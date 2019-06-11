رسميًّا.. طارق العشري يرحل عن حرس الحدود

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

طارق العشري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن انتهاء تجربته مع النادي العسكري ورحيله رسميًا عن قيادة الفريق بالاتفاق مع الإدارة بعد انتهاء مباريات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه انفصل عن الفريق بعد الاتفاق مع إدارة النادي على رحيله وعدم تجديد عقده للموسم المقبل، بعدما نجح في تحقيق هدفه الموسم الحالي وقيادة الفريق للبقاء بين الكبار بعدما تسلم المهمة والحرس يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة.

وأكد العشري على سعادته بالموسم الذى قضاه مع الحرس، ووجه الشكر لإدارة النادي واللاعبين على الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق خلال الموسم المقبل". وأتم تصريحاته: "سوف أبدأ في دراسة العروض الجديدة التي تلقيتها في الفترة الأخيرة سواء من أندية محلية أو عربية لاختيار أنسبها للاستقرار على المحطة المقبلة". وأنهى