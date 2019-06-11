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الفيشاوي وأحمد بدير يعزيان في والدة حجاج عبدالعظيم

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
عزاء والدة الفنان حجاج عبد العظيم
عزاء والدة الفنان حجاج عبد العظيم
أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدة الفنان حجاج عبدالعظيم، فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والذي حضره عدد من الفنانين، بينهم نقيب الممثلين أشرف زك الفنانان فاروق الفيشاوى وكمال أبو رية حرصا على تقدم واجب العزاء، حيث انصرفا سريعًا بعد مواساتهما لحجاج عبدالعظيم، كما حضر أيضًا كل من أحمد بدير ومحمد الصاوى وصلاح عبدالله ودنيا عبدالعزيز ومحمد لطفي ووفاء عامر، والمخرج محمد النقلي وشريف باهر وهاني مهنا والمخرج أحمد البدرى، إضافة إلى عدد كبير من الفناين.
وتوفيت والدة حجاج عبدالعظيم يوم السبت الماضى، وقد تم تشييع جنازتها بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، حيث خرج جثمانها من مسجد ناجي بمنطقة الدخيلة ليوارى الثرى في مقابر العائلة بذات المنطقة القريبة من سواحل الإسكندرية. يذكر أن الفنان حجاج عبدالعظيم خاض سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "البرنسيسة بيسة" مع
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كازابلانكا (2)

أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

على مدار السبعة أيام الماضية، تربع النجم أمير كرارة على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2019 بفيلمه «كازابلانكا» الذى نجح أن يكسر حاجز الـ30 مليون جنيه، فى ظل وقوف أغلب الأفلام عند الـ10 ملايين، وبعضها يرتفع إيرادها اليومي بصعوبة شديدة، ما يجعلنا نقول إن كرارة أصبح «نمبر وان» رغم وجود نجوم شباك آخرين معه بالموسم على رأسهم الفنان أحمد عز بفيلمه «الممر»، والذى سبق وحقق 50 مليونًا العام قبل الماضى مع فيلمه الخلية، واليوم الفرق الشاسع بين (باشا مصر) كما يلقب وأحمد عز، ويزيد على الضعف، لذلك كان علينا تحليل أسباب تصدر «كازابلانكا».
زكي-فطين-عبد الوهاب

أول ظهور لزكي فطين عبدالوهاب بعد إصابة السرطان(صور)

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للاطمئنان على صحته بعد إصابته بمرض السرطان. ونشر بطرس دانيال، صورا من زيارته عبر حسابه على "فيسبوك" وعلّق قائلا: "نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان زكي فطين عبدالوهاب طالبين له من الله الصحة والعافية". وأعلن زكي فطين عبدالوهاب، مؤخرًا، إصابته بمرض سرطان الرئة، ونشر صورته وهو حليق الرأس على "فيسبوك"، وعلّق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي كأنه دور برد وهيعدي".
سلمي أبو ضيف

سلمى أبو ضيف تقلد السقا والنتيجة خلع في الفخذ(فيديو)

حاولت الفنانة الشابة وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف، تقليد النجم أحمد السقا، في مشهده الشهير مع النجمة منى زكي بفيلم "أفريكانو" عام 2001، حينما قفز "بدر" من قمة أحد الشلالات لإثبات حبه لابنة عمه "جميلة". ونشرت سلمى أبو ضيف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها، أثناء استجمامها في مدينة سورينتو الإيطالية، تظهر فيه وهي تقفز من أعلى إحدى القمم الجبلية في الماء، معلّقةً: "لو ده هيثبت إني.. بحبك"، وكتبت ملاحظة جانبية لمتابعيها، ألا يحاول أحدهم تقليدها بالقفز في الماء من مكان مرتفع، لأنها أصيبت بخلع في الفخذ نتيجة لذلك.
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محمد-امام-مسلسل-هوجان

«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
محمد-إمام-وصلاح-عبد-الله

محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
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