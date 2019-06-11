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«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تحرير:أمينة محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
مدرسة مصرية يابانية - صورة أرشيفية
مدرسة مصرية يابانية - صورة أرشيفية
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.
وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس المصرية اليابانية للعام الدارسى الجديد 2019/2020، يوم الأربعاء
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الدكتورة-مارجريت-نبيل-حنا

مصدر طبي يكشف سبب وفاة طبيبة التخدير بمستشفى الساحل

كشف مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء الثلاثاء، عن الأسباب الرئيسية لوفاة الدكتورة «مارجيت نبيل حنا»، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا مصر، التي تُوفت مساء أمس الإثنين في أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى، إذ أكد أن السبب الرئيسي للوفاة، ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الأطباء حاولوا إسعافها لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وتوفت بعد كل هذه المحاولات.
الدكتورة-مارجريت-نبيل-حنا

كيف نعى الأطباء دكتورة التخدير التي توفيت في غرفة عمليات الساحل؟

في واقعة لم تحدث من قبل، سقطت على الأرض طبيبة تخدير تُدعى مارجريت نبيل حنا، متوفيه داخل غرفة عمليات مستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا، أثناء أداء واجبها الإنساني، عندما كانت تتعامل مع حالة مرضية لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفاة في الحال بشكل مفاجئ، بسبب أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، لم يتكمن زملاؤها من إنقاذها من الموت. وفاة الطبية لم يتوقف، ولكن هناك حالة من الاستياء والغضب بين زملائها، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على فراقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير.
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صاحب مزرعة ليمون: 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار(فيديو)

ارتفاع جنوني أًصاب أسعار الليمون في الأسواق وتسبب في حالة من الغضب بين المواطنين؛ إذ تضاعفت أسعاره من 10 جنيهات إلى 100 جنيه وذلك لعدة أسباب. التحرير التقى أحد أصحاب المزارع بمدينة قها بمحافظة القليوبية للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع في الأسعار الذي أصاب محصولا لا غنى عنه في كل بيت. الحاج رضا عبدالعزيز صاحب مزرعة ليمون بمدينة قها وأمين عام النقابة العامة للفلاحين بالقليوبية قال لـ التحرير إن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الليمون عدم الوقاية من الأمراض التي أصابت الليمون هذا العام مثل سوسة الليمون التي أدت إلى فقد أكثر من 70% من المحصول.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

هل ظهرت نتيجة أولى ثانوي؟.. وزير التعليم يجيب

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي الذي أداه الطلاب وفقا للمنظومة الإلكترونية، مؤكدا عدم انتهاء أعمال التصحيح للامتحانات الالكترونية. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أنه لا يوجد حاليا موعد محدد للإعلان عنها ولكن هذا موضوع مهم من الناحية التعليمية وسيتم التعامل معه بشكل مختلف عن السنوات العادية.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تمنع تدريس المعلمين في فصول أبنائهم

حذرت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل فاكس لجميع المديريات التعليمية وجميع الجهات التابعة للوزارة بحظر الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس داخل الفصول التي يوجد بها أبناؤهم وقالت وزارة التعليم في خطابها للمديريات، إن هذا القرار جاء لمصلحة العملية التعليمية ودرءًا للمفاسد، مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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رسالة من السيسي للطلاب بشأن نظام التعليم الجديد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة طمأنة للطلاب وألولياء الأمور في مصر بشأن نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أن نتائجه لن تظهر في الوقت الحالي. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد: "إن موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة، ونحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل"، مؤكدًا أن هذه التكلفة لن تكون على حساب الطلاب. وأضاف السيسي: أن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشيرًا إلى أنه منذ ما يزيد على 40 سنة والأسر تطالب أولادها بالتعليم للحصول على شهادة، وهذا دون قصد منها.
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