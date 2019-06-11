العروسة نجت بأعجوبة.. قصة غرق «عريس شهم» يوم زفافه

العرس الذي بدأ بأنغام الدي جي تحول إلى كارثة وأحزان في مشاهد لن ينساها أهالي العروسين؛ إذ انقلبت سيارة الزفة في الترعة بعد اختلال عجلة القيادة وسقطت بالعريس والعروسة

تحرير:تهامي البنداري ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

انقلاب سيارة في ترعة- أرشيفية

«مروان» شاب مثل غيره من أبناء جيله، حلم ببناء عش الزوجية مع شريكة حياته التي سيكمل معها رحلته التي تمناها سعيدة هادئة بعيدة عن أى منغصات، بحث بجدية عن «ابنة الحلال»، وقع بصره على «دينا» ابنة الـ22 عاما، تقدم لخطبتها بعدما خطفت بصره وقلبه، واستحوذ حبها على فؤاده، اتفقت الأسرتان على إتمام حفل الزفاف، وسريعا سريعا، تم الانتهاء من تجهيز منزل الزوجية، بعدما دبر «مروان» أموره المادية بمساعدة أسرته، التي كانت تطمح لرؤيته عريسا في «الكوشة»، لكن الأمر تغير لأسوأ حال، فكفنوه بأيديهم وودعوه إلى مثواه الأخير، ليقابل ربه في ليلة زفافه.

على أنغام الدي جي والمهرجانات الشعبية، أقيم حفل الزفاف، في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، كان الجميع على موعد مع لقاء العروسين وإتمام حفل الزفاف، في مشهد ختامي جميل، أصحاب العروسين توافدوا عليهما ليحتفلوا معهما بليلة العمر، ويودعوهما إلى عش الزوجية. عاش الأهل والأحباب نحو ساعتين تقريبا تزامنا مع وصلات الرقص