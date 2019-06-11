مصدر طبي يكشف سبب وفاة طبيبة التخدير بمستشفى الساحل

تحرير:محمد فتحي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

الدكتورة مارجريت نبيل حنا

كشف مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء الثلاثاء، عن الأسباب الرئيسية لوفاة الدكتورة «مارجيت نبيل حنا»، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا مصر، التي تُوفت مساء أمس الإثنين في أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى، إذ أكد أن السبب الرئيسي للوفاة، ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الأطباء حاولوا إسعافها لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وتوفت بعد كل هذه المحاولات.

وكانت الأمانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نعت ابنتها الفقيدة الدكتورة مارجريت نبيل حنا، التي وافتها المنية وهي تؤدي عملها بغرف العمليات، إذ فاضت روحها الطاهر وجسدها الطاهر مبللا بعرق الكد والعمل فاضت روحها وهي تخفف الآلام عن المألومين والمرضي. كما نعى عدد من الأطباء على الصحفة