جريمة

حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل

تحرير:هيثم بطاح ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
حريق سيارة-أرشيفية
حريق سيارة-أرشيفية
تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
في المقابل شهد الطريق حالة من الشلل والارتباك بعد نزول الأهالي من سياراتهم وإبعاد السيارة المشتعلة عن حرم الطريق وإلقائها بالأراضي الزراعية وإخراج من بداخلها ومحاولة إطفائها وتفحمت بالكامل وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وكان طريق مصر الإسكندرية الزراعين شهد أمس حالة من الارتباك إثر
اقرأ المزيد
قتل الخصوص

تأجيل محاكمة قاتل زوج عشيقته بمنشأة ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوج الأولى، بمنشأة ناصر، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود، توصلت تحريات المباحث إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثانية، وبعد رفض المجني عليه تطليق زوجته اتفقت مع عشيقها على التخلص منه، فعقدت النية على قتله، فقامت بافتعال خلاف معه، غادرت على أثره المنزل بعد أن قامت بإعداد سلاح لعشيقها ووضعته له بأحد أدراج المطبخ، لإتمام جريمته.
مقتل-طفل-لسرقته-بالوراق (2)

6 سنوات سجن لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم، لإدانته بالسرقة بالإكراه، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم أحمد.ج 30 سنة عاطل، قام بالشروع في سرقة مبالغ من آخر بالإكراه، إذ قام المتهم باستيقاف المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاحا أبيض، ما بث الخوف والرعب في نفسه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد سماع الشهود.
قتل-زوجته-بكفر-الشيخ (2)

للمرة الثانية.. استعجال تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

للمرة الثانية، خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإرسال التحريات النهائية لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الاولية لرجال المباحث.
اطفاء-حريق (2)

حريق في محل ملابس بمدينة نصر بسبب ماس كهربائي

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل محل ملابس بمدينة نصر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامه فاروق، بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه، خشية امتداه لباقي العقارات والمحال التجارية المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول المحل، ومنعت وصول المواطنين إليه، لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه وإخماده، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الحريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
انهيار عقار الإسكندرية

إنقاذ 4 أشخاص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية

شهدت منطقة المنشية التابعة لحي الجمرك غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، انهيار بسلم عقار قديم رقم 24 شارع سيدي سليمان متفرع من السكة الجديدة مكون من 3 طوابق مشغولين بالسكان ودور أرضي خالي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من قاطني العقار عن طريق السلم الهيدروليكي دون وقوع إصابات. وتسبب الانهيار في غلق الشارع بشكل كامل، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بسقوط سلم عقار قديم به سكان بدائرة قسم المنشية.
حريق

السيطرة على حريق بمصنع أقطان فى الخانكة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق هائل شب بمصنع لفرم الأقطان بناحية العكرشة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا من عمليات النجدة بالحادث، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسيارتا خزان مياه، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.
حريق-الموسكى (1)

إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org