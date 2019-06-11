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«الأعلى للإعلام» يعلن ضوابط البرامج: لا إثارة ولا تسييس

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الرياضية والدينية والطبية وبرامج التوك شو، لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية في أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية. وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، أن الضوابط أعدتها لجان المجلس المختصة التي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام. وتابع المجلس: "جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، ومواثيق الأمم المتحدة".

وتضمنت الضوابط العديد من التوجيهات والمحاذير على رأسها عدم "تسييس المحتوى وربطه بأوضاع الشارع، واحترام الرموز، عدم التحريض أو إثارة الرأي العام".

ويأتي نص الضوابط كالآتي:

 








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