عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»: الصفحات خارج الخدمة

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م

فيسبوك - صورة أرشيفية

تعرض موقع "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، لعطل مفاجئ، أدى إلى عدم وصول المستخدمين من الأشخاص والمؤسسات والشركات إلى صفحاتهم الخاصة، فيما لم يعلن الموقع أسباب العطل حتى الآن. وكان "فيسبوك"، تعرض في 14 مارس الماضي، إلى أكبر مشكلة تقنية في تاريخه، إذ اشتكى رواد الموقع من عطل مفاجئ، أدى إلى فشل إرسال الرسائل عبر الماسنجر. ويتعرض موقع "فيسبوك" للأعطال بشكل مستمر، إذ فوجئ رواد المواقع الشهير، في 24 نوفمبر الماضي بعطل مفاجئ أدى إلى فشل الوصول إلى حساباتهم.

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت البدء في العمل على تكامل تطبيقات الواتساب والماسنجر والانستجرام بهدف تطوير تشفير متكامل يشمل المراسلات في التطبيقات الثلاثة على أن تنتهي عملية الدمج في نهاية 2019 أو بداية 2020. وفي 22 يناير الماضي، تعرض تطبيق "واتساب"، أكثر التطبيقات تحميلا على الأجهزة الذكية في العالم