تأجيل محاكمة قاتل زوج عشيقته بمنشأة ناصر

تحرير:تهامي البندارى ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

متهمين- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوج الأولى، بمنشأة ناصر، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود، توصلت تحريات المباحث إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثانية، وبعد رفض المجني عليه تطليق زوجته اتفقت مع عشيقها على التخلص منه، فعقدت النية على قتله، فقامت بافتعال خلاف معه، غادرت على أثره المنزل بعد أن قامت بإعداد سلاح لعشيقها ووضعته له بأحد أدراج المطبخ، لإتمام جريمته.

قالت التحقيقات إن العشيق هاتف عشيقته وطلب منها التأكد من وجود المجني عليه بمسكنه بمفرده، فهاتفت زوجها من رقم مجهول وعقب سماع صوته أغلقت الهاتف وتأكدت أنه بمفرده فأبلغت عشيقها، الذي تسلل لداخل مسكن المجني عليه من نافذة الحمام واستل السكين الذي وضعته له المتهمة وتوجه نحوه أثناء نومه وسدد له طعنتين بالظهر