حريق في محل ملابس بمدينة نصر بسبب ماس كهربائي

تحرير:تهامي البندارى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

إطفاء- أرشيفية

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل محل ملابس بمدينة نصر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامه فاروق، بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه، خشية امتداه لباقي العقارات والمحال التجارية المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول المحل، ومنعت وصول المواطنين إليه، لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه وإخماده، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الحريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل ملابس بمدينة نصر، تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، نتيجة أحمال كهربائية زايدة، بحسب التحريات الأولية. فرض رجال الشرطة كردونا امنيا حول الحريق، لحين الانتهاء من أعمال السيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن أية