الفيشاوي وأحمد بدير يعزيان في والدة حجاج عبدالعظيم

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

عزاء والدة الفنان حجاج عبد العظيم

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدة الفنان حجاج عبدالعظيم، فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والذي حضره عدد من الفنانين، بينهم نقيب الممثلين أشرف زك الفنانان فاروق الفيشاوى وكمال أبو رية حرصا على تقدم واجب العزاء، حيث انصرفا سريعًا بعد مواساتهما لحجاج عبدالعظيم، كما حضر أيضًا كل من أحمد بدير ومحمد الصاوى وصلاح عبدالله ودنيا عبدالعزيز ومحمد لطفي ووفاء عامر، والمخرج محمد النقلي وشريف باهر وهاني مهنا والمخرج أحمد البدرى، إضافة إلى عدد كبير من الفناين.

وتوفيت والدة حجاج عبدالعظيم يوم السبت الماضى، وقد تم تشييع جنازتها بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، حيث خرج جثمانها من مسجد ناجي بمنطقة الدخيلة ليوارى الثرى في مقابر العائلة بذات المنطقة القريبة من سواحل الإسكندرية. يذكر أن الفنان حجاج عبدالعظيم خاض سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "البرنسيسة بيسة" مع