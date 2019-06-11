رياضة

رئيس إنبي لمجلس الخطيب: أين مبادئ صالح سليم؟

تحرير:أحمد ثروت ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
الخطيب
الخطيب
انتقد ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى السابق مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بين القلعة الحمراء والاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث طلب استدعاء روح المايسترو صالح سليم فى اتخاذ القرارات ومعالجة الأمور، وكتب نجاتى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "إدارة النادى الأهلى تتعامل مع اتحاد الكرة فى الأزمات الأخيرة كما لو كان أستاذ جامعى يتحاور مع شخص هلامى له شخصية "اللمبى": بلطجى ومراوغ، يتلعثم فى الحديث ولا يلتزم بأى نظم أو قوانين".
وتابع: "بالتأكيد غير مطلوب من إدارة الأهلى أن تتبع مع اتحاد الكرة نفس أسلوبه "اللمباوى" رغم نجاح البعض بهذا الأسلوب فى ترويضه وتنفيذ كل ما يريدون.. ولكن عليه أيضًا أن يعي أن "اللمبى" لا تنفع معه مذكرات وبيانات وشكاوى فى ظل انتشار التخبط والمجاملات والفساد فى الأوساط الكروية المحلية والإفريقية". واختتم:
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مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
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العشري: استمراري مع الحرس بنفس الظروف كان صعبًا

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود، عن فترته مع الفريق في الموسم الجاري، ونجاحه في قيادته للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقال العشري في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي». وأضاف: «من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وأنا أضع هدفًا واحدًا وهو الاستمرار في الدوري الممتاز، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لابد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الإدارة واللاعبين بالفعل وتحقق الهدف».
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ألمانيا تكتسح أستونيا بـ8 أهداف في تصفيات أمم أوروبا

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره أستونيا بنتيجة (8- 0) فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أوبيل أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث أحرز كل من ماركو رويس (هدفين)، وجنابري (هدفين) وجوريتسكا (هدف)، وجوندوجان (هدف)، وفيرنر(هدف)، وساني (هدف)، بهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويبقى منتخب أستونيا فى المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون نقاط.
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محمد الطويلة

الطويلة: الأهلي يساند الجميع.. وأبو ريدة سابنا ومشي

أشاد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، بموقف النادي الأهلي، في أزمة الدوري المصري الراهنة، مؤكدًا أن مواقف القطبين دائمًا ما يكون لها صدى واسع، وتحرك المياه الراكدة. وعقد اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا؛ للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية. وعلمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد اجتمع عقب جلسة الجبلاية، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري.
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الأهلي: نُجهز لكل السيناريوهات.. ولن ننسحب من الدوري

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر لديه إجراءات عديدة سيتخذها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن ينسحب من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتناول الصياغة الأنسب لقراراته قبل اتخاذ أي خطوة، ووضع سيناريوهات مناسبة لكل التطورات التي قد تحدث. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية، بقناة mbc masr، أن النادي الأهلي بالتأكيد حريص على مصلحة الكرة المصرية، ويسعى لتقديم كل الدعم لها، نافيًا دخوله في خصومة مع أي طرف، لكنه في الوقت ذاته مستاء من تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته الرسمية، والرد عليها.
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رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
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