود الزهار وهو يقول "أشعر بالتقيء عندما أسمع بالدولة الفلسطينية، وفلسطين بالنسبة لنا مجرد سواك أسنان". وأضاف "الزهار" أن هذا الشعور ينتابه عندما يسمع مقولة مشروع دولة فلسطينية على ‏حدود عام 1967، لأنه لا يوجد "مشروع ولا نيلة" على حد تعبيره.

وبحسب "الزهار" فإن مشروعهم (حركة حماس) أكبر من فلسطين، وأضاف وهو يضحك: "فلسطين لا ‏تظهر على الخريطة".وعقب نشر مقطع الفيديو، انهالت التعليقات التي هاجمت الزهار وحركة حماس وجماعة الإخوان.وقال عقل عبد الله: "سبحان الله كل أمر وقع على وجه الأرض لا بد البشر يعلمون عنه، وها هو الزهار يذكر أنه إذا سمع اسم