رئيس إنبي لمجلس الخطيب: أين مبادئ صالح سليم؟

تحرير:أحمد ثروت ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

الخطيب

انتقد ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى السابق مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بين القلعة الحمراء والاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث طلب استدعاء روح المايسترو صالح سليم فى اتخاذ القرارات ومعالجة الأمور، وكتب نجاتى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "إدارة النادى الأهلى تتعامل مع اتحاد الكرة فى الأزمات الأخيرة كما لو كان أستاذ جامعى يتحاور مع شخص هلامى له شخصية "اللمبى": بلطجى ومراوغ، يتلعثم فى الحديث ولا يلتزم بأى نظم أو قوانين".

وتابع: "بالتأكيد غير مطلوب من إدارة الأهلى أن تتبع مع اتحاد الكرة نفس أسلوبه "اللمباوى" رغم نجاح البعض بهذا الأسلوب فى ترويضه وتنفيذ كل ما يريدون.. ولكن عليه أيضًا أن يعي أن "اللمبى" لا تنفع معه مذكرات وبيانات وشكاوى فى ظل انتشار التخبط والمجاملات والفساد فى الأوساط الكروية المحلية والإفريقية". واختتم: