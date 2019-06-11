أمينة خليل: قابيل «مغامرة».. وهذا أصعب مشهد بالمسلسل

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

أمينة خليل

روح المغامرة التي شعرت بها أمينة خليل، خلال اطلاعها على سيناريو مسلسل "قابيل"، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، كان السبب وراء قبولها الدور فيه دون تردد. أمينة قالت خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، إنها لم تتمكن من الاطلاع على تعليقات الجمهور وردود الفعل بشأن المسلسل، فهي كانت بعيدة تمامًا عن السوشيال ميديا خلال عرض المسلسل، والسبب يعود إلى استمتاعها الكبير بالتصوير، مشيدة بأداء بطلي العمل محمد ممدوح ومحمد فراج.

وأردفت: "إتمنيت أني أتابع السوشيال ميديا وإحنا بنصور؛ عشان أعرف ردود الفعل على المسلسل، بس السنادي معملتش كده، مكنتش مهتمة أتابع من كتر مانا سعيدة وأنا بشتغل ومتحمسة للتصوير". وترى أمينة أن مشهد المواجهة مع الأب الراقد على فراش الموت كان الأصعب على مدار العمل، مستطردة أنه حمل الكثير من العواطف التي