كيف نعى الأطباء دكتورة التخدير التي توفيت في غرفة عمليات الساحل؟

تحرير:محمد فتحي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

الدكتورة مارجريت نبيل حنا

في واقعة لم تحدث من قبل، سقطت على الأرض طبيبة تخدير تُدعى مارجريت نبيل حنا، متوفيه داخل غرفة عمليات مستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا، أثناء أداء واجبها الإنساني، عندما كانت تتعامل مع حالة مرضية لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفاة في الحال بشكل مفاجئ، بسبب أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، لم يتكمن زملاؤها من إنقاذها من الموت. وفاة الطبية لم يتوقف، ولكن هناك حالة من الاستياء والغضب بين زملائها، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على فراقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير.

وجاء في مقدمة الناعين، الدكتور الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب، إذ قال: «دكتورة التخدير في ذمة الله، بكل الحزن والوجع، أنعي إلى الوطن شهيدة الواجب فقيدة شباب الأطباء الثلاثينية التي شاءت إرادة الله أن تسقط صريعة في ريعان شبابها داخل غرفة العمليات أثناء أداء واجبها الإنساني في سابقة لم أسمع