أحمد عز يكشف كواليس «الممر»: اتدربنا في معسكر للجيش

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

أحمد عز

أبدى الفنان أحمد عز سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها فيلم الممر، الذي نافس به خلال موسم عيد الفطر الماضي، حيث نوه بأن العاملين في الفيلم كانوا فخورين بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني. وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن كواليس عمل الفيلم كانت متعبة للغاية، منوهًا إلى أن المخرج شريف عرفة عرض عليه فكرة الفيلم خلال تصويره مسلسل أبو عمر المصري، ولم يتردد في الموافقة عليه، حتى قبل قراءة السيناريو.

وأضاف "عز" أن أبطال العمل توجهوا إلى أحد معسكرات الجيش، حيث خضعوا لتدريبات هناك مدة شهرين، معقبًا: «كلنا بدون استثناء، ومن غير الضباط والجنود اللي معانا مكناش عرفنا نعمل ده، وهم اللي خلونا نطلع بالمصداقية». وأوضح أنه طيلة تلك المدة، حصل فريق العمل على معايشة داخل المعسكر، منذ الساعة الثامنة