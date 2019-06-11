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أحمد عز يكشف كواليس «الممر»: اتدربنا في معسكر للجيش

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
أحمد عز
أحمد عز
أبدى الفنان أحمد عز سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها فيلم الممر، الذي نافس به خلال موسم عيد الفطر الماضي، حيث نوه بأن العاملين في الفيلم كانوا فخورين بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني. وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن كواليس عمل الفيلم كانت متعبة للغاية، منوهًا إلى أن المخرج شريف عرفة عرض عليه فكرة الفيلم خلال تصويره مسلسل أبو عمر المصري، ولم يتردد في الموافقة عليه، حتى قبل قراءة السيناريو.
وأضاف "عز" أن أبطال العمل توجهوا إلى أحد معسكرات الجيش، حيث خضعوا لتدريبات هناك مدة شهرين، معقبًا: «كلنا بدون استثناء، ومن غير الضباط والجنود اللي معانا مكناش عرفنا نعمل ده، وهم اللي خلونا نطلع بالمصداقية». وأوضح أنه طيلة تلك المدة، حصل فريق العمل على معايشة داخل المعسكر، منذ الساعة الثامنة
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هشام عبد الخالق: تكلفة «الممر» تجاوزت 65 مليون جنيه

حماس المنتج هشام عبد الخالق لنوعية الأفلام الحربية، كان السبب وراء خروج فيلم "الممر" إلى النور، ووجوده فى عيد الفطر لينافس على الإيرادات، فى موسم قوي، يشهد صراعا بين عدد من النجوم، ولكن الفيلم حجز لنفسه مكانة وتجاوزت إيراداته، الـ18 مليونا حتى الآن، ويعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، لأن المنتجين كانوا يتخوفون من أن يخوضوا تلك التجربة لأنها تعد مغامرة، ولكن "عبد الخالق" تحمس لأن يعرف الجيل الحالي ما حدث في حرب الاستنزاف.
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3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.
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هل يطيح جون سينا بـ«ذا روك» من Fast & Furious؟

انضم المصارع الأمريكي الشهير جون سينا إلى فريق الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious، بحسب ما أعلنته شركة Universal، اليوم الثلاثاء. وصرح سينا، لمجلة Entertainment Weekly، عقب الإعلان، بأنه يعشق عالم السيارات كثيرا وهذا ما تعتمد عليه السلسلة بشكل أساس، ويقول سينا: "لديهم طريقة رائعة لسرد هذه القصص وجعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعائلة بشكل جعلها ناجحة عالميا.. متفوقون على أنفسهم، أنا محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة إنها حقا بيئة رائعة للتعلم".
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إيرادات أفلام العيد|حملة فرعون أقل من مليون لأول مرة

انتهت أيام عيد الفطر المبارك، ولكن لم تنته المنافسة القوية التي يشهدها موسم سينمائي بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الأحد 9 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، إذ حقق إيرادًا بالأمس تجاوز 3 ملايين جنيه (3 ملايين و309 آلاف و536 جنيها)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
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محمد جمعة: تعلمت اللهجة السيناوية من أجل «الممر»

يشارك الفنان محمد جمعة في موسم عيد الفطر الحالي بفيلم " الممر"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض بإيرادات تخطت الـ14 مليون جنيه، حيث يعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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نجوم يشيدون بـ«الممر»: أعاد إلى أذهاننا رأفت الهجان

حرص عدد من النجوم على الإشادة بفيلم "الممر" المنافس فى موسم عيد الفطر، فقد وجه بطل المنتخب أحمد حسن، التحية لصناع العمل، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أنا مش من هواة دخول السينما، لكن أصريت أدخل الفيلم مع أولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لدولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار". وأضاف: "فيلم الممر أعاد لأذهاننا رأفت الهجان وعمر المختار والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي".
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أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".
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