للمرة الثانية.. استعجال تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

تحرير:تهامي البندارى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

متهم- أرشيفية

للمرة الثانية، خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإرسال التحريات النهائية لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الاولية لرجال المباحث.

توصلت التحقيقات إلى أن المتهم تشاجر مع إمام المسجد قبل وقت قصير من الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة «آية الكرسي»، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التي قرر إلقاؤها على المصلين، ما أثار غضب وحفيظة المتهم الذي قرر الخلاص من الإمام، فبعد إقامة الصلاة وأثناء تأدية المصلين شعائر صلاة الجمعة في الركعة