ألمانيا تكتسح أستونيا بـ8 أهداف في تصفيات أمم أوروبا

تحرير:أحمد ثروت ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

منتخب المانيا

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره أستونيا بنتيجة (8- 0) فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أوبيل أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث أحرز كل من ماركو رويس (هدفين)، وجنابري (هدفين) وجوريتسكا (هدف)، وجوندوجان (هدف)، وفيرنر(هدف)، وساني (هدف)، بهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويبقى منتخب أستونيا فى المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون نقاط.

افتتح منتخب ألمانيا الأهداف عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 10 وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 17 وعزز ليون جورتسكا تقدم الماكينات بهدف ثالث في الدقيقة 20 وأحرز ألكاي جوندوجان الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 26 و عاد ماركو رويس للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني أحرز سيرج