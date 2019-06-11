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محمد ممدوح عن مشهده المؤثر في «قابيل»: أول مرة أشوفه

تحرير:التحرير ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
عرض برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، مشهدا مؤثرا من مسلسل قابيل، للفنان محمد ممدوح، الذي قدم خلال العمل شخصية الضابط طارق، حيث ظهر فيه وهو يتحدث عن زوجته المتوفاة، وقد علق الفنان على الفيديو قائلا: "أول مرة أشوفه.. ماشفتش المسلسل كله لسه". وحول ما إذا كان "رومانسيًا" في الحقيقة، عقب: "هناك ملمح إنساني في كافة الشخصيات التي أقدمها، أحاول أن أقدمها بشكل حقيقي، وأحاول أن أجعل هناك مصداقية للشخصية"، ووجه الشكر إلى مؤلف العمل، مشددًا على أن الكتابة سهلت عليه أن يقدم تلك المشاعر بهذا الصدق.
وبشأن إغفال الكثير من الأعمال الدرامية للجانب الإنساني لحياة ضباط الأمن، أكد أن الأفلام والمسلسلات المصرية لا تلفت بالفعل لهذا الجانب من حياة رجال الشرطة، منوهًا إلى أن "الجوانب الإنسانية في العموم لا تقدم بشكل جيد في الدراما المصرية، ومن القليل أن تشاهد عملا يقدم لك شخصيات العمل بشكل عميق". وعاد "ممدوح"
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محمد فراج: صورنا هذا المشهد في «قابيل» 4 مرات

قال الفنان الشاب محمد فراج إنه سعيد بقبوله المشاركة في مسلسل قابيل، الذي عرض في رمضان الماضي، رغم علمه بأنه شخصيته ستظهر في العمل من الحلقة 1، مضيفا أنه وافق على الدور بعدما علم أن الفنانين محمد ممدوح وأمينة خليل مشاركان معه في بطولة المسلسل، فهو متحمس دائمًا للعمل معهما، ويجد مساحة كبيرة من التفاهم خلال الأداء أمامهما، كاشفًا أن علاقة الصداقة التي تجمعه بـ"محمد ممدوح" مستمرة منذ 15 عامًا، ولفت إلى أنه كان يهرب من الأخير في "اللوكيشن"، كي يستطيع أن يقدم كل ما في داخله خلال تصوير المشاهد التي تجمعهما.
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أمينة خليل: قابيل «مغامرة».. وهذا أصعب مشهد بالمسلسل

روح المغامرة التي شعرت بها أمينة خليل، خلال اطلاعها على سيناريو مسلسل "قابيل"، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، كان السبب وراء قبولها الدور فيه دون تردد. أمينة قالت خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، إنها لم تتمكن من الاطلاع على تعليقات الجمهور وردود الفعل بشأن المسلسل، فهي كانت بعيدة تمامًا عن السوشيال ميديا خلال عرض المسلسل، والسبب يعود إلى استمتاعها الكبير بالتصوير، مشيدة بأداء بطلي العمل محمد ممدوح ومحمد فراج.
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الفيشاوي وأحمد بدير يعزيان في والدة حجاج عبدالعظيم

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدة الفنان حجاج عبدالعظيم، فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والذي حضره عدد من الفنانين، بينهم نقيب الممثلين أشرف زك الفنانان فاروق الفيشاوى وكمال أبو رية حرصا على تقدم واجب العزاء، حيث انصرفا سريعًا بعد مواساتهما لحجاج عبدالعظيم، كما حضر أيضًا كل من أحمد بدير ومحمد الصاوى وصلاح عبدالله ودنيا عبدالعزيز ومحمد لطفي ووفاء عامر، والمخرج محمد النقلي وشريف باهر وهاني مهنا والمخرج أحمد البدرى، إضافة إلى عدد كبير من الفناين.
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امينة-خليل (1)

أمينة خليل: قابيل «مغامرة».. وهذا أصعب مشهد بالمسلسل

روح المغامرة التي شعرت بها أمينة خليل، خلال اطلاعها على سيناريو مسلسل "قابيل"، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، كان السبب وراء قبولها الدور فيه دون تردد. أمينة قالت خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، إنها لم تتمكن من الاطلاع على تعليقات الجمهور وردود الفعل بشأن المسلسل، فهي كانت بعيدة تمامًا عن السوشيال ميديا خلال عرض المسلسل، والسبب يعود إلى استمتاعها الكبير بالتصوير، مشيدة بأداء بطلي العمل محمد ممدوح ومحمد فراج.
محمد-فراج (1)

محمد فراج: صورنا هذا المشهد في «قابيل» 4 مرات

قال الفنان الشاب محمد فراج إنه سعيد بقبوله المشاركة في مسلسل قابيل، الذي عرض في رمضان الماضي، رغم علمه بأنه شخصيته ستظهر في العمل من الحلقة 1، مضيفا أنه وافق على الدور بعدما علم أن الفنانين محمد ممدوح وأمينة خليل مشاركان معه في بطولة المسلسل، فهو متحمس دائمًا للعمل معهما، ويجد مساحة كبيرة من التفاهم خلال الأداء أمامهما، كاشفًا أن علاقة الصداقة التي تجمعه بـ"محمد ممدوح" مستمرة منذ 15 عامًا، ولفت إلى أنه كان يهرب من الأخير في "اللوكيشن"، كي يستطيع أن يقدم كل ما في داخله خلال تصوير المشاهد التي تجمعهما.
مسلسل-قابيل

تعرف على تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل «قابيل»

دارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "قابيل"، والتي عرضتها قناة mbc مصر، مساء الأحد، حول انتقام "سما" والتي تُجسدها الفنانة أمينة خليل، من "آدم" الذي يُجسده الفنان محمد فراج، بعد قتله لـ"صفية" والدة صديقه "عمر"، والتي تُجسدها الفنانة عارفة عبدالرسول، حيث حاول قتل "سما" من خلال حقنة مخدرات بها جرعة زائدة، لكنها انتبهت لغدره، فادّعت أنها أخذت الحقنة وتظاهرت بالإعياء، وعندما حاول المغادرة ضربته على رأسه، وأحرقت جواز السفر الخاص به، وسافرت هي للخارج عبر مركب غير شرعي.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 26.. آدم يربك حسابات طارق مجددا

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "قابيل"، البطولة التليفزيونية الأولى للنجم محمد ممدوح، الذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة MBC مصر، التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل" للقيام بجرائم قتل، والتي جاءت من اتفاق "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، مع "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، و"شيماء" التي تجسدها الفنانة نهى عابدين، وهي زوجة رجل الأعمال المقتول "حمزة الكومي" الذي جسده الفنان أحمد كمال، على قتل كل من عرضهم للظلم في حياتهم، من خلال شخصية وهمية تُدعى "قابيل".
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