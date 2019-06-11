رياضة

محمد صلاح يرد على رسائل المصريين في إعلان جديد

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
طرحت شركة فودافون للاتصالات، إعلانا جديدا، عبر جميع صفاحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بطولة النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وظهر صلاح في الإعلان حاملا هاتفه داخل ملعب «أنفيلد»، وهو يتلقى رسائل المصريين، الذين انهالوا عليه بالإشادات والهتافات، وطالبوه بمواصلة التألق وقيادة المنتخب الوطني للتتويج بكأس الأمم الإفريقية.
لقطات الإعلان كانت متنوعة من جميع أطياف وأعمار الشعب المصري، وجسدت الثواني القليلة كل تعبيرات المصريين عن فخرهم وعشقهم لصلاح، في الاستاد والمنزل والمقاهي، وظهرت الدموع في عيني إحدى الفتيات وهي تراقب انطلاقة نجم الفراعنة بالكرة وتنتظر إحرازه للهدف. وجاء رد صلاح على رسائل المصريين في نهاية اللقطات التخيلية
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مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
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العشري: استمراري مع الحرس بنفس الظروف كان صعبًا

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود، عن فترته مع الفريق في الموسم الجاري، ونجاحه في قيادته للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقال العشري في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي». وأضاف: «من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وأنا أضع هدفًا واحدًا وهو الاستمرار في الدوري الممتاز، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لابد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الإدارة واللاعبين بالفعل وتحقق الهدف».
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ألمانيا تكتسح أستونيا بـ8 أهداف في تصفيات أمم أوروبا

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره أستونيا بنتيجة (8- 0) فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أوبيل أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث أحرز كل من ماركو رويس (هدفين)، وجنابري (هدفين) وجوريتسكا (هدف)، وجوندوجان (هدف)، وفيرنر(هدف)، وساني (هدف)، بهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويبقى منتخب أستونيا فى المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون نقاط.
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ضيوف ينتقد ماني.. ويرشح مصر للفوز بأمم إفريقيا

يرى الحاج ضيوف، نجم المنتخب السنغالي، وفريق ليفربول السابق، أن منتخب مصر يأتي على رأس المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية. وصرح ضيوف، خلال لقائه بقناة beIN sports، بأن الفوز على منتخب الفراعنة في أرضه ووسط جماهيره أمر صعب على أي منتخب، موضحًا أنه واجه منتخب مصر في أكثر من مرة، وكان لمنتخب بلاده الأفضلية في كل المباريات لكنه لم ينجح في الفوز خلال أي مباراة. وأضاف أن المنتخبين الجزائري والمغربي، لديهما عدد كبير من النجوم المتألقين في أوروبا، خاصة محاربي الصحراء الذي لا يضعه البعض في مقدمة المرشحين للتتويج باللقب رغم أنه أهل لذلك.
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محمد صلاح يسخر من اتهامات الغرور بهذه الطريقة

سخر الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب المغرور بعد تواجده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم غداً الجمعة للمعسكر الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونشر صلاح عبر قصته بموقع التواصل التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "محمد صلاح بقي مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
محمد صلاح اثناء-تصوير-الاعلان

ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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محمد صلاح.. الفرعون الذي حول لحظات الألم إلى إنجازات

قاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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