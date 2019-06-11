المتحدث السابق للخارجية الأمريكية يقدم برنامجا باللغة العربية

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

آدم إيرلي

بمقال أسبوعي وبرنامج ناطق باللغة العربية، تعاقد آدم إيرلي، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وسفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين سابقا، مع العين الإخبارية بدءًا من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يُقدم إيرلى، برنامجًا يشرح فيه خفايا السياسة الأمريكية، وخصوصا القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المنطقة العربية. ويتميز إيرلي بفهمه لمنطقة الشرق الأوسط، فبجانب خدمته سفيرًا للولايات المتحدة في مملكة البحرين، خدم أيضا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.



وآدم إيرلي يُجيد التحدث باللغة العربية، وخدم أيضًا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية كدبلوماسي في مقر القاهرة.



