بطل «كان».. غانا تحقق رقما قياسيا وليبيا تضرب الكبار

يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل
أقيمت النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1982 في ليبيا وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الليبيبة أكبر وأهم بطولة في القارة وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 منتخبات وهي، ليبيا (البلد المضيف)، غانا، الكاميرون، تونس، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، نيجيريا (حامل اللقب)، الجزائر، زامبيا، إثيوبيا، كما شهدت هذه النسخة غياب المنتخب المصري بعد أن انسحب ورفض المشاركة في البطولة.
البداية
انطلقت البطولة يوم 5 مارس 1982، حيث جمعت مباراة الافتتاح بين ليبيا أصحاب الأرض ومنتخب غانا على ملعب 11 يونيو بطرابلس وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وشهدت المجموعة الأولى تصدر منتخب ليبيا للترتيب بعد أن حصد 4 نقاط حيث تعادل مع غانا والكاميرون وحقق الفوز على تونس، كما تأهل منتخب
البداية
انطلقت البطولة يوم 5 مارس 1982، حيث جمعت مباراة الافتتاح بين ليبيا أصحاب الأرض ومنتخب غانا على ملعب 11 يونيو بطرابلس وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وشهدت المجموعة الأولى تصدر منتخب ليبيا للترتيب بعد أن حصد 4 نقاط حيث تعادل مع غانا والكاميرون وحقق الفوز على تونس، كما تأهل منتخب غانا بعد أن جاء في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط من التعادل مع ليبيا والكاميرون والفوز على تونس أيضًا، بينما احتل منتخب الكاميرون المركز الثالث بـ3 نقاط وودع البطولة مع منتخب تونس الذي جاء في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
في المقابل تصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد الفوز على زامبيا ونيجيريا والتعادل مع إثيوبيا، كما تأهل معه منتخب زامبيا بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما احتل منتخب نيجيريا (حامل لقب النسخة الماضية)، المركز الثالث وودع البطولة رفقة منتخب إثيوبيا الذي احتل المركز الأخير بالمجموعة.
نصف النهائي
التقى منتخب غانا مع نظيره الجزائري في نصف نهائي البطولة واستطاع منتخب النجوم السوداء أن يقلب الطاولة ويهزم محاربي الصحراء 3-2 في الوقت الإضافي بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 حيث خطف غانا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وأحرز هدف الثالث في الشوط الأول الإضافي.
في المباراة الثانية حقق منتخب ليبيا فوزا غاليًا على منتخب زامبيا بنتيجة 2-1 ليتأهل أصحاب الأرض لمواجهة غانا في المباراة النهائية، بينما التقى منتخب زامبيا مع الجزائر في مباراة تحديد المركز الثالث وحسمها المنتخب الزامبي لصالحه بهدفين دون رد.
النهائي
أقيمت المباراة النهائية للبطولة يوم 19 مارس على ملعب 11 يونيو بطرابلس، بين غانا وليبيا وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 واستمر التعادل في الوقت الإصافي ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها منتخب غانا لصالحه بنتيجة 7-6 ويتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه (1963- 1965- 1978- 1982) محققا رقما قياسيا في ذلك الوقت.
قائمة منتخب غانا التي حصدت لقب أمم إفريقيا:
المدير الفني: تشارلز كوامي
اللاعبون: جوزيف كاريه- هارونا يوسف- تشارلز سامبثون- سامبثون لامبتي- سيث أمبادو- جون باكير- جون إيسان- إيمانويل كوارشي (لاعب الزمالك السابق)- أوبوكو أفريه- أوبوكو نتي- جورج الحسن- ويندسور كوفي- أكوايي- كواسي أبياه- هيسي أودامتن- إيزاك باها- ألبرت أساسي- عبيدي بيليه- بين كايديه- كوفي بادو- جون بانرمن- ميشيل أوسو منساه.
هداف البطولة
البطولة شهدت إحراز 32 هدفا خلال 16 مباراة وحصل الغاني جورج الحسن على لقب الهداف برصيد 4 أهداف.
أفضل لاعب
حصل اللاعب الليبي فوزي العيساوي على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
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