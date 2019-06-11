جريمة

حريق في محل ملابس بمدينة نصر بسبب ماس كهربائي

تحرير:تهامي البندارى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م
إطفاء- أرشيفية
إطفاء- أرشيفية
اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل محل ملابس بمدينة نصر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامه فاروق، بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه، خشية امتداه لباقي العقارات والمحال التجارية المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول المحل، ومنعت وصول المواطنين إليه، لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه وإخماده، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الحريق.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل ملابس بمدينة نصر، تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، نتيجة أحمال كهربائية زايدة، بحسب التحريات الأولية. فرض رجال الشرطة كردونا امنيا حول الحريق، لحين الانتهاء من أعمال السيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن أية
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حريق-سيارات

حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل

تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
قتل الخصوص

تأجيل محاكمة قاتل زوج عشيقته بمنشأة ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوج الأولى، بمنشأة ناصر، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود، توصلت تحريات المباحث إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثانية، وبعد رفض المجني عليه تطليق زوجته اتفقت مع عشيقها على التخلص منه، فعقدت النية على قتله، فقامت بافتعال خلاف معه، غادرت على أثره المنزل بعد أن قامت بإعداد سلاح لعشيقها ووضعته له بأحد أدراج المطبخ، لإتمام جريمته.
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6 سنوات سجن لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم، لإدانته بالسرقة بالإكراه، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم أحمد.ج 30 سنة عاطل، قام بالشروع في سرقة مبالغ من آخر بالإكراه، إذ قام المتهم باستيقاف المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاحا أبيض، ما بث الخوف والرعب في نفسه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد سماع الشهود.
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للمرة الثانية.. استعجال تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

للمرة الثانية، خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإرسال التحريات النهائية لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الاولية لرجال المباحث.
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جثة-طفل

ذبيحة ليلة القدر.. نجار يقتل زوجته في المرج

في ليلة 27 من رمضان المعظم، التي يتوقع المسلمون أنها ليلة القدر، تسلل الشيطان إلى قلب نجار بمنطقة المرج، واستحوذ عليه حتى أقدم على قتل زوجته وإنهاء حياتها طعنًا بالسكين، نتيجة خلافات زوجية في ما بينهما، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لاستصدار قرار بتشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار الزوج المتهم الهارب، وكذلك إجراء التحريات النهائية لكشف الملابسات الحقيقية للحادث، في الوقت الذي ناظرت فيه النيابة العامة جثة المجني عليها داخل مسرح الجريمة.
شادى-الغزالى-حرب

تجديد حبس «الغزالي» 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين، 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
امرأة-تحمل-سكين

«جبروت أسماء».. قتلت زوجها بعد 60 يوما من الزفاف

30 يوما فقط مرت على زواج "أسماء" من "محمد" الذي يكبرها بـ13 عاما، عاشت حياة لم تلق قبولا لديها، لم تنعم بحياة كأى زوجين في بداية حياتهما، لم يعرف النوم مكانا لعينيها، حتى كلت وملت ونسيت طعم الراحة، ظلت تفكر أسماء في طريقة للخلاص من الزوج الذي أرغمت على الارتباط به، إرضاء لأسرتها التي طلبت منها إتمام الزيجة بأى وسيلة، والمبرر الوحيد لديهم «محمد ده راجل كويس هيحافظ عليكى ويصونك مش زى شباب اليومين دول»، لم تجد أسماء مفرا من إنهاء حياة العريس، غافلته بسكين وتخلصت من كابوس ظل يطاردها.
طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
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