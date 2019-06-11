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عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»: الصفحات خارج الخدمة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
فيسبوك - صورة أرشيفية
فيسبوك - صورة أرشيفية
تعرض موقع "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، لعطل مفاجئ، أدى إلى عدم وصول المستخدمين من الأشخاص والمؤسسات والشركات إلى صفحاتهم الخاصة، فيما لم يعلن الموقع أسباب العطل حتى الآن. وكان "فيسبوك"، تعرض في 14 مارس الماضي، إلى أكبر مشكلة تقنية في تاريخه، إذ اشتكى رواد الموقع من عطل مفاجئ، أدى إلى فشل إرسال الرسائل عبر الماسنجر. ويتعرض موقع "فيسبوك" للأعطال بشكل مستمر، إذ فوجئ رواد المواقع الشهير، في 24 نوفمبر الماضي بعطل مفاجئ أدى إلى فشل الوصول إلى حساباتهم.
وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت البدء في العمل على تكامل تطبيقات الواتساب والماسنجر والانستجرام بهدف تطوير تشفير متكامل يشمل المراسلات في التطبيقات الثلاثة على أن تنتهي عملية الدمج في نهاية 2019 أو بداية 2020. وفي 22 يناير الماضي، تعرض تطبيق "واتساب"، أكثر التطبيقات تحميلا على الأجهزة الذكية في العالم
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هواوي

هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
هواوي

هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
نظام هواوي الجديد

هواوي: نحتاج وقتا أكبر لنصبح أكبر شركة هواتف

أصدرت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، بيانا، بشأن استهدافها لتكون أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية، قائلة: "سنحتاج مزيدا من الوقت لنصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كنا نسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019". ومن جانبه، قال كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "هواوي" يانج دون: "كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتا أطول"، مضيفا: "هواوي تبيع في الوقت الراهن ما بين 500 ألف و600 ألف هاتف ذكي يوميا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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فيس بوك

«أنت ترجع الغيط» أغرب صفحات هتشوفها على «فيسبوك»

عدد من الصفحات على "السوشيال ميديا" أثارت الجدل مؤخرا، لأنها تعد من أغرب الصفحات، فهي أسماء غريبة لن تفهم مضمونها إلا بعد أخذ جولة بداخلها، هذه الصفحات أو الجروبات، تحمل أسماء لها دلالة يتم استخدامها في مواقف بعينها، وبالتالي تثير انتباه المستخدمين، وبمجرد تصفحها تجدها قد اتخذت من السخرية مادة أساسية، وقررت أن يكون منهجها قائما على التهكم وتصميم الكوميكس الساخر على أي حدث أو موقف طارئ في العالم، ويرتكز في جمهورها على الفئة العمرية ما بين 17 إلى 35 عاما، وتحصل على مئات التفاعلات.
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