محمد صلاح يرد على رسائل المصريين في إعلان جديد

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

محمد صلاح

طرحت شركة فودافون للاتصالات، إعلانا جديدا، عبر جميع صفاحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بطولة النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وظهر صلاح في الإعلان حاملا هاتفه داخل ملعب «أنفيلد»، وهو يتلقى رسائل المصريين، الذين انهالوا عليه بالإشادات والهتافات، وطالبوه بمواصلة التألق وقيادة المنتخب الوطني للتتويج بكأس الأمم الإفريقية.

لقطات الإعلان كانت متنوعة من جميع أطياف وأعمار الشعب المصري، وجسدت الثواني القليلة كل تعبيرات المصريين عن فخرهم وعشقهم لصلاح، في الاستاد والمنزل والمقاهي، وظهرت الدموع في عيني إحدى الفتيات وهي تراقب انطلاقة نجم الفراعنة بالكرة وتنتظر إحرازه للهدف. وجاء رد صلاح على رسائل المصريين في نهاية اللقطات التخيلية