رياضة

أمم إفريقيا.. موريتانيا تعلن قائمتها النهائية

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا
أعلن كورنتين مارتينز المدير الفني لمنتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
وجاءت قائمة المنتخب الموريتاني كالتالي: حراسة المرمى: سليماني براهيم، ناموري دياو، باباكار ديوب. خط الدفاع: باكاري نيداي، سالي سار، عبدالقادر صيام، ديادي ديارا، هارونا سي، المصطفى دياوا، علي عبيد، عبدول با. خط الوسط: إبراهيما كوليبالي، ديالو جويديالي، خاسا كامارا، محمد يالي، الحسن العيد، أليساني
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رئيس انبى لمجلس الخطيب: أين مبادئ صالح سليم؟

انتقد ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى السابق مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بين القلعة الحمراء والاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث طلب استدعاء روح المايسترو صالح سليم فى اتخاذ القرارات ومعالجة الأمور، وكتب نجاتى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، قائلاً: " إدارة النادى الأهلى تتعامل مع إتحاد الكرة فى الأزمات الأخيرة كما لو كان أستاذ جامعى يتحاور مع شخص هلامى له شخصية " اللمبى " : بلطجى ومراوغ ، يتلعثم فى الحديث ولا يلتزم بأى نظم أو قوانين".
لاعب-المصارعه-محمد-مصطفى

بطل مصر في المصارعة يمثل أمريكا في أوليمبياد طوكيو

أعلن محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للمصارعة عن اللعب باسم الولايات المتحدة الأمريكية فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد التجاهل الشديد الذي تعرض له من الاتحاد المصرى للمصارعة له خلال فترة تجهيزه للبطولة، وعدم رغبة الاتحاد فى دعمه ماليًا قبل أى بطولة يشارك فيها، وقام المصارع المصري بنشر صورة من جواز سفره الأمريكي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعلن أنه فضل اللعب بالجنسية الأمريكية في الأولمبياد عن اللعب باسم مصر، ويحمل محمد مصطفى الجنسية الأمريكية حيث ولد هناك إلا انه كان يلعب باسم مصر في العديد من البطولات التي شارك فيها.
طارق- العشري

رسميًّا.. طارق العشري يرحل عن حرس الحدود

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن انتهاء تجربته مع النادي العسكري ورحيله رسميًا عن قيادة الفريق بالاتفاق مع الإدارة بعد انتهاء مباريات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه انفصل عن الفريق بعد الاتفاق مع إدارة النادي على رحيله وعدم تجديد عقده للموسم المقبل، بعدما نجح في تحقيق هدفه الموسم الحالي وقيادة الفريق للبقاء بين الكبار بعدما تسلم المهمة والحرس يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة.
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منتخب مصر (2)

أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
منتخب غانا

أمم إفريقيا.. جيان والأخوان على رأس قائمة غانا

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
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أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي بقيادة صنداي تشيد وامبوا، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
محمد-صلاح (4)

إعلان جديد.. صلاح يطلب دعم الجماهير قبل أمم إفريقيا

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين الحادي والعشرين من الشهر الجاري حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، جاء ذلك عبر فيديو نشره مساء اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مساء الخير عليكوا، أحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت، البطولة السنة دي على أرضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي" .
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