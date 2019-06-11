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مصدر طبي يكشف سبب وفاة طبيبة التخدير بمستشفى الساحل

تحرير:محمد فتحي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
الدكتورة مارجريت نبيل حنا
الدكتورة مارجريت نبيل حنا
كشف مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء الثلاثاء، عن الأسباب الرئيسية لوفاة الدكتورة «مارجيت نبيل حنا»، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا مصر، التي تُوفت مساء أمس الإثنين في أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى، إذ أكد أن السبب الرئيسي للوفاة، ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الأطباء حاولوا إسعافها لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وتوفت بعد كل هذه المحاولات.
وكانت الأمانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نعت ابنتها الفقيدة الدكتورة مارجريت نبيل حنا، التي وافتها المنية وهي تؤدي عملها بغرف العمليات، إذ فاضت روحها الطاهر وجسدها الطاهر مبللا بعرق الكد والعمل فاضت روحها وهي تخفف الآلام عن المألومين والمرضي. كما نعى عدد من الأطباء على الصحفة
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كيف نعى الأطباء دكتورة التخدير التي توفيت في غرفة عمليات الساحل؟

في واقعة لم تحدث من قبل، سقطت على الأرض طبيبة تخدير تُدعى مارجريت نبيل حنا، متوفيه داخل غرفة عمليات مستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا، أثناء أداء واجبها الإنساني، عندما كانت تتعامل مع حالة مرضية لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفاة في الحال بشكل مفاجئ، بسبب أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، لم يتكمن زملاؤها من إنقاذها من الموت. وفاة الطبية لم يتوقف، ولكن هناك حالة من الاستياء والغضب بين زملائها، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على فراقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير.
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«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.
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صاحب مزرعة ليمون: 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار(فيديو)

ارتفاع جنوني أًصاب أسعار الليمون في الأسواق وتسبب في حالة من الغضب بين المواطنين؛ إذ تضاعفت أسعاره من 10 جنيهات إلى 100 جنيه وذلك لعدة أسباب. التحرير التقى أحد أصحاب المزارع بمدينة قها بمحافظة القليوبية للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع في الأسعار الذي أصاب محصولا لا غنى عنه في كل بيت. الحاج رضا عبدالعزيز صاحب مزرعة ليمون بمدينة قها وأمين عام النقابة العامة للفلاحين بالقليوبية قال لـ التحرير إن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الليمون عدم الوقاية من الأمراض التي أصابت الليمون هذا العام مثل سوسة الليمون التي أدت إلى فقد أكثر من 70% من المحصول.
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هل ظهرت نتيجة أولى ثانوي؟.. وزير التعليم يجيب

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي الذي أداه الطلاب وفقا للمنظومة الإلكترونية، مؤكدا عدم انتهاء أعمال التصحيح للامتحانات الالكترونية. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أنه لا يوجد حاليا موعد محدد للإعلان عنها ولكن هذا موضوع مهم من الناحية التعليمية وسيتم التعامل معه بشكل مختلف عن السنوات العادية.
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الدكتورة-مارجريت-نبيل-حنا

كيف نعى الأطباء دكتورة التخدير التي توفيت في غرفة عمليات الساحل؟

في واقعة لم تحدث من قبل، سقطت على الأرض طبيبة تخدير تُدعى مارجريت نبيل حنا، متوفيه داخل غرفة عمليات مستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا، أثناء أداء واجبها الإنساني، عندما كانت تتعامل مع حالة مرضية لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفاة في الحال بشكل مفاجئ، بسبب أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، لم يتكمن زملاؤها من إنقاذها من الموت. وفاة الطبية لم يتوقف، ولكن هناك حالة من الاستياء والغضب بين زملائها، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على فراقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة تحذر من عقارين في الأسواق

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية، اليوم الثلاثاء، منشورين دوريين، تحذر فيهما من تداول عقارين في الأسواق أحدهما يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا والآخر لعلاج قرح المعدة، إذ أن كلاهما غير مطابق للمواصفات الدوائية. وطالبت الوزراة في منشورها برقم 21 لعام 2019 بضبط وتحريز ما يوجد في السوق والوحدات الصحية من مستحضر "zytiga 500 mg tab" لعلاج سرطان البروستاتا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية، موضحة أن العبوات الأصلية المسجلة بوزارة الصحة من هذا المستحضر من إنتاج شركة "سوفيكه فارم" للأدوية.

الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد في عقار "الأنسولين " من المستشفيات والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين " أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر "الأنسولين " بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة ستة أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين. ?
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هل يتم تخفيض ميزانية التأمين الصحي في موازنة 2020؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن تقليص الحكومة الميزانية المخصصة لتطبيق التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة الاهتمام بقطاع الصحة وتطويره كأولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.
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