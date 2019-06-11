رياضة

ألمانيا تكتسح أستونيا بـ8 أهداف في تصفيات أمم أوروبا

تحرير:أحمد ثروت ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
منتخب المانيا
منتخب المانيا
اكتسح منتخب ألمانيا نظيره أستونيا بنتيجة (8- 0) فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أوبيل أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث أحرز كل من ماركو رويس (هدفين)، وجنابري (هدفين) وجوريتسكا (هدف)، وجوندوجان (هدف)، وفيرنر(هدف)، وساني (هدف)، بهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويبقى منتخب أستونيا فى المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون نقاط.
افتتح منتخب ألمانيا الأهداف عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 10 وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 17 وعزز ليون جورتسكا تقدم الماكينات بهدف ثالث في الدقيقة 20 وأحرز ألكاي جوندوجان الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 26 و عاد ماركو رويس للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني أحرز سيرج
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البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

توج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي، بهدف نظيف، جاء عن طريق جونكالو جويديس، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الدراجاو»، ليحصد منتخب البرتغال اللقب في النسخة الأولى للبطولة، التي يُنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، على حساب فرنسا، وحصد منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد فوزه على سويسرا في وقت سابق من اليوم.
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