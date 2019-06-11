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نائب رئيس الامتحانات: إعلان نسبة النجاح في عينة العربي غدا

تحرير:أمينة محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن أن الوزارة سوف تعلن رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية للغة العربية غدا الأربعاء. وقال عبد الحكم في تصريح لـ"التحرير"، إن الكنترولات البالغ عددهم 11كنترولا على مستوي الجمهورية لم ينته بعد من إعداد العينة العشوائية بجميع تفاصيلها ولكن من المقرر أن تنتهي مساء اليوم الثلاثاء على أن تتم إعلانها غدا.

وكان قد كشف غازي نبوي مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص عن أن نسبة نجاح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة العربية تخطت نسبة نجاح 90%.

وأشار نبوي إلى أن هذه النسبة تدل على مرونة الامتحان وأن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وأن بالأسئلة نسبة 15% للطالب المتفوق.

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«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.
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هل ظهرت نتيجة أولى ثانوي؟.. وزير التعليم يجيب

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي الذي أداه الطلاب وفقا للمنظومة الإلكترونية، مؤكدا عدم انتهاء أعمال التصحيح للامتحانات الالكترونية. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أنه لا يوجد حاليا موعد محدد للإعلان عنها ولكن هذا موضوع مهم من الناحية التعليمية وسيتم التعامل معه بشكل مختلف عن السنوات العادية.
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خريجة من برنامج الرئاسة تمثل مصر بقائمة قارة الشباب

حاز العمل على تنمية واستغلال مهارات الشباب في القارة الإفريقية اهتمام هبة عاصم، التي قادها شغفها لتقديم الكثير من العمل الشاق بحثًا عن تحقيق حلمها في دعم قضايا القارة السمراء الخاصة بالشباب، إذ حصلت هبة عاصم عادل، على ليسانس الآداب في اللغة الإسبانية بجامعة القاهرة، والتحقت بالعمل في نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى بالجامعة، وجاءت ضمن خريجى الدفعات الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب. وواصلت هبة سعيها لدعم قضايا الشباب الإفريقى، حتى ترأست نموذجى محاكاة الاتحاد الإفريقى، والقمة العربية الإفريقية بمنتدى شباب العالم.
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«الأعلى للإعلام» يعلن ضوابط البرامج: لا إثارة ولا تسييس

أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الرياضية والدينية والطبية وبرامج التوك شو، لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية في أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية. وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، أن الضوابط أعدتها لجان المجلس المختصة التي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام. وتابع المجلس: "جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، ومواثيق الأمم المتحدة".
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طلاب-الثانوية-العامة

مصادر: 30% تغييرا في شكل امتحان اللغة الأجنبية غدا

يؤدي 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى صباح غد الأربعاء، إذ يؤدي طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 1999 طالبًا وطالبة. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%. وقالت المصادر: إن مواصفات الامتحان هذا العام أكدت مراعاة واضعي الأسئلة مخاطبة جميع المستويات العقلية للطلاب
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مصادر بالتعليم: غياب 1565 طالب ثانوي عن امتحان الاقتصاد والإحصاد

كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن غياب 1565 طالبا بالثانوية العامة عن اداء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، اليوم الإثنين، وذلك من إجمالي 98 ألفا و790طالبا وطالبة من أبناء القاهرة، يؤدون الامتحان في 282 لجنة. وأدى اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى 595 ألفًا و344 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
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