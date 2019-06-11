جريمة

تأجيل محاكمة قاتل زوج عشيقته بمنشأة ناصر

تحرير:تهامي البندارى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
متهمين- أرشيفية
متهمين- أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوج الأولى، بمنشأة ناصر، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود، توصلت تحريات المباحث إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثانية، وبعد رفض المجني عليه تطليق زوجته اتفقت مع عشيقها على التخلص منه، فعقدت النية على قتله، فقامت بافتعال خلاف معه، غادرت على أثره المنزل بعد أن قامت بإعداد سلاح لعشيقها ووضعته له بأحد أدراج المطبخ، لإتمام جريمته.
قالت التحقيقات إن العشيق هاتف عشيقته وطلب منها التأكد من وجود المجني عليه بمسكنه بمفرده، فهاتفت زوجها من رقم مجهول وعقب سماع صوته أغلقت الهاتف وتأكدت أنه بمفرده فأبلغت عشيقها، الذي تسلل لداخل مسكن المجني عليه من نافذة الحمام واستل السكين الذي وضعته له المتهمة وتوجه نحوه أثناء نومه وسدد له طعنتين بالظهر
اقرأ المزيد
حريق-سيارات

حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل

تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
مقتل-طفل-لسرقته-بالوراق (2)

6 سنوات سجن لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم، لإدانته بالسرقة بالإكراه، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم أحمد.ج 30 سنة عاطل، قام بالشروع في سرقة مبالغ من آخر بالإكراه، إذ قام المتهم باستيقاف المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاحا أبيض، ما بث الخوف والرعب في نفسه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد سماع الشهود.
قتل-زوجته-بكفر-الشيخ (2)

للمرة الثانية.. استعجال تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

للمرة الثانية، خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإرسال التحريات النهائية لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الاولية لرجال المباحث.
اطفاء-حريق (2)

حريق في محل ملابس بمدينة نصر بسبب ماس كهربائي

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل محل ملابس بمدينة نصر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامه فاروق، بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه، خشية امتداه لباقي العقارات والمحال التجارية المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول المحل، ومنعت وصول المواطنين إليه، لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه وإخماده، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الحريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
قتل-زوجته-بكفر-الشيخ (2)

للمرة الثانية.. استعجال تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

للمرة الثانية، خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإرسال التحريات النهائية لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الاولية لرجال المباحث.
طعنات-سكين-جريمة

المتهم بذبح طليقته في العيد: «مفترية ومنها لله»

قررت نيابة البساتين، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالشروع في قتل طليقته، بعدما أقدم على ذبحها بمطواة بعدما منعته من رؤية أطفاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت المستشفى للاستعلام عن حالة المجني عليها، تمهيدا لسماع أقوالها في الواقعة، قال المتهم أمام النيابة: «ماشفتش عيالي بقالي شهر ولما رحت أشوفهم في العيد برده ماجوش، أعمل إيه، طليقتي مفترية، منها لله، هى السبب في اللى وصلنا ليه».
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
امرأة-تحمل-سكين

«جبروت أسماء».. قتلت زوجها بعد 60 يوما من الزفاف

30 يوما فقط مرت على زواج "أسماء" من "محمد" الذي يكبرها بـ13 عاما، عاشت حياة لم تلق قبولا لديها، لم تنعم بحياة كأى زوجين في بداية حياتهما، لم يعرف النوم مكانا لعينيها، حتى كلت وملت ونسيت طعم الراحة، ظلت تفكر أسماء في طريقة للخلاص من الزوج الذي أرغمت على الارتباط به، إرضاء لأسرتها التي طلبت منها إتمام الزيجة بأى وسيلة، والمبرر الوحيد لديهم «محمد ده راجل كويس هيحافظ عليكى ويصونك مش زى شباب اليومين دول»، لم تجد أسماء مفرا من إنهاء حياة العريس، غافلته بسكين وتخلصت من كابوس ظل يطاردها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org