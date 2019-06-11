رياضة

رسميًّا.. طارق العشري يرحل عن حرس الحدود

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
طارق العشري
طارق العشري
أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن انتهاء تجربته مع النادي العسكري ورحيله رسميًا عن قيادة الفريق بالاتفاق مع الإدارة بعد انتهاء مباريات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه انفصل عن الفريق بعد الاتفاق مع إدارة النادي على رحيله وعدم تجديد عقده للموسم المقبل، بعدما نجح في تحقيق هدفه الموسم الحالي وقيادة الفريق للبقاء بين الكبار بعدما تسلم المهمة والحرس يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة.
وأكد العشري على سعادته بالموسم الذى قضاه مع الحرس، ووجه الشكر لإدارة النادي واللاعبين على الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق خلال الموسم المقبل". وأتم تصريحاته: "سوف أبدأ في دراسة العروض الجديدة التي تلقيتها في الفترة الأخيرة سواء من أندية محلية أو عربية لاختيار أنسبها للاستقرار على المحطة المقبلة". وأنهى
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رئيس انبى لمجلس الخطيب: أين مبادئ صالح سليم؟

انتقد ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى السابق مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بين القلعة الحمراء والاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث طلب استدعاء روح المايسترو صالح سليم فى اتخاذ القرارات ومعالجة الأمور، وكتب نجاتى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، قائلاً: " إدارة النادى الأهلى تتعامل مع إتحاد الكرة فى الأزمات الأخيرة كما لو كان أستاذ جامعى يتحاور مع شخص هلامى له شخصية " اللمبى " : بلطجى ومراوغ ، يتلعثم فى الحديث ولا يلتزم بأى نظم أو قوانين".
منتخب -موريتانيا‎ (1)

أمم إفريقيا.. موريتانيا تعلن قائمتها النهائية

أعلن كورنتين مارتينز المدير الفني لمنتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
لاعب-المصارعه-محمد-مصطفى

بطل مصر في المصارعة يمثل أمريكا في أوليمبياد طوكيو

أعلن محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للمصارعة عن اللعب باسم الولايات المتحدة الأمريكية فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد التجاهل الشديد الذي تعرض له من الاتحاد المصرى للمصارعة له خلال فترة تجهيزه للبطولة، وعدم رغبة الاتحاد فى دعمه ماليًا قبل أى بطولة يشارك فيها، وقام المصارع المصري بنشر صورة من جواز سفره الأمريكي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعلن أنه فضل اللعب بالجنسية الأمريكية في الأولمبياد عن اللعب باسم مصر، ويحمل محمد مصطفى الجنسية الأمريكية حيث ولد هناك إلا انه كان يلعب باسم مصر في العديد من البطولات التي شارك فيها.
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تاكيس-مدرب-وادى-دجلة‎

وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه تاكيس جوناس

أعلن نادي وادي دجلة تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جوناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، بعدما توصل الطرفان للاتفاق، حيث تولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي الغزلان مطلع الموسم الحالي، وخاض معهم 35 مباراة حقق الفوز في 10 وخسر في 15، احتل بها المركز الرابع عشر في ترتيب جدول بطولة الدوري الممتاز، ولم يضمن الفريق بقاءه في المسابقة المحلية، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحسم البقاء ضمن الكبار.
حرس-الحدود

حرس الحدود يخطف التعادل من بيراميدز ويقترب من البقاء

اقترب فريق حرس الحدود من البقاء في بطولة الدوري الممتاز، بعدما خطف تعادلا مثيرًا من نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري، ليرفع أبناء طارق العشري رصيدهم إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، وهو نفس عدد رصيد كل من وادي دجلة والجونة وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الخامس عشر ونقطتين عن بتروجيت السادس عشر، في المقابل رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بعد نهاية مبارياته بالكامل.
رمضان-صبحى (3)

ورطة جديدة في الأهلي بطلها رمضان صبحي

ورطة جديدة وقع فيها مسئولو الأهلي بعدما أصبحت كل المؤشرات تؤكد استمرار مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، بطل هذه الورطة هو رمضان صبحي نجم الفريق المعار من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، نظير 850 ألف جنيه استرليني، بخلاف ما حصل عليه اللاعب من النادي الأهلي عن فترة الشهور الستة التي قضاها في صفوف الفريق، ما يعني أن اللاعب لن يستمر مع الفريق بعد أمم إفريقيا لارتباطه بالعودة لناديه الإنجليزي الذي هبط إلى مسابقة الشامبيون شيب.
حرس-الحدود (2)

الحكام تختار أمين عمر لإدارة لقاء الحرس ضد بيراميدز

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، قيادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أمام نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر، بعدما تخلف نادي بيراميدز عن إرسال المستحقات الخاصة باستقدام حكام أجانب، وتعادل حرس الحدود مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد في إطار نفس الجولة.
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