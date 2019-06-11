«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تحرير:أمينة محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

مدرسة مصرية يابانية - صورة أرشيفية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس المصرية اليابانية للعام الدارسى الجديد 2019/2020، يوم الأربعاء