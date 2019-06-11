بطل مصر في المصارعة يمثل أمريكا في أوليمبياد طوكيو

تحرير:أحمد ثروت ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

محمد مصطفى

أعلن محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للمصارعة عن اللعب باسم الولايات المتحدة الأمريكية فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد التجاهل الشديد الذي تعرض له من الاتحاد المصرى للمصارعة له خلال فترة تجهيزه للبطولة، وعدم رغبة الاتحاد فى دعمه ماليًا قبل أى بطولة يشارك فيها، وقام المصارع المصري بنشر صورة من جواز سفره الأمريكي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعلن أنه فضل اللعب بالجنسية الأمريكية في الأولمبياد عن اللعب باسم مصر، ويحمل محمد مصطفى الجنسية الأمريكية حيث ولد هناك إلا انه كان يلعب باسم مصر في العديد من البطولات التي شارك فيها.

وكتب مصطفى: "لم أكن أحب أن أصل لهذه المرحلة، ولكن الوقت يمر ولا يوجد جديد، ولا يوجد شيء يصف حال المصارعة المصرية حاليًا سوى الفشل، ولا يتبقى على أولمبياد طوكيو 2020 سوى القليل، فلا يوجد جديد من الوزارة أو حتى من اتحاد المصارعة، وزارة الرياضة لم توفر لنا أي رعاية لسد أبسط احتياجاتنا كمصارعين مصريين وهي