رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تناقش مستقبل قطاع الناشئين

تحرير:أحمد محمد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
طه اسماعيل
طه اسماعيل
عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، اجتماعًا ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، مع فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي؛ في حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالقطاع؛ وفي مقدمتها استعدادات الفرق بمختلف مراحلها العمرية للموسم الجديد، وتوفير احتياجاتها كافّة من ملابس وأجهزة وأدوات، بما يخدم سير العمل داخل القطاع، ويحقق أقصى استفادة ممكنة خلال المرحلة القادمة.
كما ناقشت اللجنة اللائحة الخاصة بالأجهزة الفنية واللاعبين، وأوصت بضرورة تطويرها في ضوء المستجدات الحالية، وبما يخدم مصلحة القطاع، ويحقق الأهداف المرجوة، ويفجر الطاقات، ويخلق دوافع جديدة؛ وبما يضمن تخريج العديد من اللاعبين الموهوبين وإعدادهم فنيًّا وبدنيًّا بالشكل الأمثل لسد الاحتياجات المستقبلية للفريق
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فرانس فوتبول: عرض رسمي جديد لتريزيجيه

أكد موقع «فرانس فوتبول» الفرنسي، أن نادي قاسم باشا التركي، تلقى عرضًا رسميًا للحصول على خدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية وكشف موقع الصحيفة الشهيرة، أن نادي جالاتا سراي التركي، قدم عرضًا جديدًا لضم اللاعب الدولي المصري، وذلك بالتزامن مع التقارير المتداولة بشأن اقتراب نادي أولمبيك ليون الفرنسي من خطف اللاعب في الميركاتو الصيفي، وتلقي قاسم باشا عرضًا آخر من روما الإيطالي. وأوضح، أن جالاتا سراي يعتبر هو الأقرب لضم تريزيجيه، والمتوقع أن تتخطى قيمته العرض الأول الذي رفضه قاسم باشا والبالغة قيمته 6 ملايين يورو.
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عمرو زكي لمحمد صلاح: إنت عارف الباركودا؟

أعلن عمرو زكى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، التحدي مع الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في صيد السمك، حيث نشر البلدوزر صورًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مع أحد أنواع الأسماك معلقًا: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي..إنت عارف الباركودا مش هضغط عليك يا صلاح". وواصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بتويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد،
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منافس مصر.. تعرف على قائمة الكونغو الديمقراطية

أعلن فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، القائمة استبعدت كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، والذي غاب عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب مشاكل في التأشيرة.
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تفاصيل جلسة الخطيب مع سيد عبد الحفيظ

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يكشف من خلاله تفاصيل الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع جهاز الكرة بالنادي الذي تمثل في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرا. وجاء نص البيان كالتالي: "عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولا اليوم الخميس مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا".
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مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتدريبات خاصة على التسديد

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.
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كواليس أزمة جديدة بين الأهلي وسموحة

صراع جديد دخل فيه مسئولو النادي الأهلي مع نادي سموحة، بعدما علمت «التحرير»، أن مجلس الإدارة يسعى لتدعيم فريق السلة من خلال مدير فني جديد، وأن هناك نية لدى المجلس برئاسة الخطيب، لتغيير الجهاز الفني لفريق كرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، والذي يقوده طارق خيري، في محاولات مكثفة لتصحيح مسار فريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، والذي تراجعت نتائجه بشكل كبير، خلال الموسم المنقضي، لدرجة خسارة بطولة الدوري، وأيضًا ضياع بطولة كأس مصر، ولم يفز سوى بدوري المرتبط.
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تركي الشيخ يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع مجلس الخطيب

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تفاصيل جديدة في أزمته مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قام بنشر رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاءت كالتالي: "الدرندلي إنسان محترم ومحب للكيان اللي بينتمي ليه وملتزم بمبادئه... وبيعمل اللي بيعمله في العلن... لكن الدور على اللي بيخصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة... وأنا بقصد ثلاثة بكل وضوح... أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلمهمش لما يدخلوا نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة".
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