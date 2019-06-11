بمشاركة ساسي ومعلول تونس تفوز على كرواتيا

تحرير:علي الزيني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

منتخب تونس

حقق المنتخب التونسي فوزًا معنويًا على نظيره منتخب كرواتيا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنيلكو هيرجافيك"، في ثاني لقاءاته الودية استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت المواجهة عودة فرجاني ساسي لاعب وسط الزماك ونسور قرطاج، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفارس الأبيض.

المنتخب التونسي بدأ المباراة، محافظًا على أغلب اللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء، وفي الدقيقة السادسة عشرة سجل نسور قرطاج هدف التقدم عن طريق أنيس البدري، وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول، سيطرة تونسية، دون الوصول للشباك، لينتهي الشوط بتقدم تونس بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني نجح منتخب كرواتيا