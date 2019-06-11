بطل «كان».. غانا تحقق رقما قياسيا وليبيا تضرب الكبار

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

كاس امم افريقيا

أقيمت النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1982 في ليبيا وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الليبيبة أكبر وأهم بطولة في القارة وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 منتخبات وهي، ليبيا (البلد المضيف)، غانا، الكاميرون، تونس، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، نيجيريا (حامل اللقب)، الجزائر، زامبيا، إثيوبيا، كما شهدت هذه النسخة غياب المنتخب المصري بعد أن انسحب ورفض المشاركة في البطولة.

البداية انطلقت البطولة يوم 5 مارس 1982، حيث جمعت مباراة الافتتاح بين ليبيا أصحاب الأرض ومنتخب غانا على ملعب 11 يونيو بطرابلس وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وشهدت المجموعة الأولى تصدر منتخب ليبيا للترتيب بعد أن حصد 4 نقاط حيث تعادل مع غانا والكاميرون وحقق الفوز على تونس، كما تأهل منتخب