رياضة

تاني مرة.. المنتخب الأوليمبي يخسر من أوزبكستان وديّا

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
فشل المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، في الفوز على أوزبكستان للمرة الثانية تواليًا، وتعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين عصر اليوم الثلاثاء بمدينة طشقند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وتعرضت كتيبة الفراعنة للخسارة للمباراة الثانية بعدما خسرت يوم الأحد الماضي بهدفين نظيفين.
المنتخب الأوزبكي، سجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عشرة، من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني عزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثان في الدقيقة 58، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 64. الرد المصري جاء متأخرًا، بعدما أدرك أحمد ياسر ريان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81، وسجل محمد عبدالسلام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة
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مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
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العشري: استمراري مع الحرس بنفس الظروف كان صعبًا

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود، عن فترته مع الفريق في الموسم الجاري، ونجاحه في قيادته للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقال العشري في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي». وأضاف: «من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وأنا أضع هدفًا واحدًا وهو الاستمرار في الدوري الممتاز، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لابد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الإدارة واللاعبين بالفعل وتحقق الهدف».
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ألمانيا تكتسح أستونيا بـ8 أهداف في تصفيات أمم أوروبا

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره أستونيا بنتيجة (8- 0) فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أوبيل أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث أحرز كل من ماركو رويس (هدفين)، وجنابري (هدفين) وجوريتسكا (هدف)، وجوندوجان (هدف)، وفيرنر(هدف)، وساني (هدف)، بهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويبقى منتخب أستونيا فى المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون نقاط.
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المنتخب الأولمبي يخسر من أوزبكستان في أول ودية

خسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أوزبكستان بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بمدينة طقشند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ورغم الخسارة إلا أن المنتخب الأوليمبي قدم مستوى جيدا، لكنه واجه سوء حظ كبيرا، واستطاع حارس منتخب أوزبكستان أن يتصدى للفرص التي أتيحت للاعبي المنتخب الوطني، في الوقت الذي حسم منتخب أوزبكستان لصالحه من فرصتين إحداهما من ركلة حرة مباشرة.
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رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا من أجل خوض ثلاث مباريات ودية في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، يبدؤها أمام منتخب أوزبكستان مباراتين وديتين يومي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو المقبل، ثم مواجهة منتخب فلسطين الشقيق في السادس عشر من الشهر ذاته، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين دون 23 عامًا في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو.
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وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".
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نجم الأهلي يفتح النار على أجيري بسبب رمضان صبحي

انتقد إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، اختيارات المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بدءًا من 21 يونيو المقبل. وقال الشاطر خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه عبر قناة النادي الأحمر، إنه لن يختص الحديث عن لاعبي الفريق الأحمر المستعدين، متساءلا: «كيف لا ينضم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك للمنتخب بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريقه، وينضم على حسابه أحمد فتوح الذي لم يشارك سوى في مباريات قليلة مع سموحة؟».
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