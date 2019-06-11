لجنة التخطيط بالأهلي تناقش مستقبل قطاع الناشئين

تحرير:أحمد محمد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

طه اسماعيل

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل، اجتماعًا ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، مع فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي؛ في حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالقطاع؛ وفي مقدمتها استعدادات الفرق بمختلف مراحلها العمرية للموسم الجديد، وتوفير احتياجاتها كافّة من ملابس وأجهزة وأدوات، بما يخدم سير العمل داخل القطاع، ويحقق أقصى استفادة ممكنة خلال المرحلة القادمة.

كما ناقشت اللجنة اللائحة الخاصة بالأجهزة الفنية واللاعبين، وأوصت بضرورة تطويرها في ضوء المستجدات الحالية، وبما يخدم مصلحة القطاع، ويحقق الأهداف المرجوة، ويفجر الطاقات، ويخلق دوافع جديدة؛ وبما يضمن تخريج العديد من اللاعبين الموهوبين وإعدادهم فنيًّا وبدنيًّا بالشكل الأمثل لسد الاحتياجات المستقبلية للفريق