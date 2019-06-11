رياضة

بمشاركة ساسي ومعلول تونس تفوز على كرواتيا

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
منتخب تونس
منتخب تونس
حقق المنتخب التونسي فوزًا معنويًا على نظيره منتخب كرواتيا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنيلكو هيرجافيك"، في ثاني لقاءاته الودية استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت المواجهة عودة فرجاني ساسي لاعب وسط الزماك ونسور قرطاج، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفارس الأبيض.
المنتخب التونسي بدأ المباراة، محافظًا على أغلب اللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء، وفي الدقيقة السادسة عشرة سجل نسور قرطاج هدف التقدم عن طريق أنيس البدري، وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول، سيطرة تونسية، دون الوصول للشباك، لينتهي الشوط بتقدم تونس بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني نجح منتخب كرواتيا
اقرأ المزيد
على-معلول.

مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
طارق-العشرى

العشري: استمراري مع الحرس بنفس الظروف كان صعبًا

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود، عن فترته مع الفريق في الموسم الجاري، ونجاحه في قيادته للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقال العشري في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي». وأضاف: «من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وأنا أضع هدفًا واحدًا وهو الاستمرار في الدوري الممتاز، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لابد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الإدارة واللاعبين بالفعل وتحقق الهدف».
منتخب-المانيا (3)

ألمانيا تكتسح أستونيا بـ8 أهداف في تصفيات أمم أوروبا

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره أستونيا بنتيجة (8- 0) فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أوبيل أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث أحرز كل من ماركو رويس (هدفين)، وجنابري (هدفين) وجوريتسكا (هدف)، وجوندوجان (هدف)، وفيرنر(هدف)، وساني (هدف)، بهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويبقى منتخب أستونيا فى المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون نقاط.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب -موريتانيا‎ (1)

أمم إفريقيا.. موريتانيا تعلن قائمتها النهائية

أعلن كورنتين مارتينز المدير الفني لمنتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
منتخب مصر (2)

أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
منتخب غانا

أمم إفريقيا.. جيان والأخوان على رأس قائمة غانا

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
منتخب-زيمبابوى

أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي بقيادة صنداي تشيد وامبوا، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org