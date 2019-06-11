محمد فراج: صورنا هذا المشهد في «قابيل» 4 مرات

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

محمد فراج

قال الفنان الشاب محمد فراج إنه سعيد بقبوله المشاركة في مسلسل قابيل، الذي عرض في رمضان الماضي، رغم علمه بأنه شخصيته ستظهر في العمل من الحلقة 1، مضيفا أنه وافق على الدور بعدما علم أن الفنانين محمد ممدوح وأمينة خليل مشاركان معه في بطولة المسلسل، فهو متحمس دائمًا للعمل معهما، ويجد مساحة كبيرة من التفاهم خلال الأداء أمامهما، كاشفًا أن علاقة الصداقة التي تجمعه بـ"محمد ممدوح" مستمرة منذ 15 عامًا، ولفت إلى أنه كان يهرب من الأخير في "اللوكيشن"، كي يستطيع أن يقدم كل ما في داخله خلال تصوير المشاهد التي تجمعهما.

وأضاف "فراج"، في تصريحاته خلال برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة MBC مصر، أن كل شخص هو قابيل، وأن الشخصية التي قدمها مركبة، منوهًا بأن مشهد المواجهة بين آدم وطارق تم تصويره 4 مرات، وذلك من صعوبة المشاعر التي يجب توظيفها كي يخرج المشهد بالشكل المناسب، ولكن في النهاية تم الأمر بنجاح. ولفت إلى أنه