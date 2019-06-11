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هل يطيح جون سينا بـ«ذا روك» من Fast & Furious؟

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
جون سينا
جون سينا
انضم المصارع الأمريكي الشهير جون سينا إلى فريق الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious، بحسب ما أعلنته شركة Universal، اليوم الثلاثاء. وصرح سينا، لمجلة Entertainment Weekly، عقب الإعلان، بأنه يعشق عالم السيارات كثيرا وهذا ما تعتمد عليه السلسلة بشكل أساس، ويقول سينا: "لديهم طريقة رائعة لسرد هذه القصص وجعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعائلة بشكل جعلها ناجحة عالميا.. متفوقون على أنفسهم، أنا محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة إنها حقا بيئة رائعة للتعلم".
انضمام جون سينا أثار تساؤلات حول مصير دواين جونسون "ذا روك"، خاصة بعد مشاركته في بطولة Hobbs & Shaw المشتق عن السلسلة برفقة جيسون ستاثام. جونسون يعد واحدا من الشخصيات الرئيسة لسلسلة Fast & Furious، ورغم عداء جونسون العلني لزميله والبطل الرئيس، فان ديزل، تطورت أجزاء Fast & Furious، إلى سلسلة
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3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.
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تقليد ساخر لمدحت شلبي بكواليس «سبع البرمبة» (فيديو)

ظهر الفنان رامز جلال فى مقطع فيديو عرضه برنامج "عرب وود"، المذاع على قناة روتانا سينما، من كواليس تصوير فيلم "سبع البرمبة" المشارك به فى موسم عيد الفطر، وهو يقول: "ومعانا النهاردة الكابتن مدحت شلبي هيقولنا رأيه في التصوير النهاردة.. إيه الأخبار يا كابتن مدحت"، وبعدها يظهر أحد الأشخاص يقلد الكابتن مدحت شلبي، ويقول بطريقته المعتادة "أقسملك بالله روعة الروعة بس كنت نايم شويتين، بس الراجل ده جاب دم من مناخيره يا جماعة وحاجة إيه كوستاليتا... يا نهار أبيض"، ليدخل رامز بعدها في نوبة من الضحك.
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نجاح الموجي.. «هرم» الذي سخر من عمرو دياب وأنغام

في 11 يونيو عام 1945، ولد الفنان الراحل نجاح الموجي، في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل مع أسرته للعيش في حدائق القبة بالقاهرة، وأطلق عليه الأطفال لقب "قرقر" لنحافته الشديدة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات لكنه فشل، اسمه الحقيقي "عبد المعطي" واستعار اسم "نجاح" من اسم شقيقه الأكبر لدعمه له، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم من خلال العمل مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالستينيات وقدّم مسرحيات عدة.
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