نائب رئيس الامتحانات: إعلان نسبة النجاح في عينة العربي غدا
تحرير:أمينة محمود
١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن أن الوزارة سوف تعلن رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية للغة العربية غدا الأربعاء.
وقال عبد الحكم في تصريح لـ"التحرير"، إن الكنترولات البالغ عددهم 11كنترولا على مستوي الجمهورية لم ينته بعد من إعداد العينة العشوائية بجميع تفاصيلها ولكن من المقرر أن تنتهي مساء اليوم الثلاثاء على أن تتم إعلانها غدا.
وكان قد كشف غازي نبوي مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص عن أن نسبة نجاح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة العربية تخطت نسبة نجاح 90%.
وأشار نبوي إلى أن هذه النسبة تدل على مرونة الامتحان وأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وأن بالأسئلة نسبة 15% للطالب المتفوق.