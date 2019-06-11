حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل
تحرير:هيثم بطاح
١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
حريق سيارة-أرشيفية
تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
في المقابل شهد الطريق حالة من الشلل والارتباك بعد نزول الأهالي من سياراتهم وإبعاد السيارة المشتعلة عن حرم الطريق وإلقائها بالأراضي الزراعية وإخراج من بداخلها ومحاولة إطفائها وتفحمت بالكامل وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان طريق مصر الإسكندرية الزراعين شهد أمس حالة من الارتباك إثر
في المقابل شهد الطريق حالة من الشلل والارتباك بعد نزول الأهالي من سياراتهم وإبعاد السيارة المشتعلة عن حرم الطريق وإلقائها بالأراضي الزراعية وإخراج من بداخلها ومحاولة إطفائها وتفحمت بالكامل وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان طريق مصر الإسكندرية الزراعين شهد أمس حالة من الارتباك إثر اشتعال النيران بشركة لإنتاج وبيع منتجات الفيبرجلاس وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وتنفيذ أعمال التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.
والتهم الحريق محتويات المصنع بالكامل على مساحة نحو 600 متر، ولم يتسبب في وقوع أي إصابات بشرية بين العاملين داخل موقع معرض الشركة أو من قوات الإطفاء التي شاركت في إطفاء الحريق.