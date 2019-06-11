خريجة من برنامج الرئاسة تمثل مصر بقائمة قارة الشباب

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

هبة عاصم

حاز العمل على تنمية واستغلال مهارات الشباب في القارة الإفريقية اهتمام هبة عاصم، التي قادها شغفها لتقديم الكثير من العمل الشاق بحثًا عن تحقيق حلمها في دعم قضايا القارة السمراء الخاصة بالشباب، إذ حصلت هبة عاصم عادل، على ليسانس الآداب في اللغة الإسبانية بجامعة القاهرة، والتحقت بالعمل في نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى بالجامعة، وجاءت ضمن خريجى الدفعات الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب. وواصلت هبة سعيها لدعم قضايا الشباب الإفريقى، حتى ترأست نموذجى محاكاة الاتحاد الإفريقى، والقمة العربية الإفريقية بمنتدى شباب العالم.

كما جاءت ضمن خريجى الدفعة الأولى من المدرسة الإفريقية الصيفية 2063. توجت جهود هبة عاصم لخدمة الشباب الإفريقى، باختيارها ممثلة لمصر ضمن 43 شابًا إفريقيًا من مختلف الجنسيات فى القائمة النهائية للمنافسة على النسخة الأولى من جائزة القادة الأفارقة الشباب، والتى من المقرر أن يتم اختيار ثلاثى فقط ليفوز بها. وتعد