جريمة

6 سنوات سجن لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في روض الفرج

تحرير:تهامي البندارى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم، لإدانته بالسرقة بالإكراه، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم أحمد.ج 30 سنة عاطل، قام بالشروع في سرقة مبالغ من آخر بالإكراه، إذ قام المتهم باستيقاف المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاحا أبيض، ما بث الخوف والرعب في نفسه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد سماع الشهود.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم وواجهته بما أسفرت عنه تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأنكر المتهم خلال التحقيقات التهمة المنسوبة إليه، لتقرر النيابة إحالته إلى المحكمة بعد استيفاء تحقيقاتها وثبوت ارتكاب المتهم لواقعة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح. وتبين من أمر الإحالة أن المتهم
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حريق-سيارات

حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل

تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
قتل الخصوص

تأجيل محاكمة قاتل زوج عشيقته بمنشأة ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوج الأولى، بمنشأة ناصر، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود، توصلت تحريات المباحث إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثانية، وبعد رفض المجني عليه تطليق زوجته اتفقت مع عشيقها على التخلص منه، فعقدت النية على قتله، فقامت بافتعال خلاف معه، غادرت على أثره المنزل بعد أن قامت بإعداد سلاح لعشيقها ووضعته له بأحد أدراج المطبخ، لإتمام جريمته.
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للمرة الثانية.. استعجال تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

للمرة الثانية، خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإرسال التحريات النهائية لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الاولية لرجال المباحث.
اطفاء-حريق (2)

حريق في محل ملابس بمدينة نصر بسبب ماس كهربائي

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل محل ملابس بمدينة نصر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامه فاروق، بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه، خشية امتداه لباقي العقارات والمحال التجارية المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول المحل، ومنعت وصول المواطنين إليه، لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه وإخماده، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الحريق.
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سرقة-السيارات (3)

«اللي هيفتح بقه هيموت» شهامة يحيى قتلته بالحى الراقي

«قتلته شهامته»، مقولة انطبقت بكافة حذافيرها على «يحيى» صاحب الأربعين عاما، حيث تصدى لعصابة مكونة من أربعة متهمين استوقفته أثناء سيره برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، هددتهم بسلاح ناري كان بحوزتهم، بغرض ترك السيارة والنزول منها لسرقتها، وإلا تعرضوا للقتل جميعا، دافع يحيى عن أسرته في مشهد بطولي، ولم يدر بخلده أن الجناة معدومي الضمير، سيكملون جريمتهم النكراء في عز الظهر بحى النزهة الراقي، فارق الأب حياته متأثرا بإصابته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يتم ضبط الجناة وتقديمهم لمحكمة الجنايات.
متهم-بجريمة-قتل

«طلع ندل».. رحلة الصحاب انتهت بالدم في حي الأربعين

"علاء قتل يوسف صاحبه" جملة دوت في أرجاء حى الأربعين في محافظة السويس، أمس الأحد، أسئلة عدة عن مصدر رائحة الدم والحزن الذي سكن المنطقة، فكانت الإجابة صادمة "يوسف كان مستلف 1600 جنيه من علاء صاحبه، ولما طلبهم منه رفض وقاله مالكش عندي حاجة فقتله"، هرب المتهم من مسرح الجريمة قاصدا بلدته بمحافظة المنيا، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، ونجح ضباط قطاع الأمن العام في القبض على الجاني، والسلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
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