محمد رمضان في السعودية برعاية تركي آل الشيخ (فيديو)

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

محمد رمضان

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية التي سيقدمها رمضان هناك، والتي سبق أن أعلن عنها الأخير. وظهر "رمضان" في "أغنيته" الجديدة وهو يردد: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".

رمضان مجددًا استخدم أغنيه لتوجيه رسالة إلى "خصومه" الذين يعدهم بأنه "سيهزمهم" كما حرص في نهاية الفيديو أن يردد "زلزال"، ليشير إلى المسلسل الذي حمل نفس الاسم، ونافس به في رمضان الماضي، وقد تحدث عن تحقيقه مشاهدات مرتفعة. الطريف في الفيديو أن "رمضان" ظهر بملابس تشبه الخاصة بأبطال المسلسل الشهير Game of