جريمة

العروسة نجت بأعجوبة.. قصة غرق «عريس شهم» يوم زفافه

العرس الذي بدأ بأنغام الدي جي تحول إلى كارثة وأحزان في مشاهد لن ينساها أهالي العروسين؛ إذ انقلبت سيارة الزفة في الترعة بعد اختلال عجلة القيادة وسقطت بالعريس والعروسة
تحرير:تهامي البنداري ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
انقلاب سيارة في ترعة- أرشيفية
انقلاب سيارة في ترعة- أرشيفية
«مروان» شاب مثل غيره من أبناء جيله، حلم ببناء عش الزوجية مع شريكة حياته التي سيكمل معها رحلته التي تمناها سعيدة هادئة بعيدة عن أى منغصات، بحث بجدية عن «ابنة الحلال»، وقع بصره على «دينا» ابنة الـ22 عاما، تقدم لخطبتها بعدما خطفت بصره وقلبه، واستحوذ حبها على فؤاده، اتفقت الأسرتان على إتمام حفل الزفاف، وسريعا سريعا، تم الانتهاء من تجهيز منزل الزوجية، بعدما دبر «مروان» أموره المادية بمساعدة أسرته، التي كانت تطمح لرؤيته عريسا في «الكوشة»، لكن الأمر تغير لأسوأ حال، فكفنوه بأيديهم وودعوه إلى مثواه الأخير، ليقابل ربه في ليلة زفافه.
على أنغام الدي جي والمهرجانات الشعبية، أقيم حفل الزفاف، في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، كان الجميع على موعد مع لقاء العروسين وإتمام حفل الزفاف، في مشهد ختامي جميل، أصحاب العروسين توافدوا عليهما ليحتفلوا معهما بليلة العمر، ويودعوهما إلى عش الزوجية. عاش الأهل والأحباب نحو ساعتين تقريبا تزامنا مع وصلات الرقص
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حريق-سيارات

حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل

تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
اغتصاب

الإعدام لـ3 أشخاص اغتصبوا سيدة وطفلة بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال وعضوية كلّ من المستشار أيمن محمد، والمستشار محمد إبراهيم وبأمانة سر صلاح بدر بمعاقبة كلّ من "عدلي ب. ع"، و"أحمد. م. م" و"فؤاد. ع. ح"، بالإعدام شنقا، وبمعاقبة كلّ من "محمد ع" و"كريم م"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بعد خطفهم سيدة وطفلة واغتصابهما داخل أحد المنازل في محافظة الاسماعيلية، وتهديدهم لهما بسلاح أبيض في القضية رقم 8293 جنايات ثان الإسماعيلية لسنة 2014، وذلك بعد أن استطلعت هيئة المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
النيابة-تنهى-استخراج-تصريح-دفن-جثث-ضحايا-حادث-البحيرة (1)

إنهاء تصاريح دفن ضحايا حادث التصادم في البحيرة

انتهى فريق النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، منذ قليل من استخراج تصريح دفن 7 جثث ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نصف نقل على طريق الدلنجات حوش عيسى، والذي أسفر عن إصابة 15 آخرين وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى حوش عيسى المركزى بالبحيرة باستخدام 7 سيارات إسعاف وعدد من سيارات الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء إجراءات تسليم الجثث وتصاريح الدفن لذويهم بعد معاينة الطب الشرعي والنيابة، كما أمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء إجراءات التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
مصابين-حادث-البحيرة-فى-مستشفى-حوش-عيسى

أنا الطيار.. مصابة بـ«تصادم البحيرة» تروي تفاصيل الحادث

روت "ن م" إحدى المصابات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية على طريق الدلنجات حوش عيسى، اللحظات الأخيرة قبل انقلاب السيارة وحدوث الكارثة التي تسببت في مصرع 7 من زملائها وإصابة 15 آخرين. وقالت المصابة، إنهم كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي، وكان السائق يسير بسرعة جنونية وعندما طالبناه بأن يبطئ، قال: "أنا الطيار ماحدش يخاف". وأضافت: "رغم صراخنا لأجل إبطاء السرعة، فإنه استمر بالسير بسرعة عالية، مع العلم أن الطريق (اتجاهين) وضيق وبه منحنيات كثيرة وتحده من الناحيتين ترعة الحاجر ومصرف".
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جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

بأى دين تفجرون.. كيف وصفت النيابة متهمي بيت المقدس؟

«جماعة كذبت وزعمت أنها تطبق شريعة رب الأرض والسماوات، عناصر جماعة سمت نفسها أنصار بيت المقدس، أكثروا في مصر الفساد»، على مدار 6 جلسات، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
حبس-متهمه

المشدد 10 سنوات لقاتلة طفلتها في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "نادية.م.ك" 29 سنة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بقتل ابنتها "فرحة.ي"، 4 سنوات، بدائرة مركز طهطا، وكشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها دائمة التغيب عن البيت بالشارع ومنازل الجيران، ويوم الواقعة انهالت عليها والدتها بالضرب بقصد تأديبها إلا أن المجني عليها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وصدر القرار برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.
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