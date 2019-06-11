تاني مرة.. المنتخب الأوليمبي يخسر من أوزبكستان وديّا

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

منتخب مصر الأولمبي

فشل المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، في الفوز على أوزبكستان للمرة الثانية تواليًا، وتعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين عصر اليوم الثلاثاء بمدينة طشقند، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وتعرضت كتيبة الفراعنة للخسارة للمباراة الثانية بعدما خسرت يوم الأحد الماضي بهدفين نظيفين.

المنتخب الأوزبكي، سجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عشرة، من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني عزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثان في الدقيقة 58، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 64. الرد المصري جاء متأخرًا، بعدما أدرك أحمد ياسر ريان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81، وسجل محمد عبدالسلام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة