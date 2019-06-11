أمم إفريقيا.. موريتانيا تعلن قائمتها النهائية

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

منتخب موريتانيا

أعلن كورنتين مارتينز المدير الفني لمنتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.

وجاءت قائمة المنتخب الموريتاني كالتالي: حراسة المرمى: سليماني براهيم، ناموري دياو، باباكار ديوب. خط الدفاع: باكاري نيداي، سالي سار، عبدالقادر صيام، ديادي ديارا، هارونا سي، المصطفى دياوا، علي عبيد، عبدول با. خط الوسط: إبراهيما كوليبالي، ديالو جويديالي، خاسا كامارا، محمد يالي، الحسن العيد، أليساني