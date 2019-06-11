هل يطيح جون سينا بـ«ذا روك» من Fast & Furious؟

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

جون سينا

انضم المصارع الأمريكي الشهير جون سينا إلى فريق الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious، بحسب ما أعلنته شركة Universal، اليوم الثلاثاء. وصرح سينا، لمجلة Entertainment Weekly، عقب الإعلان، بأنه يعشق عالم السيارات كثيرا وهذا ما تعتمد عليه السلسلة بشكل أساس، ويقول سينا: "لديهم طريقة رائعة لسرد هذه القصص وجعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعائلة بشكل جعلها ناجحة عالميا.. متفوقون على أنفسهم، أنا محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة إنها حقا بيئة رائعة للتعلم".

انضمام جون سينا أثار تساؤلات حول مصير دواين جونسون "ذا روك"، خاصة بعد مشاركته في بطولة Hobbs & Shaw المشتق عن السلسلة برفقة جيسون ستاثام. جونسون يعد واحدا من الشخصيات الرئيسة لسلسلة Fast & Furious، ورغم عداء جونسون العلني لزميله والبطل الرئيس، فان ديزل، تطورت أجزاء Fast & Furious، إلى سلسلة