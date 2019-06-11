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المتحدث السابق للخارجية الأمريكية يقدم برنامجا باللغة العربية

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م
آدم إيرلي
آدم إيرلي
بمقال أسبوعي وبرنامج ناطق باللغة العربية، تعاقد آدم إيرلي، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وسفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين سابقا، مع العين الإخبارية بدءًا من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يُقدم إيرلى، برنامجًا يشرح فيه خفايا السياسة الأمريكية، وخصوصا القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المنطقة العربية. ويتميز إيرلي بفهمه لمنطقة الشرق الأوسط، فبجانب خدمته سفيرًا للولايات المتحدة في مملكة البحرين، خدم أيضا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وآدم إيرلي يُجيد التحدث باللغة العربية، وخدم أيضًا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية كدبلوماسي في مقر القاهرة.

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الإخصاء الكيميائي عقوبة للمتحرشين بالأطفال في أمريكا

في خطوة تشريعية جديدة بشأن معاقبة المعتدين جنسيا على الأطفال، أقرّت ولاية ألاباما الأمريكية قانونًا يعاقب بعض المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالإخصاء الكيميائي، بحسب موقع "بي بي سي عربي". ويفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عامًا البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط، وتقرر المحكمة بعدها متى يكون تناول العقاقير غير ضروري. وبموجب هذا القانون تعد ألاباما هي الولاية الثامنة التي تُطبق قانون الإخصاء الكيميائي، وسوف يتعين على المدانين في ألاباما دفع ثمن عقاقير الإخصاء.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يغزو معاقل الديمقراطيين للفوز بانتخابات 2020

تقرير جديد من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه إنكار استطلاعات الرأي الداخلية التي أظهرت أنه يأتي متأخرا عن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق، في الولايات الرئيسة، وفي محاولة لتأمين فوزه في الانتخابات المقرر لها نوفمبر من العام المقبل، تدرس حملة ترامب تخصيص موارد هائلة للفوز في ولاية "أوريجون" وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي ولاية فازت فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرئيس بفارق 11 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة عام 2016.
إف 35 بي

البنتاجون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على «إف 35»

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب وكالة «رويترز». يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية. وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون: «دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35».
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أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

في أول تعليق له على حادث اصطدام طائرة بمنى في نيويورك، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث، معبرا عن شكره لفرق خدمات الطوارئ الذين يتعاملون معه. وكانت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك أعلنت مصرع شخص جراء اصطدام مروحية بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" في أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة. وأضافت الخدمة في منشور على حسابها في على "تويتر" أن أفرادا من فرق الإطفاء يعملون في مكان الحادث. وأشارت شرطة نيويورك إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أخمد لاحقا.
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عادل الجبير

السعودية: إيران لا تبحث عن الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب. وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في الرياض، تأكيد المملكة في الوقت ذاته، أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها. وأكد الجبير، أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
هايكو ماس

ألمانيا: من الصعب إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

أجرت صحيفة "باساور نويه بريسه"، اليوم السبت، مقابلة مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعرب فيها عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على الصفقة النووية بين المجتمع الدولي وإيران، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد، قائلا: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه. وما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين من الصفقة من جانب واحد"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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أمريكا تحذر من الطيران فوق الخليج العربي

وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في منطقة الخليج، بعد تحذير وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة، طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، معتبرة أن الأمر يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.
وزير-خارجية البحرين

البحرين تُحذر مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران

حذرت الخارجية البحرينية، السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة بسحب "سكاي نيوز". وكان رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، قد أكد أن الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة. وأشار إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، لافتا إلى أنه في حال استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى تل من الرماد، موضحا أنه "قبل أن يهدأ غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب".
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