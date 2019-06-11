محمد ممدوح عن مشهده المؤثر في «قابيل»: أول مرة أشوفه

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

محمد ممدوح

عرض برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، مشهدا مؤثرا من مسلسل قابيل، للفنان محمد ممدوح، الذي قدم خلال العمل شخصية الضابط طارق، حيث ظهر فيه وهو يتحدث عن زوجته المتوفاة، وقد علق الفنان على الفيديو قائلا: "أول مرة أشوفه.. ماشفتش المسلسل كله لسه". وحول ما إذا كان "رومانسيًا" في الحقيقة، عقب: "هناك ملمح إنساني في كافة الشخصيات التي أقدمها، أحاول أن أقدمها بشكل حقيقي، وأحاول أن أجعل هناك مصداقية للشخصية"، ووجه الشكر إلى مؤلف العمل، مشددًا على أن الكتابة سهلت عليه أن يقدم تلك المشاعر بهذا الصدق.

وبشأن إغفال الكثير من الأعمال الدرامية للجانب الإنساني لحياة ضباط الأمن، أكد أن الأفلام والمسلسلات المصرية لا تلفت بالفعل لهذا الجانب من حياة رجال الشرطة، منوهًا إلى أن "الجوانب الإنسانية في العموم لا تقدم بشكل جيد في الدراما المصرية، ومن القليل أن تشاهد عملا يقدم لك شخصيات العمل بشكل عميق". وعاد "ممدوح"