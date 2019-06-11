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خريجة من برنامج الرئاسة تمثل مصر بقائمة قارة الشباب

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
هبة عاصم
هبة عاصم
حاز العمل على تنمية واستغلال مهارات الشباب في القارة الإفريقية اهتمام هبة عاصم، التي قادها شغفها لتقديم الكثير من العمل الشاق بحثًا عن تحقيق حلمها في دعم قضايا القارة السمراء الخاصة بالشباب، إذ حصلت هبة عاصم عادل، على ليسانس الآداب في اللغة الإسبانية بجامعة القاهرة، والتحقت بالعمل في نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى بالجامعة، وجاءت ضمن خريجى الدفعات الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب. وواصلت هبة سعيها لدعم قضايا الشباب الإفريقى، حتى ترأست نموذجى محاكاة الاتحاد الإفريقى، والقمة العربية الإفريقية بمنتدى شباب العالم.
كما جاءت ضمن خريجى الدفعة الأولى من المدرسة الإفريقية الصيفية 2063. توجت جهود هبة عاصم لخدمة الشباب الإفريقى، باختيارها ممثلة لمصر ضمن 43 شابًا إفريقيًا من مختلف الجنسيات فى القائمة النهائية للمنافسة على النسخة الأولى من جائزة القادة الأفارقة الشباب، والتى من المقرر أن يتم اختيار ثلاثى فقط ليفوز بها. وتعد
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«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.
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هل ظهرت نتيجة أولى ثانوي؟.. وزير التعليم يجيب

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي الذي أداه الطلاب وفقا للمنظومة الإلكترونية، مؤكدا عدم انتهاء أعمال التصحيح للامتحانات الالكترونية. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أنه لا يوجد حاليا موعد محدد للإعلان عنها ولكن هذا موضوع مهم من الناحية التعليمية وسيتم التعامل معه بشكل مختلف عن السنوات العادية.
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نائب رئيس الامتحانات: إعلان نسبة النجاح في عينة العربي غدا

كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن أن الوزارة سوف تعلن رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية للغة العربية غدا الأربعاء. وقال عبد الحكم في تصريح لـ"التحرير"، إن الكنترولات البالغ عددهم 11كنترولا على مستوي الجمهورية لم ينته بعد من إعداد العينة العشوائية بجميع تفاصيلها ولكن من المقرر أن تنتهي مساء اليوم الثلاثاء على أن تتم إعلانها غدا.
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«الأعلى للإعلام» يعلن ضوابط البرامج: لا إثارة ولا تسييس

أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الرياضية والدينية والطبية وبرامج التوك شو، لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية في أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية. وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، أن الضوابط أعدتها لجان المجلس المختصة التي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام. وتابع المجلس: "جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، ومواثيق الأمم المتحدة".
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تدشين خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا في أكتوبر

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن وزارته ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كل المجالات في 2 يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق إفريقيا بسعر منافس بدءا من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، في إطار الإعداد للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة والشركة القابضة للنقل البحري في 2 يوليو، تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط إفريقيا".
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صحيفة: أحمد أحمد أول رئيس اتحاد إفريقي متهم بالتحرش

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على اتهامات التحرش الجنسي الموجهة لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، عقب مثوله للتحقيق أمس فى العاصمة الفرنسية باريس، في اتهامات تتعلق بوقائع فساد. وذكر الصحيفة، أنه منذ بداية العام الجاري تورط مدربون ومسؤولون ينتمون لخمس دول على الأقل في أربع اتحادات قارية في اتهامات من قبل لاعبات بوقائع تطورت من تحرش إلى حالات اغتصاب. وأنكر أحمد أحمد، اتهامات تحرش من قبل عدد من السيدات، منذ توليه منصبه خلفًا للكاميروني عيسى حياتو عام 2017.
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مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
مصر-للطيران (1)

مصر للطيران تلغي رحلتيها إلى الخرطوم

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، إلغاء رحلتيها رقمي MS 853 وMS 855، المتجهتين مساء اليوم وظهر غد الجمعة، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.
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