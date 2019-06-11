نائب رئيس الامتحانات: إعلان نسبة النجاح في عينة العربي غدا

تحرير:أمينة محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن أن الوزارة سوف تعلن رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية للغة العربية غدا الأربعاء. وقال عبد الحكم في تصريح لـ"التحرير"، إن الكنترولات البالغ عددهم 11كنترولا على مستوي الجمهورية لم ينته بعد من إعداد العينة العشوائية بجميع تفاصيلها ولكن من المقرر أن تنتهي مساء اليوم الثلاثاء على أن تتم إعلانها غدا.