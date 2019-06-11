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محمد رمضان في السعودية برعاية تركي آل الشيخ (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية التي سيقدمها رمضان هناك، والتي سبق أن أعلن عنها الأخير. وظهر "رمضان" في "أغنيته" الجديدة وهو يردد: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".
رمضان مجددًا استخدم أغنيه لتوجيه رسالة إلى "خصومه" الذين يعدهم بأنه "سيهزمهم" كما حرص في نهاية الفيديو أن يردد "زلزال"، ليشير إلى المسلسل الذي حمل نفس الاسم، ونافس به في رمضان الماضي، وقد تحدث عن تحقيقه مشاهدات مرتفعة. الطريف في الفيديو أن "رمضان" ظهر بملابس تشبه الخاصة بأبطال المسلسل الشهير Game of
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محمد-فؤاد

رسالة محمد فؤاد لعزت أبو عوف في مرضه: أطيب قلب

بعث الفنان محمد فؤاد، برسالة دعم ومساندة للنجم الكبير عزت أبو عوف، والذي يعاني من فترة من أزمة صحية حرجة. ونشر محمد فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعه بالفنان عزت أبو عوف، من بينها واحدة تجمعهما في بداية "فؤاد" الفنية حينما اكتشف موهبته "أبو عوف" وقدّمه للجمهور، وأخرى تجمعهما بعدما تقدم بهما العمر، ووصف "فؤاد" أبو عوف بـ"أستاذه"، داعيًا له بالشفاء، وكتب: "أستاذي العزيز والغالي عزت أبو عوف.. ربنا يتمم شفاك على خير وتقوم لينا بألف سلامة يا أطيب قلب في الدنيا".
عمرو -دياب

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
محمّد-عسّاف

محمد عساف يتخطى 100 مليون مشاهدة بـ«مكانك خالي»

تخطت أغنية المطرب الفلسطيني محمد عساف التي تحمل اسم "مكانك خالي" 100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكان قد طرحها عساف في سبتمبر الماضي، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقي عثمان عبود، ومن إنتاج platinum records، والأغنية باللهجة العراقية، وجاءت موسيقاها مناسبة تماما لحالة الحزن التي سيطرت على صوت عساف، وتقول كلماتها: "صح ما متت من فرقتك، بس ناسي راحت بالي، يا ناسي يا كوني وهلي، من تبعد اشيبقالي، هوه أنت وياي وأحس، كلش مكانك خالي".
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مسلسل- زلزال (1)

زلزال| محمد رمضان يخطف الأضواء في فرح حبيبته (فيديو)

تصدر المشهد الذى جمع بين كل من الفنان محمد رمضان والممثلة هنادي مهنا بالحلقة السادسة عشرة من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، والذي قام خلاله بتقديم الشربات لحبيبته «أمل»، وزوجها «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، خلال فرحهما، وسط صدمة الجميع، وخوف أهلها من أن يفسد عليهم فرحتهم، وبكاء «أمل» -هنادي مهنا- بعد أن كسر والدها قلبها وأجبرها على الزواج من شخص لا تحبه، لتتفاجأ بحبيبها يقف أمامها فى فرحها، لكنه جرسون يقدم لها الشربات هي وزوجها، ووصلت نسبة مشاهدة هذا المشهد على الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان، لمليون و800 ألف فى أقل من 12 ساعة.
محمد-رمضان

محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.
the Game Of Thrones finale (6)

Game of Thrones يحقق رقمًا قياسيًا في التعرض للقرصنة

على مدار سنوات عرضه، نجح مسلسل Game of Thrones في أن يحظى بلقب الأعلى مشاهدة في التاريخ، ما يعني أنه الأكثر تعرضًا للقرصنة عالميًا، إذ حققت الحلقة الأخيرة التي أذاعتها شبكة HBO المنتجة للمسلسل، صباح الاثنين الماضي، أكثر من 19 مليون مشاهدة في أمريكا وحدها، أما النسخ المقرصنة فقد وصل عددها لملايين المشاهدات. ووصل عدد تحميلات الحلقة عن طريق مواقع مقرصنة مثل "تورنت" إلى 200 ألف في الساعة الواحدة، ورغم أن الرقم مهول إلا أنه لا يقترب من الرقم القياسي الذي حققه المسلسل عام 2015، بأكثر من ربع مليون تحميل مقرصن، حسب موقع TorrentFreak الأمريكي.
مسلسل- زلزال (3)

محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
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