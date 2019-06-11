ضيوف ينتقد ماني.. ويرشح مصر للفوز بأمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

الحاج ضيوف

يرى الحاج ضيوف، نجم المنتخب السنغالي، وفريق ليفربول السابق، أن منتخب مصر يأتي على رأس المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية. وصرح ضيوف، خلال لقائه بقناة beIN sports، بأن الفوز على منتخب الفراعنة في أرضه ووسط جماهيره أمر صعب على أي منتخب، موضحًا أنه واجه منتخب مصر في أكثر من مرة، وكان لمنتخب بلاده الأفضلية في كل المباريات لكنه لم ينجح في الفوز خلال أي مباراة. وأضاف أن المنتخبين الجزائري والمغربي، لديهما عدد كبير من النجوم المتألقين في أوروبا، خاصة محاربي الصحراء الذي لا يضعه البعض في مقدمة المرشحين للتتويج باللقب رغم أنه أهل لذلك.

وأكد أفضل لاعب إفريقي عامي 2001- 2002، أن منتخب أسود التيرانجا لديه فريق قوي حاليًا يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، على رأسهم ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، لكنه سيكون بحاجة لكثير من الأمور للتتويج باللقب الإفريقي القادم. وتطرق نجم السنغال السابق للحديث عن أفضل لاعب إفريقي حاليًّا، مشيرًا