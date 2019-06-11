حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل

تحرير:هيثم بطاح ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

حريق سيارة-أرشيفية

تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

في المقابل شهد الطريق حالة من الشلل والارتباك بعد نزول الأهالي من سياراتهم وإبعاد السيارة المشتعلة عن حرم الطريق وإلقائها بالأراضي الزراعية وإخراج من بداخلها ومحاولة إطفائها وتفحمت بالكامل وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وكان طريق مصر الإسكندرية الزراعين شهد أمس حالة من الارتباك إثر