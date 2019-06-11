رياضة

بطل «كان».. غانا تحقق رقما قياسيا وليبيا تضرب الكبار

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل
١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
كاس امم افريقيا
كاس امم افريقيا
أقيمت النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1982 في ليبيا وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الليبيبة أكبر وأهم بطولة في القارة وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 منتخبات وهي، ليبيا (البلد المضيف)، غانا، الكاميرون، تونس، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، نيجيريا (حامل اللقب)، الجزائر، زامبيا، إثيوبيا، كما شهدت هذه النسخة غياب المنتخب المصري بعد أن انسحب ورفض المشاركة في البطولة.
البداية انطلقت البطولة يوم 5 مارس 1982، حيث جمعت مباراة الافتتاح بين ليبيا أصحاب الأرض ومنتخب غانا على ملعب 11 يونيو بطرابلس وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وشهدت المجموعة الأولى تصدر منتخب ليبيا للترتيب بعد أن حصد 4 نقاط حيث تعادل مع غانا والكاميرون وحقق الفوز على تونس، كما تأهل منتخب
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على-معلول.

مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
طارق-العشرى

العشري: استمراري مع الحرس بنفس الظروف كان صعبًا

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود، عن فترته مع الفريق في الموسم الجاري، ونجاحه في قيادته للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقال العشري في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي». وأضاف: «من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وأنا أضع هدفًا واحدًا وهو الاستمرار في الدوري الممتاز، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لابد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الإدارة واللاعبين بالفعل وتحقق الهدف».
منتخب-المانيا (3)

ألمانيا تكتسح أستونيا بـ8 أهداف في تصفيات أمم أوروبا

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره أستونيا بنتيجة (8- 0) فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أوبيل أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث أحرز كل من ماركو رويس (هدفين)، وجنابري (هدفين) وجوريتسكا (هدف)، وجوندوجان (هدف)، وفيرنر(هدف)، وساني (هدف)، بهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويبقى منتخب أستونيا فى المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون نقاط.
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منتخب غانا

أمم إفريقيا.. جيان والأخوان على رأس قائمة غانا

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
خالد-جلال

خالد جلال يمنح الزمالك راحة 10 أيام

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام خلال فترة توقف مسابقة الدوري، حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وهي المرة الأولى في تاريخ نهائيات أمم إفريقيا التي يشارك فيها هذا العدد.
منتخب-الجزائر-2010

23 لاعبًا في قائمة المنتخب الجزائري لأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة منتخب ثعالب الصحراء، التي تضم 23 لاعبًا، اختارها المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل، حيث شهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها وجود المهاجم إسلام سليماني، الذي عاش موسمًا للنسيان برفقة فريق فنربخشة التركي الذي أنهى مسابقة الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 46 نقطة من 34 جولة خاضها فريق فنربخشة.
منتخب غانا

جيان على رأس قائمة غانا لأمم إفريقيا وغياب أنطوي

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن القائمة الأولية للفريق التي ستدخل معسكر إعداد استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة غياب جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، الذي تم ترشيحه بقوة في الأيام الماضية من أجل الانضمام للفريق، وسيخوض النجوم السوداء مباراتين من أجل الاستعداد للبطولة أمام ناميبيا، وجنوب إفريقيا.
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