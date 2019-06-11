6 سنوات سجن لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في روض الفرج

تحرير:تهامي البندارى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

متهم- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم، لإدانته بالسرقة بالإكراه، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم أحمد.ج 30 سنة عاطل، قام بالشروع في سرقة مبالغ من آخر بالإكراه، إذ قام المتهم باستيقاف المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاحا أبيض، ما بث الخوف والرعب في نفسه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد سماع الشهود.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم وواجهته بما أسفرت عنه تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأنكر المتهم خلال التحقيقات التهمة المنسوبة إليه، لتقرر النيابة إحالته إلى المحكمة بعد استيفاء تحقيقاتها وثبوت ارتكاب المتهم لواقعة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح. وتبين من أمر الإحالة أن المتهم